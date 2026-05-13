Dư địa lớn cho thương hiệu mỹ phẩm Việt trong “miếng bánh” tỷ USD
Mộc Đình
13/05/2026, 10:54
Thị trường làm đẹp ASEAN được dự báo vượt 34 tỷ USD trong năm 2026, trong đó Việt Nam nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực, mở ra dư địa lớn cho doanh nghiệp mỹ phẩm nội địa mở rộng thị phần và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành...
Theo ASEAN Cosmetic Directive, thị trường làm đẹp ASEAN đang
ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026 với doanh thu toàn ngành dự kiến
vượt 34 tỷ USD, được thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, tốc độ
đô thị hóa và xu hướng cao cấp hóa hướng đến các sản phẩm bền vững, thích ứng với
khí hậu.
Theo dữ liệu từ Custom Market Insights và The
Nation Thailand, thị trường Thái Lan tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu với thị trường
làm đẹp và chăm sóc cá nhân dự kiến đạt 7,87 tỷ USD vào năm 2034, tăng trưởng
kép hàng năm (CAGR) 5,45%, được hỗ trợ bởi hơn 760 nhà sản xuất đạt chứng nhận
theo định hướng mô hình Bio-Circular-Green (BCG)
Trong khi đó, thị trường làm đẹp Việt Nam với quy mô khoảng 2,3 tỷ USD, hiện là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực; riêng phân khúc chăm sóc da cao cấp được dự báo đạt 1,49 tỷ USD vào năm 2034.
MỘT TRONG NHỮNG THỊ TRƯỜNG GIÀU TIỀM NĂNG NHẤT KHU VỰC
Chia sẻ tại Roadshow COSMOPROF CBE ASEAN 2026, ông Đỗ Quốc Tuấn, Nhà sáng lập MD Care Vietnam, cho rằng thị
trường Việt Nam giai đoạn 2025 - 2026 đã thay đổi mạnh so với vài năm trước, đặc
biệt ở hành vi tiêu dùng ngành dược mỹ phẩm và chăm sóc da.
Nếu trước đây người
dùng chủ yếu lựa chọn sản phẩm theo quảng cáo, thì nay họ quan tâm nhiều hơn đến
hoạt chất, công nghệ, nguồn gốc sản xuất, độ uy tín thương hiệu và mức độ tin cậy
từ cộng đồng.
Theo ông Tuấn, Việt Nam không chỉ là thị trường tăng trưởng
nhanh của ngành dược mỹ phẩm mà còn rất nhạy bén với xu hướng mới, liên tục cập
nhật công nghệ, phương thức truyền thông và bán hàng hiện đại. Người tiêu dùng
hiện cũng có kiến thức tốt hơn về hoạt chất, chứng minh lâm sàng và giá trị lâu
dài đối với sức khỏe làn da.
Một trong những yếu tố tạo dư địa lớn cho ngành dược mỹ phẩm
là cơ cấu dân số trẻ của Việt Nam, khi nhóm tuổi từ 15 - 45 chiếm khoảng 50% dân
số. Đây cũng là tệp khách hàng có nhu cầu cao đối với các sản phẩm chăm sóc và
điều trị da.
Cũng theo ông Tuấn, tỷ lệ người Việt sử dụng sản phẩm chăm
sóc da hàng ngày đang tăng nhanh, cùng với sự cải thiện về thu nhập và nhận thức
tiêu dùng. Người dùng hiện không chỉ quan tâm đến làm đẹp cơ bản mà chú trọng
nhiều hơn đến ngoại hình, sức khỏe làn da và các giải pháp chăm sóc chuyên sâu.
“Người tiêu dùng hiện quan tâm đến hoạt chất, công nghệ và hiệu
quả điều trị của sản phẩm. Cùng với đó, tỷ lệ tầng lớp có thu nhập trung bình
và cao ngày càng gia tăng, tạo dư địa lớn cho thị trường dược mỹ phẩm phát triển”,
ông Tuấn nhận định.
Ông Tuấn cũng cho rằng xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển mạnh
sang nhóm dược mỹ phẩm điều trị, phục hồi và chống lão hóa thay vì chỉ tập
trung make-up hay dưỡng da cơ bản. Các xu hướng, hoạt chất và công nghệ mới như
PDRN, Exosome, Retinoid, Spicule hay Microbiome được thị trường Việt Nam cập nhật
rất nhanh, gần như song hành với các thị trường lớn trên thế giới.
DƯ ĐỊA LỚN CHO MỸ PHẨM NỘI ĐỊA
Hiện Việt Nam được đánh giá là thị trường dược mỹ phẩm lớn thứ
ba Đông Nam Á. Đây là mức quy mô đủ lớn để chứng minh nhu cầu thực tế, nhưng
chưa đến mức cạnh tranh quá khốc liệt.
Trong đó, thị trường được đánh giá cởi mở với thương hiệu quốc
tế và công nghệ mới; người tiêu dùng đã có nền tảng kiến thức tốt về dược mỹ phẩm;
dư địa cho các thương hiệu ngách, có định vị rõ ràng còn lớn; đồng thời thương
mại điện tử đang tăng trưởng mạnh, tạo điều kiện mở rộng tệp khách hàng nhanh
chóng.
Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng bắt đầu đẩy mạnh chiến
lược xây dựng thương hiệu dược mỹ phẩm Việt nhằm tận dụng dư địa tăng trưởng
của thị trường và xu hướng tiêu dùng mới.
Theo ông Tuấn, về tiềm năng trong việc xây dựng một thương hiệu dược mỹ phẩm
Việt Nam là hướng đi dài hạn, đòi hỏi từ 2 - 3 năm để tạo dựng niềm tin thị
trường thông qua chất lượng sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, hiệu quả thực tế
và sự đồng hành của các chuyên gia, KOC, KOL.
Tuy nhiên, thương hiệu nội địa có nhiều lợi thế như chủ động nghiên cứu phát
triển (R&D), nhanh chóng cập nhật xu hướng và tối ưu công thức phù hợp với
làn da người Việt. Đồng thời, sản phẩm nội địa cũng có lợi thế về giá nhờ không
phải gánh nhiều chi phí trung gian như hàng nhập khẩu.
Ông Tuấn cho biết xu hướng người tiêu dùng ủng
hộ local brand đang gia tăng mạnh. Đơn cử, có thể thấy Cocoon
được xem là một trong những mô hình thành công, tạo niềm tin cho các doanh
nghiệp nội địa phát triển thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam.
Tuy nhiên, bài toán lớn của thị trường là cân
bằng giữa mức giá và định vị thương hiệu. Nếu giá quá thấp, người tiêu dùng khó
tin tưởng vào chất lượng điều trị. Ngược lại, nếu giá tiệm cận hàng nhập khẩu
châu Âu hoặc Hàn Quốc, thương hiệu Việt sẽ mất lợi thế cạnh tranh.
Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam tăng trưởng nhanh và hội nhập sâu
hơn vào chuỗi giá trị khu vực, các triển lãm chuyên ngành cũng mở ra thêm cơ
hội để doanh nghiệp Việt Nam kết nối, giao lưu, cập nhật xu hướng và mở rộng
hợp tác với các đối tác trong ASEAN và quốc tế.
Sắp tới, triển lãm COSMOPROF CBE ASEAN Bangkok
2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 - 26/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen
Sirikit (Bangkok, Thái Lan), quy tụ các doanh nghiệp và thương hiệu làm đẹp
trong nước, quốc tế nhằm giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và xu hướng mới của
ngành.
Trước đó, COSMOPROF CBE ASEAN Bangkok 2025 đã
thu hút hơn 23.000 khách tham quan từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu đến
từ ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ban tổ chức cho biết COSMOPROF CBE ASEAN Bangkok
2026 sẽ mở rộng quy mô thêm 50%, triển khai không gian triển lãm trên hai tầng,
quy tụ hơn 2.500 đơn vị triển lãm và thương hiệu, đồng thời dự kiến đón khoảng
25.000 khách tham quan từ hơn 70 quốc gia, trong đó có sự tham gia đáng kể của
doanh nghiệp và nhà mua hàng Việt Nam.
Đáng
chú ý, sự kiện năm 2026 sẽ lần đầu ra mắt Cosmopack CBE ASEAN Bangkok 2026 -
khu triển lãm chuyên biệt dành cho chuỗi cung ứng ngành làm đẹp, tập trung vào
nguyên liệu, bao bì, máy móc, sản xuất nhãn riêng, gia công và các giải pháp
trọn gói cho ngành mỹ phẩm
"Vùng xám" của các TikToker trẻ em trong lĩnh vực làm đẹp
08:17, 06/05/2026
5 kem chống nắng thoải mái nhất trên làn da mùa hè
19:35, 29/04/2026
Thương hiệu làm đẹp "thắng đậm" nhờ sự kiện âm nhạc
Quảng Châu vươn lên thành "thế lực mới" trên bản đồ xa xỉ toàn cầu
Từ lâu bị gắn mác thành phố của hàng nhái và buôn sỉ, Quảng Châu đang lột xác mạnh mẽ khi hàng loạt thương hiệu xa xỉ đua nhau khai trương tại đây, điều này có thể là bước ngoặt thực sự cho thị trường bán lẻ cao cấp miền Nam Trung Quốc...
Sức ảnh hưởng của F1 tới ngành thời trang chỉ mới bắt đầu
Giải đua công thức Formula 1 - F1 vốn luôn gắn liền với tốc độ và địa vị. Nhưng trong những năm gần đây, nó đã phát triển thành một biểu tượng của phong cách và gu thẩm mỹ...
Những thương hiệu trang sức gây ấn tượng tại Met Gala 2026
Với chủ đề “Costume Art” - nghệ thuật hóa trang, các khách mời tại Met Gala 2026 đã đồng loạt lựa chọn những thiết kế trang sức nổi bật, thậm chí có món còn cần đến vệ sĩ túc trực...
Thương hiệu quốc tế dùng mạng xã hội để thu hút người tiêu dùng Trung Quốc
Với khoảng 350 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, mạng xã hội Xiaohongshu đã nhanh chóng trở thành một thế lực chi phối thị trường tiêu dùng Trung Quốc. Để trụ vững tại thị trường "tỷ đô", các thương hiệu quốc tế đang tìm cách tận dụng mạng xã hội nội địa này...
Dụng ý từ những đôi giày xa xỉ gây tranh cãi
Thời gian gần đây, một số mẫu giày mới ra mắt đã vấp phải làn sóng tranh cãi, phơi bày khoảng cách giữa tư duy phá cách và thị hiếu người tiêu dùng. Liệu các thiết kế này có ẩn chứa một tầng ý nghĩa nào khác, bị che mờ bởi những phản ứng giận dữ trên mạng xã hội?...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: