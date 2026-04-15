Dự kiến "xóa sổ" bệnh án giấy vào năm 2030

Bộ Y tế vừa phê duyệt Kế hoạch triển
khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc
giai đoạn 2026 – 2030. Theo kế hoạch, đến năm 2030, triển
khai hồ sơ bệnh án điện tử tại
100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc; không còn sử dụng bệnh án giấy.
Hồ sơ bệnh án điện tử là thành phần
cốt lõi của bệnh viện thông minh, bệnh viện số; đưa công tác quản lý, chăm sóc
và nâng cao sức khỏe của nhân dân dựa trên hồ sơ bệnh án điện tử, sổ sức khỏe
điện tử lên bước phát triển mới, thiết thực và hiệu quả.
Bảo đảm việc triển khai hồ sơ bệnh
án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để kết nối đồng bộ, quản lý dữ liệu
sức khỏe người dân theo vòng đời tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên
toàn quốc. Đồng thời, đơn
giản hóa thủ tục hành chính của công dân khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh.
Bộ Y tế yêu cầu triển khai hồ sơ bệnh án
điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và cốt lõi tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh. Người đứng đầu đơn vị chịu
trách nhiệm trực tiếp công tác này và ưu tiên các nguồn lực, quyết liệt triển
khai để bảo đảm hoàn thành có chất lượng đối với hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn
vị theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Y tế tại Nghị quyết số
72-NQ/TW, Đề án 06/CP và Thông tư số 13/2025/TT-BYT.
Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử
bảo đảm thực chất, đem lại hiệu quả cụ thể, nâng cao năng suất, chất lượng công
tác khám, chữa bệnh, mang lợi ích thiết thực cho người bệnh, người dân và cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh.
Việc bảo
đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật thông tin theo quy định của pháp
luật khi triển khai cũng được
nhấn mạnh.
Tại kế hoạch, Bộ Y tế đã phân công, phân nhiệm
vụ thể cho từng Cục, Vụ liên quan của Bộ trong thực hiện, đôn đốc và là đầu
mối các nhiệm vụ chuyên môn được giao liên quan đến triển khai hồ sơ bệnh án điện
tử.
Kế hoạch nêu rõ, căn cứ các nội
dung quy định hoặc hướng dẫn của Bộ Y tế, các Bộ, ngành và địa phương thực hiện rà soát, cập
nhật và bổ sung kế hoạch
hằng năm về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại địa phương, hoặc tại các đơn vị
thuộc thẩm quyền quản lý.
Mục tiêu là bảo đảm việc triển khai hồ
sơ bệnh án điện tử, không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy tại tất cả các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh trên toàn quốc được duy trì, cập nhật hằng năm.
Các Sở Y tế có trách nhiệm tham mưu, báo
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để ưu tiên bố trí nguồn lực, đảm bảo
hoàn thành việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
thuộc thẩm quyền quản lý hằng năm.