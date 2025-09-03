Du lịch phía Nam sôi động dịp Quốc khánh 2/9, nhiều điểm đến khoác diện mạo mới

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, du lịch phía Nam sôi động với lượng khách tăng cao. Tại TP.HCM, Đồng Nai đều ghi nhận không khí nhộn nhịp, nhiều điểm đến được chỉnh trang, tạo diện mạo mới thu hút du khách…

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay ghi nhận không khí sôi động tại các điểm du lịch phía Nam. Chỉ riêng Vũng Tàu đã đón hơn 230.000 lượt khách tắm biển, trong khi đó Đồng Nai cũng “bội thu” với số lượt du khách, doanh thu dịch vụ tăng mạnh.

Sở Du lịch TP.HCM cho biết theo thống kê sơ bộ trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 30/8 – 2/9), doanh thu du lịch TP.HCM đạt khoảng 4.140 tỷ đồng với gần 1,5 triệu lượt khách tham quan tại các điểm du lịch, vui chơi giải trí.

Khách quốc tế đến TP.HCM ước tính khoảng 45.600 lượt. Khách ở tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 300.000 lượt. Công suất phòng ước tính đạt khoảng 87%.

Dịp Lễ này, Sở Du lịch Thành phố đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các chương trình tham quan kết nối giữa các di tích lịch sử với các công trình mang dấu ấn của TP.HCM hiện đại, năng động.

Cụ thể các tour dạo bước khám phá như: Bưu điện Thành phố - nhà thờ Đức Bà - Dinh Độc Lập (thời gian 2 ngày 1 đêm) trải nghiệm xe buýt 2 tầng mui trần, chạm tay bầu trời tại Landmark 81 SkyView, thưởng thức bữa tối trên du thuyền sông Sài Gòn; Water Bus - ngắm Sài Gòn từ sông nước.

Tối 2/9, hàng nghìn người dân và du khách đã "đội mưa" đổ về các điểm cầu truyền hình để cùng hòa nhịp trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ánh sao độc lập”, kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chương trình do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên HTV1 từ 19h30 cùng lúc tại 3 điểm cầu: phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn); công viên phường Bình Dương và Quảng trường biển Thùy Vân (phường Vũng Tàu).

Sự kết nối này còn mang ý nghĩa thời sự đặc biệt khi từ ngày 1/7/2025, 3 địa phương đã hợp nhất để hình thành một siêu đô thị vùng. Chính vì vậy, 3 điểm cầu không chỉ là thủ pháp sân khấu mà còn là thông điệp nghệ thuật về sự hội tụ, đoàn kết và khát vọng phát triển.

Theo thông tin từ phường Vũng Tàu, TP.HCM, 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 30/8 đến 2/9), phố biển Vũng Tàu đón khoảng 230.600 lượt khách tắm biển. Riêng ngày 2/9 đạt 50.000 lượt.

Tại công viên Bãi Sau (dọc tuyến đường Thùy Vân dài hơn 3 km, phường Vũng Tàu) tấp nập du khách. Công trình chỉnh trang Bãi Sau và tuyến đường Thùy Vân đã làm thay đổi diện mạo và tạo điểm nhấn cho du lịch Vũng Tàu, giúp thu hút lượng lớn du khách dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.

Trong khi đó, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, trong 4 ngày diễn ra kỳ nghỉ lễ chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngành du lịch Đồng Nai đón hơn 130.000 lượt khách đến tham quan và lưu trú.

Trong đó, có khoảng 3.500 lượt khách quốc tế, tăng 19,2% so với kỳ nghỉ lễ 2/9 năm 2024. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 85 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Công suất phòng trong dịp lễ bình quân đạt 35%. Đối với các cơ sở lưu trú tại các địa bàn có dịch vụ du lịch đạt công suất từ 70% đến 100%.

Một số khu du lịch thu hút lượng khách lớn như: Khu du lịch Bửu Long tại phường Trấn Biên đón hơn 20.000 lượt; Thành phố du lịch Sơn Tiên tại phường Long Hưng đón 20.000 lượt; Công viên Suối Mơ, xã Tân Phú đón 11.000 lượt… Các điểm đến sinh thái rừng như Vườn quốc gia Cát Tiên, Bù Gia Mập, Khu du lịch sinh thái Thác Mai - Bàu nước sôi... cũng thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan.

Công viên Suối Mơ Văn miếu Trấn Biên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra vui tươi, lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Hầu hết các khu du lịch, điểm đến đều chỉnh trang cảnh quan, đầu tư các hạng mục, tạo điểm nhấn đặc biệt hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.