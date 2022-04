Du lịch khởi sắc, bất động sản Bình Thuận tăng nhiệt

Theo các chuyên gia, cùng với việc mở lại đường bay quốc tế từ 15/3, du lịch Bình Thuận đang dần tăng tốc với lượng du khách quay trở lại mạnh mạnh mẽ. Đây cũng là “chất xúc tác” giúp thị trường bất động sản Bình Thuận trở nên sôi động hơn.

DU LỊCH BÌNH THUẬN TRÊN ĐÀ “CẤT CÁNH”

Nằm ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Bình Thuận sở hữu tới 192km bờ biển. Trong đó có khá nhiều bãi biển đẹp và danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Dinh Thầy Thím, Núi Tà Cú, Hải đăng Kê Gà, tháp Pô Sah Inư... du khách đến đây còn ấn tượng với ẩm thực đa dạng, phong phú mang đậm nét văn hóa địa phương. Trong đó, Mũi Né - Phan Thiết hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước bởi những đồi cát trắng, bãi biển đẹp.

Sở hữu bãi biển trong xanh cùng nhiều thắng cảnh nổi tiếng, Mũi Né - Phan Thiết thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Theo thống kê, từ 29 đến mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn tỉnh Bình Thuận đã đón khoảng 75.000 lượt khách du lịch, nhiều resort, khách sạn đạt công suất phòng trên 80%. Đặc biệt, nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết và Mũi Né liên tục trong tình trạng kín phòng.

Trong năm 2022, Bình Thuận đặt mục tiêu thu hút 4,45 triệu lượt khách, tăng 2,5 lần (trong đó khách quốc tế là 210 nghìn lượt, tăng 9,3 lần) và tổng doanh thu đạt 10.600 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2020. Cùng với đó, tỉnh sẽ phấn đấu đến năm 2025, đón 8,9 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế từ 10-12%; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 23.300 tỷ đồng; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 18-20%/năm; du lịch đóng góp vào GRDP của tỉnh 10-11%. Những con số này cho thấy ngành du lịch Bình Thuận sẽ có sự bùng nổ mạnh mẽ trong giai đoạn 2022 - 2025.

Theo nhận định các chuyên gia, với sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành du lịch, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Bình Thuận sẽ có sự bứt phá phát triển từ nửa cuối năm 2022 . Cộng hưởng cho khả năng tăng giá của bất động sản nghỉ dưỡng còn do áp lực lạm phát (dự kiến 4%) cùng gói kích cầu kinh tế 350.000 tỷ đồng.

CƠ HỘI ĐÓN ĐẦU VỚI MÔ HÌNH ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ

Cùng với sự phát triển của du lịch, bên cạnh mô hình khách sạn truyền thống, Bình Thuận đã xuất hiện thêm nhiều loại hình sản phẩm bất động sản mới mẻ đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết: “Sau đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam sẽ hồi phục với những xu hướng mới. Đặc biệt, khu vực Bình Thuận được quan tâm nhiều nhất vì đang trỗi dậy các lợi thế về đầu tư hạ tầng giao thông và du lịch".

Có thể thấy, trong ba năm trở lại đây, Bình Thuận đã chuyển mình và đón nhận làn sóng đầu tư mới với sự đổ bộ của nhiều “cánh đầu đàn” trong ngành bất động sản như Novaland, Vingroup… Đặc biệt, gần đây nhất là Hưng Lộc Phát Group với dự án Mũi Né Summerland. Đây là dự án có tầm nhìn hướng biển với tổng diện tích lên đến 31,5ha và được phát triển theo mô hình du lịch giải trí cao cấp.

Mũi Né Summerland sở hữu vị trí vô cùng đắt giá trên trục đường kết nối trực tiếp trung tâm thành phố Phan Thiết với “thủ phủ resort” Mũi Né. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Võ Nguyên Giáp và nằm đối diện sân golf Sealink.

Bên cạnh đó, Mũi Né Summerland còn gây ấn tượng mạnh mẽ với bởi tổ hợp tiện ích độc đáo như tuyến phố đi bộ dài 2.000m với các điểm mua sắm, ăn uống, giải trí, tiệc về đêm; công viên tương tác đa thế hệ và đa dạng các hoạt động lễ hội và biểu diễn hàng tuần… Tất cả sẽ tạo nên sắc màu sôi động riêng biệt cho Mũi Né Summerland và biến nơi đây trở thành địa chỉ hấp dẫn du khách đến vui chơi, trải nghiệm.

Với pháp lý sở hữu lâu dài, phân khu The Island đang trở thành “điểm sáng” đầu tư tại thành phố Phan Thiết.

Hiện tại, Hưng Lộc Phát Group đang giới thiệu ra thị trường phân khu The Island với 162 căn nhà phố thương mại được cấp quyền sở hữu lâu dài. Điểm nhấn nổi bật của phân khu The Island là 100% nhà phố đều có tầm nhìn hướng biển và được hưởng trọn các tiện ích hiện đại của Mũi Né Summerland. Giữa bối cảnh thị trường khan hiếm nhà phố hướng biển có pháp lý vững vàng, các sản phẩm của phân khu The Island sẽ mang lại cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia bất động sản, triển vọng về dài hạn cho thị trường bất động sản Bình Thuận vẫn rất lớn. Nhất là khi tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được hoàn thành cộng hưởng với định hướng Bình Thuận trở thành khu du lịch quốc gia sẽ càng mở rộng tiềm năng và gia tăng giá trị mạnh mẽ cho bất động sản sở hữu lâu dài tại đây.