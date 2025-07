Dự kiến triển khai VNeID để làm thủ tục tại các sân bay trên toàn quốc từ tháng 9/2025

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), từ ngày 26/7, Công an TP.HCM đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng chính thức triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học thông qua ứng dụng VNeID tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất, phục vụ hành khách làm thủ tục lên máy bay.

DẤU MỐC QUAN TRỌNG TRONG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06/CP

Theo Công an TP.HCM, việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hành khách, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý an ninh hàng không và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Tính năng “Dịch vụ hàng không” trên ứng dụng VNeID cho phép hành khách làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay, sau đó xác thực danh tính bằng khuôn mặt tại sân bay, đã thu hút hơn 24.000 lượt dùng thử chỉ sau ba tháng triển khai. Vietnam Airlines ghi nhận 14.763 lượt hành khách sử dụng công nghệ này trên 6.555 chuyến bay, trong khi Vietjet Air có 10.317 lượt hành khách thực hiện trên 3.376 chuyến. Trung bình, mỗi chuyến bay hiện có khoảng 2–3 hành khách lựa chọn hình thức này để làm thủ tục bay.

Đối với người dân, việc tích hợp dữ liệu sinh trắc học như khuôn mặt, vân tay trên VNeID giúp quá trình làm thủ tục hàng không trở nên nhanh chóng, tiện lợi và an toàn hơn. Quy trình này được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ đầy đủ các quy định về an ninh, an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của Bộ Công an và Cục Hàng không Việt Nam.

Chỉ với một thiết bị di động có cài đặt ứng dụng VNeID, hành khách có thể thực hiện các thủ tục như check-in online, xác thực danh tính, qua cửa an ninh và lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ tùy thân như trước.

Trong giai đoạn từ ngày 26/7 đến 15/8, mỗi ngày sẽ có tối thiểu hai cán bộ Công an TP.HCM thường trực tại nhà ga T3, chia làm hai ca/ngày tại bàn hướng dẫn trước khu vực quầy làm thủ tục số 56. Lực lượng công an sẽ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID để làm thủ tục bay thông qua cửa kiểm soát an ninh và cổng lên máy bay.

Đây là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đặt nền móng để mở rộng áp dụng mô hình này tại nhiều sân bay trên toàn quốc từ tháng 9/2025 theo đúng lộ trình.

Công an TP.HCM cho biết, đây là bước triển khai giai đoạn hai trong kế hoạch áp dụng công nghệ số toàn trình trong ngành hàng không dân dụng. Việc sử dụng VNeID tích hợp dữ liệu sinh trắc học sẽ dần thay thế phương thức kiểm tra bằng giấy tờ truyền thống, cho phép hành khách hoàn tất các thủ tục an ninh, check-in, lên tàu bay một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

DỰ KIẾN TRIỂN KHAI TẠI CÁC SÂN BAY TOÀN QUỐC TỪ THÁNG 9/2025

Trước đó, tại lễ công bố triển khai thí điểm ngày 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Công an đẩy mạnh áp dụng công nghệ định danh điện tử và sinh trắc học, đồng thời sớm mở rộng triển khai tại các sân bay khác cũng như tại hệ thống bến tàu, bến xe, bến tàu thủy trên cả nước nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong giao thông – vận tải.

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 – Bộ Công an), mục tiêu đặt ra là đến cuối năm 2025, ít nhất 70% hành khách trên các chuyến bay nội địa sẽ sử dụng công nghệ sinh trắc học để thực hiện toàn bộ quy trình thủ tục bay thông qua các cửa tự động, bao gồm cả cửa kiểm soát an ninh và cửa lên tàu bay.

Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), cho biết công nghệ định danh điện tử và sinh trắc học giúp tăng độ chính xác trong xác thực thông tin, giảm thiểu nguy cơ sử dụng giấy tờ giả và tăng cường khả năng kiểm soát hành khách. Đồng thời, dữ liệu định danh thống nhất trên VNeID còn giúp kết nối liên thông giữa các bộ, ngành và đơn vị liên quan, từ đó tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí hành chính.

“Công nghệ sinh trắc học giúp xác thực danh tính chính xác hơn nhiều lần so với kiểm tra giấy tờ bằng mắt thường. Dự kiến, từ tháng 9/2025, VNeID sẽ được triển khai nhận diện sinh trắc học tại nhiều sân bay trên toàn quốc”, Trung tá Hồ Đức Thiện nhấn mạnh.

Việc ứng dụng VNeID trong hàng không không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm hành khách mà còn là bước đi cụ thể trong lộ trình hiện đại hóa quản lý công dân và xây dựng nền hành chính số. Nếu được triển khai đồng bộ, đây sẽ là một trong những bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Theo đánh giá của C06, việc tích hợp các loại giấy tờ trên nền tảng VNeID không chỉ hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuận tiện hơn, mà còn góp phần thúc đẩy chi trả an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng. Cụ thể, hơn 2,5 triệu người dân đã nhận các chế độ an sinh với tổng số tiền hơn 24.000 tỷ đồng, trong đó 78% người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được chi trả qua tài khoản ngân hàng, với tổng giá trị trên 41.000 tỷ đồng. Việc này giúp tiết kiệm khoảng 51 tỷ đồng chi phí đi lại cho người dân.

Bộ Công an cũng đang đẩy mạnh triển khai các tiện ích công trên nền tảng VNeID. Tính đến nay, đã có 43 tiện ích được tích hợp, trong đó C06 đã số hóa sáu nhóm giấy tờ quan trọng, bao gồm: hơn 18,7 triệu giấy phép lái xe điện tử, 7 triệu đăng ký xe, 25 triệu thẻ bảo hiểm y tế và sổ sức khỏe điện tử, hơn một triệu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cùng gần 582.000 phiếu lý lịch tư pháp.

Các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Hiện tại, người dân có thể lựa chọn một trong hai cách để thực hiện thủ tục bay tại nhà ga T3 như sau:

Cách 1: Check-in online bằng ứng dụng VNeID (chỉ áp dụng với thiết bị iOS)

Bước 1: Truy cập ứng dụng VNeID → chọn “Dịch vụ khác” → chọn “Dịch vụ hàng không” → chọn “Check-in online”. Sau khi đồng ý chia sẻ dữ liệu và điều khoản, hệ thống sẽ chuyển sang ứng dụng của Vietnam Airlines để hành khách làm thủ tục trực tuyến và xác thực danh tính qua eKYC.

Bước 2: Hành khách đến cửa kiểm soát an ninh để thực hiện nhận diện khuôn mặt tự động.

Bước 3: Tiến hành sinh trắc học tại cổng lên máy bay.

Cách 2: Làm thủ tục sinh trắc học tại sân bay

Bước 1: Hành khách làm thủ tục trực tiếp tại quầy của Vietnam Airlines (quầy số 57 đến 66).

Bước 2: Di chuyển đến cổng kiểm soát an ninh để thực hiện nhận diện khuôn mặt tự động.