Chỉ số VN-Index nhiều khả năng đã tạo đáy và trong nhịp hồi phục ngắn hạn

Hà Anh

30/03/2026, 21:18

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/3/2026.

Theo BVSC, trong bối cảnh nhiều biến động và rủi ro hiện tại, nếu thị trường tiếp tục duy trì đóng cửa phía trên đường MA200 trong tháng 3 có thể mở ra cơ hội tăng điểm trở lại trong tháng 4 với mục tiêu quanh 1.800 điểm.
Kết phiên 30/3, VN-Index giảm 10,26 điểm, tương đương 0,61% xuống mốc 1.662,54 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 1,97 điểm, tương đương 0,7% xuống 250,59 điểm.

Chỉ số đang thiết lập vùng dao động mới quanh đường trung bình động 200 phiên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index hồi phục tích cực vào cuối phiên và quay trở lại gần mức tham chiếu. Thanh khoản tiếp tục dao động ở dưới mức trung bình 20 phiên trong khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng liên tục. Chỉ số đang thiết lập vùng dao động mới quanh đường trung bình động 200 phiên. Trong bối cảnh nhiều biến động và rủi ro hiện tại, nếu thị trường tiếp tục duy trì đóng cửa phía trên đường MA200 trong tháng 3 có thể mở ra cơ hội tăng điểm trở lại trong tháng 4 với mục tiêu quanh 1.800 điểm.

Nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên nắm giữ tỷ trọng tiền mặt giai đoạn hiện tại. Các vị thế đã mua trading ở vùng đáy có thể xem xét bảo toàn lợi nhuận nếu giá vi phạm ngưỡng trailing stop”.

VN-Index giữ vững vùng hỗ trợ 1.645 - 1.660 là tín hiệu tích cực để chỉ số hướng tới mục tiêu 1.700 - 1.725 trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index trải qua phiên sáng trong sắc đỏ dưới áp lực bán chiếm ưu thế. Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, lực cầu xuất hiện đã giúp chỉ số hồi phục tiệm cận mức tham chiếu. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.666,54 điểm (giảm 10,26 điểm). Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 nhóm ngành giảm điểm, trong đó Công nghệ thông tin và Dịch vụ tài chính chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, nhóm Dầu khí dẫn đầu đà tăng (+3,27%). Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn HNX, UPCOM. Dù tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng, việc giữ vững vùng hỗ trợ 1.645 - 1.660 là tín hiệu tích cực để chỉ số hướng tới mục tiêu 1.700 - 1.725 trong các phiên tới, dù rung lắc có thể tiếp diễn”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới kháng cự 1.680 điểm - 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới kháng cự 1.680 điểm - 1.700 điểm. Sau giai đoạn giảm mạnh, VN-Index đang nỗ lực phục hồi kiểm tra lại các vùng kháng cự mạnh. Trong khi VN30 xu hướng kém tích cực hơn, đang giao dịch dưới đường giá trung bình 200 phiên sau gần đúng 01 năm giao dịch tích cực kể từ tháng 4/2025. Thị trường giao dịch thiên về đầu cơ ngắn hạn với kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý I/2026 tăng trưởng tốt, nhất là đối với các nhóm ngành được xem là hưởng lợi từ căng thẳng nguồn cung ở Trung Đông hiện nay.

Thị trường đang kết thúc quý I/2026, qua đó chờ cập nhật những thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô quý I, cũng như cập nhật lại các yếu tố cơ bản, định giá của doanh nghiệp khi có kết quả kinh doanh quý I/2026. Hiện tại thị trường vẫn đang kỳ vọng kết quả kinh doanh duy trì tăng trưởng tích cực khi các số liệu xuất nhập khẩu tính đến nửa đầu tháng 3/2026 vẫn duy trì tăng trưởng tốt. Tuy nhiên kỳ vọng về kết quả kinh doanh nửa cuối tháng 3 và quý 2/2026 đã bắt đầu suy yếu, trước cú sốc nguồn cung năng lượng, lạm phát gia tăng ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp, nền kinh tế trong quý II. Chúng khuyến nghị không mua đuổi giá cao. Các vị thế mua giá cao nếu có, cần phải đánh giá thận trọng dựa trên định giá doanh nghiệp khi có kết quả kinh doanh quý I.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thanh khoản tăng dần trong phiên chiều, điều này cho thấy xu hướng hồi phục từ cuối tuần trước vẫn được duy trì

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 10,3 điểm (-0,6%), đóng cửa tại mức 1.662,5 điểm. Chỉ số giảm điểm mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch với lực bán tập trung tại nhóm Ngân hàng - Chứng khoán. Tuy nhiên, lực cầu tại một số cổ phiếu vốn hoá lớn như HPG, STB và GVR đã giúp hạn chế đà giảm của VN-Index trong phiên giao dịch hôm nay.

