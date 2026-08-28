Du lịch MICE: Từ lợi thế riêng đến sức mạnh cộng hưởng

MICE là loại hình du lịch kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm. Đây được xem là một trong những phân khúc quan trọng của du lịch cao cấp bởi du khách thường sử dụng nhiều dịch vụ trong cùng một hành trình...

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Theo Grand View Research, ước tính thị trường MICE toàn cầu đạt khoảng 1.029 tỷ USD trong năm 2026 và có thể tăng lên gần 1.829 tỷ USD vào năm 2033. Trong khi đó, Mordor Intelligence ước tính riêng thị trường MICE Việt Nam đạt khoảng 7,71 tỷ USD năm 2026 và có thể tăng lên 10,31 tỷ USD vào năm 2031.

“CHIẾC BÁNH” DU LỊCH MICE ĐANG MỞ RỘNG

Ông David Mann, Kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Viện kinh tế Mastercard, nhận định Việt Nam đang ghi nhận tốc độ phục hồi mạnh của thị trường khách quốc tế. So với thời điểm trước đại dịch, Việt Nam và Nhật Bản đang là những thị trường nổi bật về khả năng thu hút du khách trở lại. Đà tăng tiếp tục được duy trì trong năm 2026, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam.

Theo ông David Mann, sự phục hồi không chỉ đến từ nhu cầu nghỉ dưỡng mà còn gắn với tăng trưởng kinh tế và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Khi các dự án FDI được mở rộng, nhu cầu di chuyển của chuyên gia, nhà đầu tư, đối tác và nhân sự doanh nghiệp cũng tăng theo, kéo theo chi tiêu cho chuyến bay, lưu trú, ăn uống, hội họp và khảo sát thị trường.

hi các dự án FDI được mở rộng, nhu cầu di chuyển của chuyên gia, nhà đầu tư, đối tác và nhân sự doanh nghiệp cũng tăng theo. Ảnh: Lữ hành Vietluxtour

Thống kê từ các dữ liệu giao dịch thẻ doanh nghiệp xuyên biên giới, TP.HCM và Hà Nội tiếp tục là hai trung tâm lớn của dòng khách công tác, du lịch nghỉ dưỡng, hội họp. Tuy nhiên, tỷ trọng giao dịch đang dần phân bổ sang Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang cùng một số trung tâm công nghiệp và du lịch mới.

Về thị trường gửi khách MICE, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường quan trọng tại Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Hà Nội và TP.HCM. Trong khi đó, TP.HCM còn có sức hút đáng kể đối với đoàn khách đến từ Mỹ và Singapore. Chi tiêu cho ăn uống của chủ thẻ doanh nghiệp đến từ một số thị trường như Nhật Bản và Hàn Quốc trong năm 2026 đạt khoảng 220 - 246 USD mỗi thẻ, cho thấy giá trị kinh tế của nhóm khách công tác.

Tại hội thảo lấy ý kiến và phản biện về Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm, kiến trúc sư Sầm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị thuộc VIUP - Bộ Xây dựng, điểm cốt lõi của quy hoạch 100 năm là chuyển từ tư duy mở rộng cơ học (loang từ lõi trung tâm ra vùng ven) sang mô hình Siêu đô thị đa cực thế hệ mới (Polycentric Hyper City).

Cần Giờ, Vũng Tàu, Hồ Tràm và Côn Đảo được nhấn mạnh trong tầm nhìn quy hoạch du lịch TP.HCM. Ảnh: Saigontourist Travel

Theo định hướng này, du lịch MICE không còn bị bó hẹp trong các trung tâm hội nghị ở quận trung tâm cũ mà được phân bổ đồng bộ gắn liền với các cực động lực. Cụ thể là gắn kết giữa Cực lõi trung tâm quốc tế (hội họp, tài chính), Cực đổi mới sáng tạo phía Đông (triển lãm công nghệ, hội thảo khoa học) và Cực biển - du lịch phía Nam (MICE nghỉ dưỡng cao cấp).

