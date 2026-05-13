Trang chủ Đẹp +

Dư địa lớn cho thương hiệu mỹ phẩm Việt trong “miếng bánh” tỷ USD

Mộc Đình

13/05/2026, 10:54

Thị trường làm đẹp ASEAN được dự báo vượt 34 tỷ USD trong năm 2026, trong đó Việt Nam nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực, mở ra dư địa lớn cho doanh nghiệp mỹ phẩm nội địa mở rộng thị phần và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành...

Ảnh minh họa.

Theo ASEAN Cosmetic Directive, thị trường làm đẹp ASEAN đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026 với doanh thu toàn ngành dự kiến vượt 34 tỷ USD, được thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, tốc độ đô thị hóa và xu hướng cao cấp hóa hướng đến các sản phẩm bền vững, thích ứng với khí hậu.

Theo dữ liệu từ Custom Market Insights và The Nation Thailand, thị trường Thái Lan tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu với thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân dự kiến đạt 7,87 tỷ USD vào năm 2034, tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 5,45%, được hỗ trợ bởi hơn 760 nhà sản xuất đạt chứng nhận theo định hướng mô hình Bio-Circular-Green (BCG)

Trong khi đó, thị trường làm đẹp Việt Nam với quy mô khoảng 2,3 tỷ USD, hiện là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực; riêng phân khúc chăm sóc da cao cấp được dự báo đạt 1,49 tỷ USD vào năm 2034.

MỘT TRONG NHỮNG THỊ TRƯỜNG GIÀU TIỀM NĂNG NHẤT KHU VỰC

Chia sẻ tại Roadshow COSMOPROF CBE ASEAN 2026, ông Đỗ Quốc Tuấn, Nhà sáng lập MD Care Vietnam, cho rằng thị trường Việt Nam giai đoạn 2025 - 2026 đã thay đổi mạnh so với vài năm trước, đặc biệt ở hành vi tiêu dùng ngành dược mỹ phẩm và chăm sóc da.

Nếu trước đây người dùng chủ yếu lựa chọn sản phẩm theo quảng cáo, thì nay họ quan tâm nhiều hơn đến hoạt chất, công nghệ, nguồn gốc sản xuất, độ uy tín thương hiệu và mức độ tin cậy từ cộng đồng.

Theo ông Tuấn, Việt Nam không chỉ là thị trường tăng trưởng nhanh của ngành dược mỹ phẩm mà còn rất nhạy bén với xu hướng mới, liên tục cập nhật công nghệ, phương thức truyền thông và bán hàng hiện đại. Người tiêu dùng hiện cũng có kiến thức tốt hơn về hoạt chất, chứng minh lâm sàng và giá trị lâu dài đối với sức khỏe làn da.

Một trong những yếu tố tạo dư địa lớn cho ngành dược mỹ phẩm là cơ cấu dân số trẻ của Việt Nam, khi nhóm tuổi từ 15 - 45 chiếm khoảng 50% dân số. Đây cũng là tệp khách hàng có nhu cầu cao đối với các sản phẩm chăm sóc và điều trị da.

Cũng theo ông Tuấn, tỷ lệ người Việt sử dụng sản phẩm chăm sóc da hàng ngày đang tăng nhanh, cùng với sự cải thiện về thu nhập và nhận thức tiêu dùng. Người dùng hiện không chỉ quan tâm đến làm đẹp cơ bản mà chú trọng nhiều hơn đến ngoại hình, sức khỏe làn da và các giải pháp chăm sóc chuyên sâu.

“Người tiêu dùng hiện quan tâm đến hoạt chất, công nghệ và hiệu quả điều trị của sản phẩm. Cùng với đó, tỷ lệ tầng lớp có thu nhập trung bình và cao ngày càng gia tăng, tạo dư địa lớn cho thị trường dược mỹ phẩm phát triển”, ông Tuấn nhận định.

Ông Tuấn cũng cho rằng xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển mạnh sang nhóm dược mỹ phẩm điều trị, phục hồi và chống lão hóa thay vì chỉ tập trung make-up hay dưỡng da cơ bản. Các xu hướng, hoạt chất và công nghệ mới như PDRN, Exosome, Retinoid, Spicule hay Microbiome được thị trường Việt Nam cập nhật rất nhanh, gần như song hành với các thị trường lớn trên thế giới.

