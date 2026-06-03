Đủ điều kiện pháp lý, Khải Hoàn Imperial chính thức khởi công

Ngay sau lễ động thổ, Khải Hoàn Imperial tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi hội đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định pháp luật - tạo nền tảng để dự án tăng tốc triển trong giai đoạn tiếp theo.

Theo văn bản xác nhận mới nhất được ban hành từ chủ đầu tư, dự án Khải Hoàn Imperial thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật và đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để khởi công xây dựng công trình. Đồng thời, ngày 30/05/2026, dự án cũng đã thực hiện thông báo về ngày khởi công xây dựng đến Sở Xây dựng TP.HCM và UBND phường Thuận Giao theo đúng quy định hiện hành.

Việc Khải Hoàn Imperial hội đủ điều kiện khởi công ngay sau lễ động thổ ngày 29/05 không chỉ là một bước tiến quan trọng về mặt pháp lý, mà còn cho thấy tốc độ triển khai và sự chuẩn bị bài bản của dự án trong từng giai đoạn. Trước đó, sự kiện động thổ Khải Hoàn Imperial diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của các đối tác chiến lược, hệ thống phân phối cùng đông đảo khách hàng, cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn của thị trường.

Lễ động thổ dự án Khải Hoàn Imperial thu hút sự quan tâm từ thị trường. Ảnh: Khải Hoàn Land.

Như thông tin đã được công bố, Nhà phát triển dự án Khải Hoàn Land cùng Tổng thầu xây dựng Phước Thành đã thống nhất kế hoạch triển khai với sự chuẩn bị đồng bộ về nhân sự, phương án thi công và tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo các cam kết đã đặt ra với khách hàng. Cụ thể, Khải Hoàn Imperial chính thức bước vào giai đoạn thi công xây dựng đồng bộ các hạng mục trọng điểm của giai đoạn 1, từng bước đưa dự án chuyển từ các dấu mốc pháp lý và quy hoạch sang giai đoạn hiện hữu rõ nét trên thực tế, hướng đến mục tiêu bàn giao vào tháng 7/2028.

Đáng chú ý, việc đồng hành cùng Phước Thành — một trong những tổng thầu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm — cũng được xem là một trong những yếu tố góp phần gia tăng sự an tâm cho thị trường. Với kinh nghiệm thi công tại hơn 180 công trình quy mô lớn trong và ngoài nước cùng năng lực tổ chức, vận hành thực tế, Phước Thành được kỳ vọng sẽ cùng Khải Hoàn Land đảm bảo quá trình thi công dự án diễn ra chỉn chu, bài bản và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã đặt ra cho một công trình hạng sang tại tâm điểm Đông Bắc TP.HCM.

Khải Hoàn Imperial với vị trí đắc địa ngay mặt tiền Quốc lộ 13. Ảnh: Khải Hoàn Land.

Khải Hoàn Imperial định vị là Khu phức hợp dự án căn hộ chuẩn Bespoke hạng sang do Khải Hoàn Land phát triển, tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Bình Dương Canary và trực diện tuyến metro Thủ Dầu Một – TP.HCM. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 41 tầng nổi bật tại tâm điểm Đông Bắc TP.HCM, phát triển đa dạng sản phẩm từ căn hộ Bespoke 1 - 3 phòng ngủ đến duplex và penthouse giới hạn có hồ bơi riêng.

Đồng thời, Khải Hoàn Imperial còn được đầu tư hệ tiện ích đa tầng theo mô hình “urban resort”, được phân tầng trải nghiệm rõ nét. Tại tầng trệt, dự án kiến tạo chuỗi tiện ích mở như Quảng trường tri thức, công viên Tinh hoa hội tụ, hồ bơi muối khoáng, BBQ, khu thể thao ngoài trời cùng các không gian thư giãn và sinh hoạt cộng đồng, mang đến nhịp sống năng động, giàu tính kết nối.

Trong khi đó, tầng 21 được kiến tạo như một khoảng không thư giãn riêng tư — nơi mỗi trải nghiệm đều hướng đến sự cân bằng giữa thể chất, tinh thần và chiều sâu tư duy. Tại đây, hồ bơi vô cực onsen khoáng nóng, trung tâm gym – fitness, trung tâm spa – sauna, phòng tập Virtual Golf, thư viện hay rạp phim mini… sẽ giúp mỗi chủ nhân tái tạo năng lượng, tận hưởng sự tĩnh tại và tìm thấy những khoảng lặng chiêm nghiệm riêng tư giữa đô thị sầm uất.

Song song đó, Khải Hoàn Imperial còn chú trọng nâng tầm trải nghiệm sống thông qua hệ vật liệu và thiết bị bàn giao đến từ các thương hiệu quốc tế như Duravit, Grohe, Häfele, Panasonic… Từng chi tiết trong không gian sống được nghiên cứu theo định hướng Bespoke nhằm đề cao tính cá nhân hóa, sự tinh tế và cảm giác tận hưởng riêng tư trong từng nhịp sinh hoạt thường nhật.

Khi thị trường ngày càng thận trọng trong việc lựa chọn sản phẩm, những dự án sở hữu pháp lý rõ ràng, tiến độ triển khai cụ thể và được phát triển bởi các đơn vị có năng lực thực thi đang dần trở thành tâm điểm hút dòng tiền. Trong bối cảnh đó, các dấu mốc liên tiếp của Khải Hoàn Imperial cho thấy sự chuyển động thực tế, góp phần củng cố thêm niềm tin của khách hàng và giới đầu tư về tiềm năng tăng trưởng bền vững của dự án trong thời gian tới.