Thứ Tư, 03/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Du lịch phía Nam sôi động dịp Quốc khánh 2/9, nhiều điểm đến khoác diện mạo mới

Minh Huy

03/09/2025, 14:13

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, du lịch phía Nam sôi động với lượng khách tăng cao. Tại TP.HCM, Đồng Nai đều ghi nhận không khí nhộn nhịp, nhiều điểm đến được chỉnh trang, tạo diện mạo mới thu hút du khách…

Sự kiện “Ánh sao độc lập” tối 2/9 thu hút người dân và du khách.
Sự kiện “Ánh sao độc lập” tối 2/9 thu hút người dân và du khách.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay ghi nhận không khí sôi động tại các điểm du lịch phía Nam. Chỉ riêng Vũng Tàu đã đón hơn 230.000 lượt khách tắm biển, trong khi đó Đồng Nai cũng “bội thu” với số lượt du khách, doanh thu dịch vụ tăng mạnh.

Sở Du lịch TP.HCM cho biết theo thống kê sơ bộ trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 30/8 – 2/9), doanh thu du lịch TP.HCM đạt khoảng 4.140 tỷ đồng với gần 1,5 triệu lượt khách tham quan tại các điểm du lịch, vui chơi giải trí.

Khách quốc tế đến TP.HCM ước tính khoảng 45.600 lượt. Khách ở tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 300.000 lượt. Công suất phòng ước tính đạt khoảng 87%.

Dịp Lễ này, Sở Du lịch Thành phố đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các chương trình tham quan kết nối giữa các di tích lịch sử với các công trình mang dấu ấn của TP.HCM hiện đại, năng động.

Cụ thể các tour dạo bước khám phá như: Bưu điện Thành phố - nhà thờ Đức Bà - Dinh Độc Lập (thời gian 2 ngày 1 đêm) trải nghiệm xe buýt 2 tầng mui trần, chạm tay bầu trời tại Landmark 81 SkyView, thưởng thức bữa tối trên du thuyền sông Sài Gòn; Water Bus - ngắm Sài Gòn từ sông nước.

Tối 2/9, hàng nghìn người dân và du khách đã "đội mưa" đổ về các điểm cầu truyền hình để cùng hòa nhịp trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ánh sao độc lập”, kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chương trình do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên HTV1 từ 19h30 cùng lúc tại 3 điểm cầu: phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn); công viên phường Bình Dương và Quảng trường biển Thùy Vân (phường Vũng Tàu).

Sự kết nối này còn mang ý nghĩa thời sự đặc biệt khi từ ngày 1/7/2025, 3 địa phương đã hợp nhất để hình thành một siêu đô thị vùng. Chính vì vậy, 3 điểm cầu không chỉ là thủ pháp sân khấu mà còn là thông điệp nghệ thuật về sự hội tụ, đoàn kết và khát vọng phát triển.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Theo thông tin từ phường Vũng Tàu, TP.HCM, 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 30/8 đến 2/9), phố biển Vũng Tàu đón khoảng 230.600 lượt khách tắm biển. Riêng ngày 2/9 đạt 50.000 lượt.

Tại công viên Bãi Sau (dọc tuyến đường Thùy Vân dài hơn 3 km, phường Vũng Tàu) tấp nập du khách. Công trình chỉnh trang Bãi Sau và tuyến đường Thùy Vân đã làm thay đổi diện mạo và tạo điểm nhấn cho du lịch Vũng Tàu, giúp thu hút lượng lớn du khách dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.

Trong khi đó, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, trong 4 ngày diễn ra kỳ nghỉ lễ chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngành du lịch Đồng Nai đón hơn 130.000 lượt khách đến tham quan và lưu trú.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Trong đó, có khoảng 3.500 lượt khách quốc tế, tăng 19,2% so với kỳ nghỉ lễ 2/9 năm 2024. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 85 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Công suất phòng trong dịp lễ bình quân đạt 35%. Đối với các cơ sở lưu trú tại các địa bàn có dịch vụ du lịch đạt công suất từ 70% đến 100%.

