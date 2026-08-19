Dự báo sẽ có 1-3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền Việt Nam

Theo dự báo sẽ có khoảng 1- 3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Rét đậm, rét hại có khả năng sẽ xuất hiện muộn hơn. Đáng chú ý, nhiều khả năng năm nay sẽ có một mùa Đông ấm...

Dự báo bão và áp thấp nhiệt đới sẽ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Ảnh: Cục KTTV

Chiều ngày 19/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đã thông tin dự báo xu thế thiên tai trên cả nước từ nay đến hết năm 2026.

Về xu thế khí hậu quy mô lớn, ở thời điểm hiện tại, ENSO đang trong trạng thái El Niño mạnh. Dự báo, trong thời kỳ từ nay cho đến hết năm 2026, trạng thái El Niño tiếp tục duy trì cường độ từ mạnh đến rất mạnh.

Trong bối cảnh El Niño, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo diễn biến các hiện tượng thiên tai trong những tháng cuối năm.

Cụ thể về bão và áp thấp nhiệt đới, theo dự báo sẽ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 04- 06 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 01- 03 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Tình trạng nắng nóng trong tháng 9/2026 còn xảy ra tại các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, với số ngày nắng nóng có khả năng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cũng như là cùng kỳ năm 2025.

Về tình hình mưa vừa, mưa to, theo dự báo, từ nay cho đến tháng 10/2026, mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện nhiều nơi trên phạm vi cả nước. Sang tháng 11, mưa có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung chủ yếu ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáng lưu ý là khả năng cao ở khu vực Trung Bộ sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa (tháng 10-11), gây ảnh hưởng đến sản xuất vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu, cây công nghiệp, hồ chứa và phát điện.

Ngoài ra, tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm, làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn sớm và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Một hiện tượng thời tiết đáng lưu ý khác là tình hình không khí lạnh có khả năng sẽ hoạt động với cường độ yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Cũng theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, rét đậm, rét hại có khả năng sẽ xuất hiện muộn hơn và số ngày rét đậm, rét hại cũng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Nhiều khả năng năm nay sẽ có một mùa Đông ấm.