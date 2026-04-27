Phú Thọ đón 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa du lịch Phú Thọ năm Bính Ngọ 2026 đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý khi lần đầu tiên Phú Thọ tổ chức trong không gian phát triển mới sau sáp nhập…
Chuỗi sự kiện năm nay được tổ chức bài bản, hội tụ tinh hoa
văn hóa các vùng miền trên quê hương Đất Tổ, đồng thời chú trọng gia tăng trải
nghiệm cho người dân và du khách.
Nhiều hoạt động truyền thống đã phát triển
thành sản phẩm du lịch hấp dẫn như Lễ hội văn hóa dân gian đường phố, trình diễn
Hát Xoan Phú Thọ, quảng bá sản phẩm địa phương, các chương trình nghệ thuật đặc
sắc, tour đêm tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cùng nhiều hoạt động văn hóa –
thể thao sôi nổi khác.
Cùng với đó, tỉnh đã tích cực triển khai chương trình kích cầu
du lịch năm 2026 với chủ đề "Phú Thọ – Đến để yêu", "Du lịch Phú
Thọ – Trải nghiệm đa sắc", góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút
du khách trong và ngoài nước.
Bà Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Khu Di tích Lịch sử Đền
Hùng, cho biết mùa lễ hội năm nay mọi công tác đều
được chuẩn bị chu đáo và toàn diện trên mọi phương diện. Công tác tổ chức được
triển khai đồng bộ nhằm tạo dựng không gian lễ hội trang nghiêm, thành kính,
linh thiêng, chào đón đông đảo du khách về dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Cũng theo bà Oanh, năm nay Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã
triển khai đồng bộ các ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng du lịch
thông minh, giúp du khách thuận tiện trong việc tra cứu thông tin, tìm đường,
tiếp cận các dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khi hành hương về Đất Tổ.
Không chỉ giữ trọn yếu tố tâm linh truyền thống, lễ hội năm
nay còn “lột xác” với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, tạo
nên bức tranh đa sắc của vùng đất cội nguồn. Điểm nổi bật là hàng loạt sản phẩm
trải nghiệm được đưa vào vận hành, biến giá trị lễ hội thành sản phẩm du lịch cụ
thể. Du khách có thể hòa mình vào lễ hội văn hóa dân gian đường phố, thưởng thức
trình diễn Hát Xoan tại các làng cổ, tham gia hội trại văn hóa, hay trực tiếp
trải nghiệm các cuộc thi gói bánh chưng, giã bánh dày...
Kết quả, trong dịp lễ hội, địa phương đón khoảng 6,5 triệu
lượt khách, tăng 12% so với năm 2025 – con số ấn tượng cho thấy sức hút ngày
càng lớn của điểm đến Đất Tổ. Đáng chú ý, sau khi dâng hương, nhiều du khách
không vội rời đi mà tiếp tục lựa chọn các tour nghỉ dưỡng, khám phá tại các điểm
đến lân cận như Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Hồ Hòa Bình hay các khu du lịch suối
khoáng nóng Thanh Thủy, Kim Bôi…
Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tỉnh Phú Thọ, cho biết việc kết nối hành hương với trải nghiệm nghỉ
dưỡng, sinh thái đang mở ra hướng phát triển bền vững cho du lịch Phú Thọ. Lễ hội
không còn chỉ là sự kiện ngắn ngày mà đang trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy tăng
trưởng du lịch, khẳng định vị thế Đất Tổ trên bản đồ điểm đến quốc gia.
Một cộng đồng sinh ra từ biến động lịch sử đã trở thành điểm đến thu hút Gen Z. Thay vì xây dựng lại từ đầu, mô hình này tận dụng chính những gì đã tồn tại: kiến trúc, cộng đồng, ký ức, để tạo ra giá trị mới. Từ đó tạo ra tính thẩm mỹ giàu bản sắc…
Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình “Triển lãm, trưng bày phong lan, cây cảnh, đá cảnh ba miền năm 2026” mang đến không gian nghệ thuật sinh vật cảnh đặc sắc ngay trong Đại Nội Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách…
Từ ngày 24/4 đến 1/5, Quảng Trị bước vào mùa cao điểm du lịch với Tuần Văn hóa Du lịch 2026 – chuỗi hoạt động quy mô, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, ẩm thực, giải trí và khám phá thiên nhiên. Sự kiện không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách mà còn mở ra hướng đi bền vững cho ngành du lịch địa phương.
Tối ngày 25/4/2026, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026 với chủ đề “Sầm Sơn – Khát vọng rực rỡ”. Sự kiện diễn ra trong không khí vui tươi của những ngày đầu mùa du lịch biển, hướng tới kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5, thu hút hàng vạn người dân cùng du khách thập phương đổ về tham dự.
Một “kho báu” hang động mới vừa được hé lộ tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khi đoàn thám hiểm phát hiện thêm 26 hang động cùng hàng loạt cấu trúc địa chất độc đáo. Những phát hiện này không chỉ bổ sung dữ liệu khoa học mà còn mở ra dư địa lớn cho phát triển du lịch bền vững…
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: