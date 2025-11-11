Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Ba, 11/11/2025
Đỗ Như
11/11/2025, 15:42
Ngày 11/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1891/NQ-UBTVQH15 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Theo Nghị quyết, dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 đại biểu (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu (56,6%).
Đặc biệt, Nghị quyết quy định dự kiến số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Cụ thể, các cơ quan Đảng: 10 đại biểu (2%); cơ quan Chủ tịch nước: 3 đại biểu (0,6%); các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): 145 đại biểu (29%); Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 15 đại biểu (3,0%).
Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng): 13 đại biểu (2,6%). Bộ Công an (bao gồm bộ trưởng): 3 đại biểu (0,6%).
Tòa án nhân dân tối cao: 1 đại biểu (0,2%); Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: 1 đại biểu (0,2%); Kiểm toán Nhà nước: 1 đại biểu (0,2%); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 25 đại biểu (5%).
Theo Nghị quyết, dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu. Số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương được phân bổ dựa trên 2 cơ cấu là định hướng và hướng dẫn.
Trong đó, cơ cấu định hướng gồm 179 đại biểu (35,8%). Đây là cơ cấu khung để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử. Bao gồm lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội;
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu tôn giáo; quân đội; công an; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; Sở Tư pháp; viện nghiên cứu, trường đại học, học viện; doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất.
Cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu 104 đại biểu (20,8%). Đây là cơ cấu linh hoạt để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử, gồm đại diện các ngành: khoa học - công nghệ, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, đại diện chính quyền cơ sở, nội chính, nhân sĩ, trí thức...
Trong cơ cấu này, cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, người ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử.
Nghị quyết cũng quy định về cơ cấu kết hợp. Một người ứng cử đại biểu Quốc hội có thể có nhiều hơn một cơ cấu kết hợp, gồm đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoảng 80 - 90 người (16 - 18%), trong đó có 12 - 14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư;
Đại biểu là người ngoài Đảng khoảng 25 - 50 đại biểu (5 - 10%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) khoảng 50 đại biểu (10%); đại biểu tái cử khoảng 160 đại biểu (32%);
Đại biểu là người dân tộc thiểu số bảo đảm tỉ lệ ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Chú ý đến các dân tộc ít người chưa tham gia đại biểu Quốc hội;
Đại biểu là phụ nữ bảo đảm tỉ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ.
Về dự kiến phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố theo nguyên tắc, mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất là 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương.
Số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu là 500 đại biểu. Bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất là 7 đại biểu.
Ngoài ra, Nghị quyết cũng nêu nguyên tắc dự kiến phân bổ số đại biểu trung ương về ứng cử ở địa phương và dự kiến chi tiết số lượng đại biểu Quốc hội ở các tỉnh, thành phố. Trong đó, TP.HCM là 38 người, Hà Nội là 32 người...