DƯ ĐỊA LỚN CHO MỸ PHẨM NỘI ĐỊA

Hiện Việt Nam được đánh giá là thị trường dược mỹ phẩm lớn thứ ba Đông Nam Á. Đây là mức quy mô đủ lớn để chứng minh nhu cầu thực tế, nhưng chưa đến mức cạnh tranh quá khốc liệt.

Trong đó, thị trường được đánh giá cởi mở với thương hiệu quốc tế và công nghệ mới; người tiêu dùng đã có nền tảng kiến thức tốt về dược mỹ phẩm; dư địa cho các thương hiệu ngách, có định vị rõ ràng còn lớn; đồng thời thương mại điện tử đang tăng trưởng mạnh, tạo điều kiện mở rộng tệp khách hàng nhanh chóng.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng bắt đầu đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu dược mỹ phẩm Việt nhằm tận dụng dư địa tăng trưởng của thị trường và xu hướng tiêu dùng mới.

Theo ông Tuấn, về tiềm năng trong việc xây dựng một thương hiệu dược mỹ phẩm Việt Nam là hướng đi dài hạn, đòi hỏi từ 2 - 3 năm để tạo dựng niềm tin thị trường thông qua chất lượng sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, hiệu quả thực tế và sự đồng hành của các chuyên gia, KOC, KOL.

Tuy nhiên, thương hiệu nội địa có nhiều lợi thế như chủ động nghiên cứu phát triển (R&D), nhanh chóng cập nhật xu hướng và tối ưu công thức phù hợp với làn da người Việt. Đồng thời, sản phẩm nội địa cũng có lợi thế về giá nhờ không phải gánh nhiều chi phí trung gian như hàng nhập khẩu.

Ông Tuấn cho biết xu hướng người tiêu dùng ủng hộ local brand đang gia tăng mạnh. Đơn cử, có thể thấy Cocoon được xem là một trong những mô hình thành công, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp nội địa phát triển thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam.

COSMOPROF CBE ASEAN Bangkok 2025 đã thu hút hơn 23.000 khách tham quan từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, bài toán lớn của thị trường là cân bằng giữa mức giá và định vị thương hiệu. Nếu giá quá thấp, người tiêu dùng khó tin tưởng vào chất lượng điều trị. Ngược lại, nếu giá tiệm cận hàng nhập khẩu châu Âu hoặc Hàn Quốc, thương hiệu Việt sẽ mất lợi thế cạnh tranh.

Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam tăng trưởng nhanh và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, các triển lãm chuyên ngành cũng mở ra thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam kết nối, giao lưu, cập nhật xu hướng và mở rộng hợp tác với các đối tác trong ASEAN và quốc tế.

Sắp tới, triển lãm COSMOPROF CBE ASEAN Bangkok 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 - 26/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (Bangkok, Thái Lan), quy tụ các doanh nghiệp và thương hiệu làm đẹp trong nước, quốc tế nhằm giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và xu hướng mới của ngành.

Trước đó, COSMOPROF CBE ASEAN Bangkok 2025 đã thu hút hơn 23.000 khách tham quan từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu đến từ ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Ban tổ chức cho biết COSMOPROF CBE ASEAN Bangkok 2026 sẽ mở rộng quy mô thêm 50%, triển khai không gian triển lãm trên hai tầng, quy tụ hơn 2.500 đơn vị triển lãm và thương hiệu, đồng thời dự kiến đón khoảng 25.000 khách tham quan từ hơn 70 quốc gia, trong đó có sự tham gia đáng kể của doanh nghiệp và nhà mua hàng Việt Nam.

Đáng chú ý, sự kiện năm 2026 sẽ lần đầu ra mắt Cosmopack CBE ASEAN Bangkok 2026 - khu triển lãm chuyên biệt dành cho chuỗi cung ứng ngành làm đẹp, tập trung vào nguyên liệu, bao bì, máy móc, sản xuất nhãn riêng, gia công và các giải pháp trọn gói cho ngành mỹ phẩm

