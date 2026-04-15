Dự kiến "xóa sổ" bệnh án giấy vào năm 2030

Phúc Minh

15/04/2026, 10:16

Bộ Y tế đặt mục tiêu 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử vào năm 2030, chính thức “xóa sổ” bệnh án giấy…

Ảnh minh họa.

Bộ Y tế vừa phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc giai đoạn 2026 – 2030. Theo kế hoạch, đến năm 2030, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc; không còn sử dụng bệnh án giấy.

Hồ sơ bệnh án điện tử là thành phần cốt lõi của bệnh viện thông minh, bệnh viện số; đưa công tác quản lý, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân dựa trên hồ sơ bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử lên bước phát triển mới, thiết thực và hiệu quả.

Bảo đảm việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để kết nối đồng bộ, quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc. Đồng thời, đơn giản hóa thủ tục hành chính của công dân khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu triển khai hồ sơ bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và cốt lõi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp công tác này và ưu tiên các nguồn lực, quyết liệt triển khai để bảo đảm hoàn thành có chất lượng đối với hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Y tế tại Nghị quyết số 72-NQ/TW, Đề án 06/CP và Thông tư số 13/2025/TT-BYT.

Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử bảo đảm thực chất, đem lại hiệu quả cụ thể, nâng cao năng suất, chất lượng công tác khám, chữa bệnh, mang lợi ích thiết thực cho người bệnh, người dân và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Việc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật khi triển khai cũng được nhấn mạnh.

Tại kế hoạch, Bộ Y tế đã phân công, phân nhiệm vụ thể cho từng Cục, Vụ liên quan của Bộ trong thực hiện, đôn đốc và là đầu mối các nhiệm vụ chuyên môn được giao liên quan đến triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Kế hoạch nêu rõ, căn cứ các nội dung quy định hoặc hướng dẫn của Bộ Y tế, các Bộ, ngành và địa phương thực hiện rà soát, cập nhật và bổ sung kế hoạch hằng năm về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại địa phương, hoặc tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Mục tiêu là bảo đảm việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc được duy trì, cập nhật hằng năm.

Các Sở Y tế có trách nhiệm tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để ưu tiên bố trí nguồn lực, đảm bảo hoàn thành việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý hằng năm.