Một số khu du lịch thu hút lượng khách lớn như: Khu du lịch Bửu Long tại phường Trấn Biên đón hơn 20.000 lượt; Thành phố du lịch Sơn Tiên tại phường Long Hưng đón 20.000 lượt; Công viên Suối Mơ, xã Tân Phú đón 11.000 lượt… Các điểm đến sinh thái rừng như Vườn quốc gia Cát Tiên, Bù Gia Mập, Khu du lịch sinh thái Thác Mai - Bàu nước sôi... cũng thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan.

Công viên Suối Mơ
Công viên Suối Mơ
Văn miếu Trấn Biên.
Văn miếu Trấn Biên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra vui tươi, lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Hầu hết các khu du lịch, điểm đến đều chỉnh trang cảnh quan, đầu tư các hạng mục, tạo điểm nhấn đặc biệt hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

[Phóng sự ảnh] Niềm vui hân hoan của người dân trong đại lễ A80 của toàn dân tộc

10:50, 02/09/2025

[Phóng sự ảnh] Niềm vui hân hoan của người dân trong đại lễ A80 của toàn dân tộc

Dịp nghỉ lễ 2/9, khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 24% so với kỳ nghỉ năm trước

00:00, 03/09/2025

Dịp nghỉ lễ 2/9, khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 24% so với kỳ nghỉ năm trước

Khán giả nườm nượp đổ về Thanh Hóa theo dõi Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia

09:58, 31/08/2025

Khán giả nườm nượp đổ về Thanh Hóa theo dõi Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia

Từ khóa:

du lịch Quốc khánh 2/9 tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Thời tiết bất lợi, khiến du lịch nhiều tỉnh trầm lắng dịp Quốc khánh 2/9

Thời tiết bất lợi, khiến du lịch nhiều tỉnh trầm lắng dịp Quốc khánh 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, ngành du lịch ghi nhận bức tranh nhiều gam màu. Nếu Huế và Ninh Bình khởi sắc mạnh mẽ với lượng khách và doanh thu tăng cao, thì Quảng Trị và đặc biệt là Thanh Hóa lại sụt giảm rõ rệt do ảnh hưởng của bão số 6 và các yếu tố khách quan...

[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa

[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Có thể nói, không khí lễ Quốc khánh 2/9 đang “nóng” lên trên khắp phố phường Hà Nội. Đâu đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân, du khách rộn ràng chụp ảnh check- in cùng cờ đỏ sao vàng...

Chuỗi hoạt động “phải thử” khi đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Chuỗi hoạt động “phải thử” khi đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Với chuỗi hoạt động này, ngành du lịch Thủ đô kỳ vọng tạo dựng một không gian văn hóa-du lịch đặc sắc, hấp dẫn, qua đó quảng bá hình ảnh Hà Nội sáng tạo, giàu bản sắc đến đông đảo du khách trong và ngoài nước…

Đòn bẩy nào để du lịch y tế Việt Nam cán mốc 4 tỷ USD?

Đòn bẩy nào để du lịch y tế Việt Nam cán mốc 4 tỷ USD?

Nhìn vào mô hình du lịch y tế của các quốc gia lân cận có thể thấy, Thái Lan thu về 600 - 700 triệu USD mỗi năm từ phẫu thuật thẩm mỹ và tim mạch. Hàn Quốc đạt doanh thu 4,3 tỷ USD nhờ thế mạnh về phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị ung thư...

Nhờ “hiệu ứng” A80, du lịch Hà Nội sẽ bứt tốc nửa cuối 2025

Nhờ “hiệu ứng” A80, du lịch Hà Nội sẽ bứt tốc nửa cuối 2025

Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố kết quả hoạt động du lịch từ đầu năm đến hết tháng 8/2025. Theo đó, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội trong 8 tháng qua ước đạt 21,58 triệu lượt khách, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2024…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Giá bán vàng miếng SJC tăng tới 3 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong 2 tiếng

Tài chính

2

Ngân hàng tăng mạnh giá mua USD

Tài chính

3

Nhiều nước đang phát triển đảo nợ khỏi đồng USD để giảm chi phí

Thế giới

4

VN-Index gặp khó tại mốc 1700 điểm, trông chờ động lực nâng hạng tháng 10?

Chứng khoán

5

Trước “cú hích thể chế”, Hanoi Telecom khẳng định vị trí tiên phong

Kinh tế số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: