Phú Thọ đón 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa du lịch Phú Thọ năm Bính Ngọ 2026 đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý khi lần đầu tiên Phú Thọ tổ chức trong không gian phát triển mới sau sáp nhập…

Chuỗi sự kiện năm nay được tổ chức bài bản, hội tụ tinh hoa văn hóa các vùng miền trên quê hương Đất Tổ, đồng thời chú trọng gia tăng trải nghiệm cho người dân và du khách.

Nhiều hoạt động truyền thống đã phát triển thành sản phẩm du lịch hấp dẫn như Lễ hội văn hóa dân gian đường phố, trình diễn Hát Xoan Phú Thọ, quảng bá sản phẩm địa phương, các chương trình nghệ thuật đặc sắc, tour đêm tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cùng nhiều hoạt động văn hóa – thể thao sôi nổi khác.

Cùng với đó, tỉnh đã tích cực triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề "Phú Thọ – Đến để yêu", "Du lịch Phú Thọ – Trải nghiệm đa sắc", góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Bà Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, cho biết mùa lễ hội năm nay mọi công tác đều được chuẩn bị chu đáo và toàn diện trên mọi phương diện. Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ nhằm tạo dựng không gian lễ hội trang nghiêm, thành kính, linh thiêng, chào đón đông đảo du khách về dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2026, Phú Thọ đón khoảng 6,5 triệu lượt du khách.

Cũng theo bà Oanh, năm nay Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã triển khai đồng bộ các ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng du lịch thông minh, giúp du khách thuận tiện trong việc tra cứu thông tin, tìm đường, tiếp cận các dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khi hành hương về Đất Tổ.

Không chỉ giữ trọn yếu tố tâm linh truyền thống, lễ hội năm nay còn “lột xác” với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, tạo nên bức tranh đa sắc của vùng đất cội nguồn. Điểm nổi bật là hàng loạt sản phẩm trải nghiệm được đưa vào vận hành, biến giá trị lễ hội thành sản phẩm du lịch cụ thể. Du khách có thể hòa mình vào lễ hội văn hóa dân gian đường phố, thưởng thức trình diễn Hát Xoan tại các làng cổ, tham gia hội trại văn hóa, hay trực tiếp trải nghiệm các cuộc thi gói bánh chưng, giã bánh dày...

Kết quả, trong dịp lễ hội, địa phương đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm 2025 – con số ấn tượng cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Đất Tổ. Đáng chú ý, sau khi dâng hương, nhiều du khách không vội rời đi mà tiếp tục lựa chọn các tour nghỉ dưỡng, khám phá tại các điểm đến lân cận như Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Hồ Hòa Bình hay các khu du lịch suối khoáng nóng Thanh Thủy, Kim Bôi…

Khu di tích lịch sử Đền Hùng tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách, chỉ trong hai ngày 25 và 26/4 (tức ngày 9 - 10/3 âm lịch), Khu Di tích ước tính đón hơn 1 triệu lượt người.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, cho biết việc kết nối hành hương với trải nghiệm nghỉ dưỡng, sinh thái đang mở ra hướng phát triển bền vững cho du lịch Phú Thọ. Lễ hội không còn chỉ là sự kiện ngắn ngày mà đang trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy tăng trưởng du lịch, khẳng định vị thế Đất Tổ trên bản đồ điểm đến quốc gia.