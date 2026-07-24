Đã có 500 doanh nghiệp công bố lợi nhuận tăng 19,7% so với cùng kỳ

Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...

Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7% so với cùng kỳ, theo số liệu từ FiinTrade.

Đà tăng trưởng hạ nhiệt khi nhiều doanh nghiệp vốn hóa lớn lần lượt báo cáo, trong đó một số doanh nghiệp ghi nhận kết quả kém tích cực như SAB, DGC và BCM. Nhóm phi tài chính tiếp tục là động lực tăng trưởng với lợi nhuận sau thuế tăng 28,7% so với cùng kỳ, trong khi nhóm tài chính ghi nhận mức tăng thấp hơn, ở 12,7% so với cùng kỳ, do lợi nhuận ngành ngân hàng giảm tốc.

Ở nhóm tài chính, kết quả phân hóa rõ giữa ba ngành. Ngân hàng duy trì tăng trưởng nhưng tốc độ chậm lại; chứng khoán phục hồi nhờ hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh; trong khi bảo hiểm chỉ tăng nhẹ.

Ở nhóm phi tài chính, bức tranh kết quả kinh doanh đã phản ánh rõ hơn xu hướng của toàn ngành khi nhiều doanh nghiệp vốn hóa lớn đã công bố. Tăng trưởng lợi nhuận vẫn tập trung chủ yếu ở các nhóm Điện, Dầu khí và Dược phẩm, trong khi Hóa chất, Cảng hàng không, Thủy sản, Vật liệu xây dựng và Đồ uống ghi nhận kết quả kém tích cực.

Dầu khí vẫn là ngành tăng trưởng mạnh nhất, với lợi nhuận sau thuế tăng 210,1% so với cùng kỳ (4/12 doanh nghiệp đã công bố).

BSR là động lực chính với tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 416,2% so với cùng kỳ, nhờ biên crack spread cải thiện và nền lợi nhuận thấp, tiếp đến là PLX với mức tăng 130,4% so với cùng kỳ. Nhóm dịch vụ kỹ thuật dầu khí duy trì tăng trưởng ổn định, với PVS tăng 22,0% so với cùng kỳ.

Điện đứng thứ hai, với lợi nhuận sau thuế tăng 83,5% so với cùng kỳ (27/49 doanh nghiệp đã công bố). Động lực tăng trưởng đến từ nhóm nhiệt điện, gồm POW, NT2, QTP, PPC và HND. Ở chiều ngược lại, REE ước tính lợi nhuận sau thuế giảm 51,8% so với cùng kỳ.

Thủy sản tiếp tục ghi nhận kết quả kém tích cực, với lợi nhuận sau thuế giảm 20,4% so với cùng kỳ (12 doanh nghiệp đã công bố), phản ánh nền so sánh cao và biên lợi nhuận xuất khẩu thu hẹp. ANV là điểm trừ lớn nhất với lợi nhuận sau thuế giảm 59,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, FMC tăng 71,4% và DAT tăng 142,6% vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Đồ uống: Lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 của 11/27 doanh nghiệp, tương ứng 84,0% vốn hóa ngành, tăng 4,0% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp đầu ngành là Sabeco (SAB) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 giảm 0,6% so với cùng kỳ. Tăng trưởng khiêm tốn do sức tiêu dùng chưa phục hồi hoàn toàn.

Vật liệu xây dựng đã có 38 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh, đại diện 71,9% vốn hóa ngành, với lợi nhuận sau thuế đi ngang so với cùng kỳ, chủ yếu do ảnh hưởng của GEL, giảm 86,5% so với cùng kỳ, và THG, giảm 31,2%, kéo giảm kết quả chung.

Trong nhóm đầu ngành, NTP tăng 49,0% so với cùng kỳ, BMP tăng 11,3% và HT1 tăng 23,1%, phản ánh sự cải thiện tại một số doanh nghiệp nhựa xây dựng và xi măng. VLB tăng 372,9% trên nền thấp và là điểm sáng nổi bật.

Sự phân hóa này cho thấy tác động tích cực từ đầu tư công và xây dựng hạ tầng chưa lan tỏa đồng đều đến toàn ngành.