Mặc dù VN-Index giảm trong phiên hôm nay, chúng tôi vẫn duy trì dự báo tích cực với diễn biến chỉ số trong các phiên tới. Về kỹ thuật, chỉ số đã có sự hồi phục về trên MA200 ngày cùng thanh khoản tăng dần trong phiên chiều sau khi mở cửa giảm mạnh, điều này cho thấy xu hướng hồi phục từ cuối tuần trước vẫn được duy trì. Ngoài ra, kể từ sau khi tạo đáy trong phiên ngày 23/03, VN-Index đang tạo ra các nến dạng "higher-low" trên biểu đồ ngày cũng hỗ trợ cho xu hướng nêu trên. Chúng tôi duy trì khuyến nghị trong báo cáo trước nhà đầu tư có thể mở mua một phần nhỏ tài khoản, tranh thủ nhịp hồi này để giao dịch ngắn hạn”.

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng đã tạo đáy và trong nhịp hồi phục ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số có phiên giảm điểm nhưng diễn biến bán tháo không xuất hiện, thay vào đó ghi nhận lực cầu chủ động ở vùng giá thấp giúp VN-Index thu hẹp đà giảm đáng kể. Diễn biến trên phần nào phù hợp với quan điểm của chúng tôi trong 2 phiên gần đây rằng chỉ số nhiều khả năng đã tạo đáy và trong nhịp hồi phục ngắn hạn. Chỉ số VN-Index có thể hồi phục về mức kháng cự gần nhất là 1.700 điểm hoặc xa hơn là 1.740 điểm khi giá phá vỡ vùng 1.670 điểm trong vài phiên tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và có thể xem xét mua thăm dò ở nhịp điều chỉnh”.

Thị trường đang cho thấy những dấu hiệu của một giai đoạn giằng co và tích lũy

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc giảm nhẹ và tiếp tục xu hướng đi ngang dao động trong vùng 1.640 - 1.670 điểm.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI hướng xuống nhẹ nhưng chỉ báo MACD vẫn hướng lên và chỉ số kết phiên gần sát nhưng chưa rơi xuống dưới đường MA200 ngày (tương đương 1660), nên nhiều khả năng sẽ xuất hiện các nhịp giằng co rung lắc để kiểm định cung - cầu trong vùng 1.640 - 1.670 điểm trong phiên tiếp theo.

Trên đồ thị khung giờ, VN-Index tiếp tục dao động xung quanh đường MA20 (tương đương vùng 1650 điểm) và đang trong quá trình kiểm tra ngưỡng kháng cự này. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI đều đang đi ngang ở vùng trung tính và chưa cho tín hiệu rõ ràng về xu hướng mới. Nếu vượt qua được vùng kháng cự hiện tại, chỉ số có thể tiếp cận vùng kháng cự tiếp theo tại đỉnh cũ ở vùng 1.740 điểm, trong khi đó ngưỡng hỗ trợ gần nhất nằm tại vùng đáy cũ quanh 1.600 điểm.

Thị trường đang cho thấy những dấu hiệu của một giai đoạn giằng co và tích lũy khi VN-Index vận động trong khoảng 1.630 -1.670 điểm với thanh khoản có phần thấp hơn so với trung bình 20 phiên. Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đối với những mã đang khả dụng trong danh mục và đang trong đà hồi phục từ vùng hỗ trợ. Đồng thời, nhà đầu tư cũng có thể tận dụng dòng tiền đầu cơ và giải ngân thăm dò ở những mã đang thu hút dòng tiền này tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng chú ý trong thời gian này bao gồm điện, dầu khí ,và xây dựng”.

Xác suất cao chỉ số sẽ tiếp tục hồi phục về vùng 1.670–1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Diễn biến cung cầu cho thấy VN-Index vẫn được giữ nhịp nhờ sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành trong bối cảnh áp lực bán chưa ở mức cao. Do đó, xác suất cao chỉ số sẽ tiếp tục hồi phục về vùng 1.670–1.700 điểm, với ngưỡng hỗ trợ gần tại 1.650 điểm”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

SSI Research ước tính quý 1 lợi nhuận 40 doanh nghiệp giảm 26%, phân bón và năng lượng "bùng nổ"

Kỳ vọng tổng lợi nhuận 40 doanh nghiệp SSI Research theo dõi sẽ tăng trưởng 16% so với cùng kỳ nhưng giảm 26% so với quý trước, sự sụt giảm so với quý trước chủ yếu phản ánh yếu tố mùa vụ.

Blog chứng khoán: Tiếp tục kiên nhẫn

Những đợt bán ngắn hạn tiếp tục gặp lượng cầu bắt đáy đón lõng vùng giá thấp. Bên mua khá thận trọng không đẩy giá lên nhiều khiến thanh khoản khó cải thiện.

Cầu bắt đáy chủ động hơn, đà giảm thu hẹp

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng khoảng 14% so với buổi sáng và mặt bằng giá cổ phiếu cải thiện đáng kể. Bất chấp khối ngoại tiếp tục bán mạnh dòng tiền trong nước vẫn đang bắt đáy chủ động ở vùng giá thấp.

Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không chịu thuế giá trị gia tăng

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam khi phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa phải nộp thuế với thuế suất 20%...

Giá nhựa toàn cầu có thể tăng mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

Giá nhựa toàn cầu đang đứng trước nguy cơ tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz để gây sức ép lên Mỹ...