THU HÚT DÒNG KHÁCH CHẤT LƯỢNG CAO, TẠO GIÁ TRỊ GIA TĂNG LỚN

Sáng 27/8, trong khuôn khổ Hội chợ Quốc tế Du lịch TP.HCM (ITE HCMC) 2026 đã diễn ra Diễn đàn Du lịch cấp cao với chủ đề “Du lịch MICE trong kỷ nguyên mới: Bền vững – Kết nối – Cơ hội”. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, các nước Đông Nam Á và khu vực Mê Kông có nhiều tiềm năng phát triển du lịch MICE có sức cạnh tranh toàn cầu.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, lợi thế riêng của từng quốc gia là chưa đủ. Các nước cần chuyển từ phát triển riêng lẻ sang cùng kiến tạo một không gian du lịch MICE khu vực có sức cạnh tranh cao. “Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau; muốn bay cao, hãy bay cùng nhau. Đây cũng là tinh thần Việt Nam muốn chia sẻ với bạn bè quốc tế, cùng kết nối, cùng đồng hành và cùng mở ra những cơ hội phát triển mới”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Bộ VHTTDL

Đề cập đến du lịch MICE, bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết báo cáo từ các tổ chức nghiên cứu quốc tế uy tín cho thấy, quy mô thị trường MICE Việt Nam hiện đã tiệm cận mốc 6 tỷ USD, đóng góp đáng kể vào tổng thu hàng trăm nghìn tỷ đồng của toàn ngành du lịch.

“MICE không chỉ tạo ra doanh thu cho du lịch mà còn tạo cơ hội kết nối và định hình rõ nét thương hiệu điểm đến. Đây là một trong những động lực quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Từ yêu cầu thực tiễn, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định kiến tạo cơ chế, chính sách thuận lợi để thu hút đầu tư và các sự kiện MICE quy mô lớn đến Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Theo đó, Bộ sẽ tham mưu Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy MICE; chú trọng đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, visa sự kiện; nghiên cứu các cơ chế ưu đãi đối với nhà tổ chức sự kiện quốc tế và nhân rộng những mô hình hỗ trợ hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Bộ VHTTDL

Cùng với hoàn thiện thể chế, ngành Du lịch sẽ hướng tới "chuẩn hóa tiêu chuẩn MICE xanh quốc gia", phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Một nhiệm vụ quan trọng khác là "xây dựng hệ sinh thái MICE Việt Nam có tính liên kết cao", với sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. Hãng hàng không, cơ sở lưu trú, trung tâm hội nghị - triển lãm, doanh nghiệp lữ hành, công nghệ, logistics, văn hóa, ẩm thực cùng các ngành dịch vụ cần được kết nối trong một chuỗi giá trị thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, đối với Thành phố, MICE là điểm giao thoa giữa du lịch với thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường phát triển MICE, hướng tới xây dựng hệ sinh thái MICE chuyên nghiệp, sáng tạo, xanh và có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Tại Diễn đàn, trên nền tảng các định hướng cấp Chính phủ, các phiên tham luận có sự tham gia của ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; ông David Mann, Chuyên gia Kinh tế trưởng phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đại diện Mastercard; bà Rita Kuan, Quản lý Chiến lược thị trường, đại diện Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu (GSTC); ông Noor Ahmad Hamid, CEO Hiệp hội Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương (PATA)…

Diễn đàn tập trung trao đổi về những chuyển dịch lớn của thị trường MICE. Ảnh: Bộ VHTTDL

Các đại biểu đã tiếp cận MICE từ những góc nhìn bổ trợ cho nhau: tầm nhìn và năng lực cạnh tranh của Việt Nam; xu hướng thị trường dựa trên dữ liệu; phát triển MICE bền vững; và vai trò của kết nối, sự kiện quốc tế trong mở rộng cơ hội đầu tư, thương mại và hợp tác. Có thể nói, diễn đàn đã mở ra một không gian đối thoại đa chiều về tương lai của MICE, trong đó bền vững, kết nối và cơ hội được xác định là ba yếu tố có tính nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.