Cá nhân "cân" lực bán của khối ngoại và tự doanh, mua ròng gần 1.600 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán tiếp tục chìm trong trạng thái ảm đạm khi rủi ro vĩ mô dồn dập nhưng dòng tiền lớn vẫn vắng bóng. VN-Index mất thêm 13,27 điểm, lùi về 1.686,11 điểm. Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng mạnh về bên bán với 227 mã giảm, trong khi chỉ có 88 mã tăng.

Sau nhịp hồi kỹ thuật trong phiên trước, lực cầu nhanh chóng suy yếu. Thị trường rơi vào trạng thái thiếu vắng người mua, ngay cả nhóm vốn hóa lớn như Vingroup cũng không còn tạo được lực đỡ đáng kể. Sắc xanh chỉ xuất hiện lác đác tại NVL, KBD, VNM, ACV, VCB, STB và một số cổ phiếu dầu khí, năng lượng như BSR, PLX, GAS.

Phần còn lại của thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trên diện rộng. Nhóm ngân hàng ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm sâu như TCB, LPB, SHB. Áp lực bán còn mạnh hơn tại nhóm chứng khoán với SSI, VND và HCM. Trong bất động sản, VHM giảm 1,52%, VRE và VIC cùng mất trung bình 0,5%, kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng trong toàn ngành.

Áp lực bán cũng không buông tha các nhóm cổ phiếu vốn được xem là trụ cột của thị trường. PNJ tiếp tục giảm sàn, MWG mất 4,9%, FPT giảm 2,78%. Ở nhóm công nghiệp, GEE, THD và GEX cũng chịu mức giảm mạnh.

Trong bối cảnh áp lực giải chấp gia tăng do margin ở mức cao, căng thẳng Mỹ - Iran, lãi suất neo cao và rủi ro tỷ giá, thông tin Mỹ quyết định áp thuế mới lên 60 quốc gia tiếp tục giáng thêm một đòn tâm lý vào nhà đầu tư.

Khi rủi ro chưa được tháo gỡ, dòng tiền lựa chọn đứng ngoài là điều dễ hiểu. Thanh khoản tiếp tục phản ánh rõ sự thận trọng này khi ba sàn chỉ khớp lệnh 15.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.295,2 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 1.393,7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là các nhóm Tài nguyên cơ bản, Du lịch và giải trí. Top cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khớp lệnh gồm: HPG, VNM, VJC, NAF, VCB, PLX, VND, CTR, BID và VPL.

Ở chiều ngược lại, nhóm Hàng cá nhân và gia dụng chịu áp lực bán ròng khớp lệnh lớn nhất từ nhà đầu tư nước ngoài. Top cổ phiếu bị bán ròng khớp lệnh gồm: PNJ, VIX, VHM, VPB, TCB, SHB, MBB, SSI và GEX.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là nhóm Hàng cá nhân và gia dụng. Top cổ phiếu được nhà đầu tư cá nhân mua ròng gồm: PNJ, ACB, VIX, VHM, TCB, MWG, MBB, VPI, MSN và SHB.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 6/18 ngành, chủ yếu là các nhóm Dầu khí và Tài nguyên cơ bản. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: VIC, GMD, NVL, HPG, BSR, VJC, PLX, NAF và VND.

Tự doanh bán ròng 430,6 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh bán ròng 497,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh không mua ròng ngành nào trong 18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bảo hiểm. Top cổ phiếu được tự doanh mua ròng khớp lệnh trong phiên gồm: VIB, SSI, POW, HPA, BSR, VTP, GMD, REE, NLG và BMP.

Nhóm bị bán ròng nhiều nhất là Ngân hàng. Top cổ phiếu bị tự doanh bán ròng gồm: HPG, STB, VIC, FPT, MWG, TCB, VHM, LPB, MBB và VNM.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 192,1 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 725,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: ACB, VPI, CTG, VIX, VNM, BAF, EIB, MWG, MSN và POW.

Giá trị mua ròng lớn nhất thuộc nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được mua ròng gồm: VIC, STB, PNJ, VPB, GMD, NVL, BSR, FPT, GEX và SSI.

Giao dịch thỏa thuận đạt 2.192,6 tỷ đồng, giảm 23,4%, chiếm 14,6% tổng giá trị giao dịch.

Trong phiên hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý diễn ra tại VJC với hơn 3,1 triệu cổ phiếu, tương đương 400 tỷ đồng, được cá nhân trong nước trao tay và mua từ tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, cổ phiếu VBB với giá trị giao dịch 282,8 tỷ đồng cũng được cá nhân mua từ tổ chức trong nước thông qua giao dịch thỏa thuận. Cổ phiếu VSC với giá trị 228 tỷ đồng được trao tay giữa các cá nhân trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Hàng cá nhân, Thực phẩm, Công nghệ thông tin, Dầu khí, Khí đốt, Xây dựng, Sản xuất ô tô và Hàng may mặc; trong khi giảm ở các nhóm Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, Thiết bị điện và Điện.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.