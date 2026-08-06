Moscow MICE Rewards mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp du lịch Việt Nam

Thông qua cơ chế tích điểm đổi các gói hỗ trợ dịch vụ và trải nghiệm, chương trình “Moscow MICE Rewards” được kỳ vọng giúp doanh nghiệp lữ hành Việt Nam nâng chất lượng sản phẩm, mở rộng khai thác thị trường du lịch công vụ tại Nga.

Moscow là điểm đến MICE hàng đầu với hạ tầng kinh doanh phát triển, dịch vụ cao cấp, và trải nghiệm đô thị đa dạng.Ảnh: Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow.

Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow vừa chính thức triển khai chương trình Moscow MICE Rewards nhằm hỗ trợ các công ty du lịch MICE và đơn vị tổ chức sự kiện quốc tế nâng cao trải nghiệm cho khách tham dự các hội nghị, hội thảo và sự kiện kinh doanh tại thủ đô nước Nga.

Chương trình được triển khai từ tháng 7/2026, dành cho các công ty MICE quốc tế, nhà tổ chức hội nghị chuyên nghiệp và đại lý lữ hành không thuộc sở hữu hoặc không đăng ký văn phòng đại diện tại Nga.

Du khách Việt trải nghiệm dịch vụ MICE tại Moscow có thể kết hợp tham quan và hòa mình vào những sự kiện lễ hội văn hóa tại trung tâm Thủ đô. Ảnh: Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow

Theo cơ chế của chương trình, các doanh nghiệp tổ chức đoàn khách MICE tới Moscow có thể tích lũy điểm để đổi lấy các gói hỗ trợ hiện vật và dịch vụ trong thời gian diễn ra sự kiện.

Các quyền lợi có thể bao gồm thư chào mừng được cá nhân hóa, bộ quà tặng đặc trưng của Moscow, hoạt động đón khách tại khách sạn, quầy thưởng thức trà truyền thống “Moscow Tea Time”, khu vực chụp ảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và vé tham quan một số địa danh của thành phố.

Đối với các chương trình tiệc tối hoặc Gala Dinner, đơn vị tổ chức có thể sử dụng điểm để nhận thêm các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và quà tặng dành cho khách VIP. Các hoạt động này được thiết kế nhằm lồng ghép yếu tố văn hóa bản địa vào chương trình hội nghị, hội thảo và du lịch khen thưởng.

Số điểm được xác định dựa trên quy mô và đặc điểm của từng sự kiện, gồm số lượng đại biểu quốc tế, hạng khách sạn, thời gian lưu trú và mức độ sử dụng các dịch vụ, cơ sở hạ tầng tại Moscow.

Các chương trình có thêm hoạt động tham quan, teambuilding hoặc tổ chức tại những trung tâm hội nghị thuộc danh mục của chương trình sẽ được cộng điểm. Các đơn vị sở hữu chứng nhận Đại sứ MICE Moscow được quy đổi thêm 60 điểm trong hệ thống.

Việc triển khai Moscow MICE Rewards được kỳ vọng tạo thêm điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam xây dựng sản phẩm du lịch công vụ, hội nghị, hội thảo và du lịch khen thưởng tại Nga.

Trong hai năm 2024 và 2025, Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow đã tổ chức các hoạt động xúc tiến tại Hà Nội và TP.HCM, kết nối với doanh nghiệp du lịch và lữ hành trong nước.

Tháng 5/2025, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành Việt Nam cũng tham gia chương trình khảo sát điểm đến tại Moscow nhằm tìm hiểu hạ tầng lưu trú, trung tâm hội nghị, địa điểm tổ chức sự kiện và các sản phẩm du lịch dành cho khách MICE.

Theo các đơn vị xúc tiến du lịch Moscow, hệ thống khách sạn, trung tâm hội nghị, dịch vụ vận chuyển cùng các điểm tham quan văn hóa là những điều kiện để thành phố tiếp cận sâu hơn phân khúc khách công vụ và khách đoàn từ Việt Nam.

Sự kiện được kỳ vọng tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam kết nối trực tiếp với các công ty tổ chức sự kiện, đơn vị cung cấp dịch vụ và đối tác du lịch Nga, đồng thời tìm hiểu cách thức sử dụng các gói hỗ trợ của chương trình Moscow MICE Rewards.

Dự kiến ngày 16 và 17/12/2026, Hội nghị Du lịch kết hợp Sự kiện và Kinh doanh toàn cầu – Meet Global MICE Congress 2026 – sẽ được tổ chức tại Moscow.