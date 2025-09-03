Du lịch phía Nam sôi động dịp Quốc khánh 2/9, nhiều điểm đến khoác diện mạo mới
Minh Huy
03/09/2025, 14:13
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, du lịch phía Nam sôi động với lượng khách tăng cao. Tại TP.HCM, Đồng Nai đều ghi nhận không khí nhộn nhịp, nhiều điểm đến được chỉnh trang, tạo diện mạo mới thu hút du khách…
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay ghi nhận không khí sôi động tại các điểm du lịch phía Nam. Chỉ riêng Vũng Tàu đã đón hơn 230.000 lượt khách tắm biển, trong khi đó Đồng Nai cũng “bội thu” với số lượt du khách, doanh thu dịch vụ tăng mạnh.
Sở Du lịch TP.HCM cho biết theo thống kê sơ bộ trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 30/8 – 2/9), doanh thu du lịch TP.HCM đạt khoảng 4.140 tỷ đồng với gần 1,5 triệu lượt khách tham quan tại các điểm du lịch, vui chơi giải trí.
Khách quốc tế đến TP.HCM ước tính khoảng 45.600 lượt. Khách ở tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 300.000 lượt. Công suất phòng ước tính đạt khoảng 87%.
Dịp Lễ này, Sở Du lịch Thành phố đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các chương trình tham quan kết nối giữa các di tích lịch sử với các công trình mang dấu ấn của TP.HCM hiện đại, năng động.
Cụ thể các tour dạo bước khám phá như: Bưu điện Thành phố - nhà thờ Đức Bà - Dinh Độc Lập (thời gian 2 ngày 1 đêm) trải nghiệm xe buýt 2 tầng mui trần, chạm tay bầu trời tại Landmark 81 SkyView, thưởng thức bữa tối trên du thuyền sông Sài Gòn; Water Bus - ngắm Sài Gòn từ sông nước.
Tối 2/9, hàng nghìn người dân và du khách đã "đội mưa" đổ về các điểm cầu truyền hình để cùng hòa nhịp trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ánh sao độc lập”, kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Chương trình do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên HTV1 từ 19h30 cùng lúc tại 3 điểm cầu: phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn); công viên phường Bình Dương và Quảng trường biển Thùy Vân (phường Vũng Tàu).
Sự kết nối này còn mang ý nghĩa thời sự đặc biệt khi từ ngày 1/7/2025, 3 địa phương đã hợp nhất để hình thành một siêu đô thị vùng. Chính vì vậy, 3 điểm cầu không chỉ là thủ pháp sân khấu mà còn là thông điệp nghệ thuật về sự hội tụ, đoàn kết và khát vọng phát triển.
Theo thông tin từ phường Vũng Tàu, TP.HCM, 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 30/8 đến 2/9), phố biển Vũng Tàu đón khoảng 230.600 lượt khách tắm biển. Riêng ngày 2/9 đạt 50.000 lượt.
Tại công viên Bãi Sau (dọc tuyến đường Thùy Vân dài hơn 3 km, phường Vũng Tàu) tấp nập du khách. Công trình chỉnh trang Bãi Sau và tuyến đường Thùy Vân đã làm thay đổi diện mạo và tạo điểm nhấn cho du lịch Vũng Tàu, giúp thu hút lượng lớn du khách dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.
Trong khi đó, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, trong 4 ngày diễn ra kỳ nghỉ lễ chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngành du lịch Đồng Nai đón hơn 130.000 lượt khách đến tham quan và lưu trú.
Trong đó, có khoảng 3.500 lượt khách quốc tế, tăng 19,2% so với kỳ nghỉ lễ 2/9 năm 2024. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 85 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Công suất phòng trong dịp lễ bình quân đạt 35%. Đối với các cơ sở lưu trú tại các địa bàn có dịch vụ du lịch đạt công suất từ 70% đến 100%.
Một số khu du lịch thu hút lượng khách lớn như: Khu du lịch Bửu Long tại phường Trấn Biên đón hơn 20.000 lượt; Thành phố du lịch Sơn Tiên tại phường Long Hưng đón 20.000 lượt; Công viên Suối Mơ, xã Tân Phú đón 11.000 lượt… Các điểm đến sinh thái rừng như Vườn quốc gia Cát Tiên, Bù Gia Mập, Khu du lịch sinh thái Thác Mai - Bàu nước sôi... cũng thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra vui tươi, lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Hầu hết các khu du lịch, điểm đến đều chỉnh trang cảnh quan, đầu tư các hạng mục, tạo điểm nhấn đặc biệt hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
[Phóng sự ảnh] Niềm vui hân hoan của người dân trong đại lễ A80 của toàn dân tộc
10:50, 02/09/2025
Dịp nghỉ lễ 2/9, khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 24% so với kỳ nghỉ năm trước
00:00, 03/09/2025
Khán giả nườm nượp đổ về Thanh Hóa theo dõi Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia
Thời tiết bất lợi, khiến du lịch nhiều tỉnh trầm lắng dịp Quốc khánh 2/9
Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, ngành du lịch ghi nhận bức tranh nhiều gam màu. Nếu Huế và Ninh Bình khởi sắc mạnh mẽ với lượng khách và doanh thu tăng cao, thì Quảng Trị và đặc biệt là Thanh Hóa lại sụt giảm rõ rệt do ảnh hưởng của bão số 6 và các yếu tố khách quan...
[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa
Có thể nói, không khí lễ Quốc khánh 2/9 đang “nóng” lên trên khắp phố phường Hà Nội. Đâu đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân, du khách rộn ràng chụp ảnh check- in cùng cờ đỏ sao vàng...
Chuỗi hoạt động “phải thử” khi đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9
Với chuỗi hoạt động này, ngành du lịch Thủ đô kỳ vọng tạo dựng một không gian văn hóa-du lịch đặc sắc, hấp dẫn, qua đó quảng bá hình ảnh Hà Nội sáng tạo, giàu bản sắc đến đông đảo du khách trong và ngoài nước…
Đòn bẩy nào để du lịch y tế Việt Nam cán mốc 4 tỷ USD?
Nhìn vào mô hình du lịch y tế của các quốc gia lân cận có thể thấy, Thái Lan thu về 600 - 700 triệu USD mỗi năm từ phẫu thuật thẩm mỹ và tim mạch. Hàn Quốc đạt doanh thu 4,3 tỷ USD nhờ thế mạnh về phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị ung thư...
Nhờ “hiệu ứng” A80, du lịch Hà Nội sẽ bứt tốc nửa cuối 2025
Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố kết quả hoạt động du lịch từ đầu năm đến hết tháng 8/2025. Theo đó, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội trong 8 tháng qua ước đạt 21,58 triệu lượt khách, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2024…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: