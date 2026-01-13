Thứ Ba, 13/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Du lịch TP. Hồ Chí Minh tăng tốc ngay từ đầu năm

Tường Bách

13/01/2026, 10:01

TP. Hồ Chí Minh đang làm mới phương thức xúc tiến du lịch trong nước, đưa các sự kiện văn hóa - du lịch trở thành điểm hẹn trải nghiệm hấp dẫn, góp phần kích cầu du lịch và lan tỏa hình ảnh điểm đến năng động, giàu bản sắc…

Du lịch TP. Hồ Chí Minh sẽ có 11 sự kiện quảng bá xúc tiến được tổ chức xuyên suốt cả năm 2026.
Du lịch TP. Hồ Chí Minh sẽ có 11 sự kiện quảng bá xúc tiến được tổ chức xuyên suốt cả năm 2026.

Bước vào năm mới 2026, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh xác định đây là năm quan trọng để tăng tốc phát triển, bứt phá mạnh mẽ. Thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 330.000 tỉ đồng.

Một trong những định hướng xuyên suốt của ngành du lịch thành phố trong năm 2026 là tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030. Trọng tâm của đề án là đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh điểm đến và thương hiệu du lịch thành phố theo hướng hiện đại, sáng tạo, có chiều sâu.

Theo đó, đối với thị trường quốc tế, thành phố ưu tiên khai thác các thị trường có tốc độ tăng trưởng cao, kết nối hàng không thuận lợi, miễn thị thực... Đặc biệt, mở rộng tiếp cận các thị trường tiềm năng như: châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông. Song song đó, thành phố cũng chú trọng nâng cao chất lượng, quy mô và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Theo bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch TP. Hồ Chí Minh, các chương trình xúc tiến du lịch trong nước được nghiên cứu, đầu tư để nâng tầm và nâng chất các sự kiện định kì hiện có của du lịch thành phố với 11 sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch trong nước đặc sắc và mới lạ, được tổ chức xuyên suốt cả năm 2026.

VnEconomy

Ngày 12/1, UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Với chủ đề "Tết Văn hóa - Nghĩa tình", thành phố sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động truyền thống đặc sắc như Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân và chợ hoa "trên bến, dưới thuyền".

Bên cạnh các hoạt động cấp thành phố, Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng cũng đã công bố chủ đề “Xuân gắn kết”. Đây hứa hẹn sẽ là điểm tham quan thu hút đông đảo cư dân khu vực phía Nam thành phố và khách du lịch tới check-in, thưởng lãm.

Trong quý 1/2026, sự kiện điểm nhấn là Lễ hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8/3. Năm nay, lễ hội được mở rộng tổ chức tại nhiều không gian văn hóa - du lịch trên địa bàn thành phố sau sáp nhập, nhằm lan tỏa giá trị văn hóa và mở rộng trải nghiệm cho du khách.

Sang quý 2/2026, thành phố tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện lớn gồm Ngày hội du lịch TP.Hồ Chí Minh năm 2026, Lễ hội sông nước TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 và Dấu ấn hè 2026. Trong đó, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 2 – 5/4, nhằm kích cầu du lịch nội địa mùa hè, tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, chương trình kích cầu và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Lễ hội Sông nước TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 cũng tổ chức trong tháng 4/2026, là chuỗi hoạt động du lịch - văn hóa - giải trí -nghệ thuật - ẩm thực - thể thao - mua sắm diễn ra trên khắp địa bàn thành phố và hệ thống sông ngòi, kênh rạch vươn ra biển lớn.

Cuối quý 2/2026, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần đầu tổ chức chương trình Dấu Ấn hè, với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại các khu vực ven biển và không gian công cộng tiêu biểu, tạo không khí sôi động trong mùa du lịch cao điểm...

Trong quý 1/2026, sự kiện điểm nhấn là Lễ hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh năm 2026.
Trong quý 1/2026, sự kiện điểm nhấn là Lễ hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh năm 2026.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2026, bên cạnh công tác quảng bá, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, tái định vị hệ thống sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng, đặc thù và có chiều sâu. Các loại hình như: du lịch ban đêm, du lịch đường thủy, du lịch ẩm thực, du lịch y tế, du lịch MICE và các sản phẩm gắn với đặc trưng từng địa phương được ưu tiên phát triển, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2026 sẽ tạo bước đột phá khi huy động phường, xã cùng tham gia vào hệ sinh thái truyền thông số. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, cho biết bên cạnh việc duy trì hiện diện tại các thị trường truyền thống như châu Âu, Mỹ, hoạt động xúc tiến của TP. Hồ Chí Minh sẽ từng bước tập trung nhiều hơn vào các thị trường khu vực có khả năng phục hồi nhanh và tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh việc triển khai đồng bộ 36 chương trình xúc tiến trọng điểm trong và ngoài nước, điểm mới nổi bật trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2026 là cách tiếp cận theo hướng chuyển đổi số gắn với địa phương cơ sở và cộng đồng. Sở Du lịch không chỉ tập trung ở cấp thành phố mà còn chủ động mở rộng phối hợp với 168 phường, xã và đặc khu, qua đó lan tỏa hoạt động xúc tiến đến từng khu vực, từng không gian văn hóa, du lịch cụ thể.

Một hướng đi mới mang tính đột phá là việc hợp tác chiến lược với các nền tảng số lớn như ShopeeFood và TikTok Việt Nam. Với ShopeeFood, Sở Du lịch đóng vai trò điều phối nội dung, chuẩn hóa sản phẩm và kết nối địa phương, từng bước xây dựng ẩm thực TP. Hồ Chí Minh trở thành sản phẩm du lịch mũi nhọn, gắn với kinh tế đêm, OCOP, thị trường quốc tế và các sự kiện du lịch trọng điểm.

Chiến dịch truyền thông số hướng đến xây dựng mỗi địa phương là một kênh truyền thông điểm đến. 
Chiến dịch truyền thông số hướng đến xây dựng mỗi địa phương là một kênh truyền thông điểm đến. 

Các sản phẩm mới như Hộ chiếu Ẩm thực số, Ho Chi Minh City Food Map hay mô hình thí điểm “Phố Ẩm thực số” giúp kết nối trải nghiệm thực tế với nền tảng số, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh địa phương.

Song song đó, việc phối hợp với TikTok Việt Nam tập huấn kỹ năng truyền thông cho 168 phường, xã và đặc khu hướng đến xây dựng mỗi địa phương là một kênh truyền thông điểm đến. Mỗi tài khoản TikTok sẽ kể một câu chuyện riêng về văn hóa, ẩm thực, đời sống và bản sắc khu vực, tạo nên một bức tranh sinh động, chân thực về Thành phố từ chính cộng đồng.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Y Yên, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho rằng phát triển du lịch xanh trở thành hướng đi tất yếu trong kỷ nguyên tăng trưởng bền vững của TP. Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, trong năm Saigontourist tập trung xây dựng mô hình du lịch xanh với 3 lớp giá trị cốt lõi: xanh trong tư duy phát triển sản phẩm, xanh trong vận hành và xanh trong quản trị hệ sinh thái. Đây được xem là xu hướng phù hợp với yêu cầu của thị trường quốc tế và định hướng phát triển dài hạn của du lịch thành phố.

Trải nghiệm di sản làm nên sức hút cho du lịch Việt

19:32, 12/01/2026

Trải nghiệm di sản làm nên sức hút cho du lịch Việt

Kết quả 2025 có sự đóng góp của 40.000 doanh nghiệp du lịch

19:32, 12/01/2026

Kết quả 2025 có sự đóng góp của 40.000 doanh nghiệp du lịch

Điện ảnh - "Đại sứ du lịch" thầm lặng của du lịch Việt

08:57, 12/01/2026

Điện ảnh -

Từ khóa:

du lịch du lịch TP. Hồ Chí Minh 2026 sự kiện du lịch Tết 2026 truyền thông số trong du lịch Vneconomy

Đọc thêm

Trải nghiệm di sản làm nên sức hút cho du lịch Việt

Trải nghiệm di sản làm nên sức hút cho du lịch Việt

Khi nhu cầu trải nghiệm sâu sắc ngày càng gia tăng, du lịch cộng đồng đang nổi lên như một hướng đi giàu tiềm năng của du lịch Việt. Ở đó, những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trở thành những “kho báu” lấp lánh hấp dẫn du khách quốc tế...

Kết quả 2025 có sự đóng góp của 40.000 doanh nghiệp du lịch

Kết quả 2025 có sự đóng góp của 40.000 doanh nghiệp du lịch

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, năm 2025 đánh dấu ngành du lịch vươn lên một tầm cao mới với những dấu ấn đáng nhớ: từ kỷ lục mới về lượng khách, các chính sách đột phá, hạ tầng du lịch được cải thiện cho đến sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế…

Điện ảnh -

Điện ảnh - "Đại sứ du lịch" thầm lặng của du lịch Việt

Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử (Quảng Ninh) cho biết đoàn làm phim Ấn Độ sẽ tiến hành ghi hình tại vịnh Hạ Long và Tuần Châu từ ngày 12 -14/1. Đoàn gồm 94 thành viên, trong đó có nữ diễn viên điện ảnh Bollywood Sadia Khateeb và đạo diễn Omung Kumar Bhandula…

Đặc sắc Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Đặc sắc Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Thông qua lễ hội và lộ trình trồng cây anh đào, xã Mường Phăng (tỉnh Điện Biên) kỳ vọng không chỉ tạo thêm điểm nhấn du lịch hấp dẫn, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, quảng bá hình ảnh Điện Biên, vùng đất lịch sử đang chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển du lịch bền vững...

Du lịch Huế hướng tới mốc doanh thu 15.000 tỷ đồng

Du lịch Huế hướng tới mốc doanh thu 15.000 tỷ đồng

Sự trở lại của các thị trường khách quốc tế truyền thống cùng hiệu ứng từ Festival Huế 2025 đang giúp du lịch Huế củng cố vị thế trên bản đồ du lịch, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới về doanh thu và chất lượng dịch vụ trong năm 2026...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Khai mở nguồn lực cho phát triển xanh, giảm phát thải

eMagazine

Khai mở nguồn lực cho phát triển xanh, giảm phát thải

Mở đường chuyển dịch tài sản số vào nền kinh tế

eMagazine

Mở đường chuyển dịch tài sản số vào nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hacom Tower được tỉnh Khánh Hòa duyệt đủ điều kiện mở bán ngay đầu năm 2026

Bất động sản

2

The Link City: Đô thị kiểu mẫu đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng

Bất động sản

3

Golden Crown Hai Phong: Giải bài toán tối ưu hiệu suất đầu tư

Bất động sản

4

ABBank: Thay đổi cốt lõi kích hoạt quá trình “định giá lại” cổ phiếu

Tài chính

5

CADIVI đạt chứng nhận TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy