Du lịch TP. Hồ Chí Minh tăng tốc ngay từ đầu năm

TP. Hồ Chí Minh đang làm mới phương thức xúc tiến du lịch trong nước, đưa các sự kiện văn hóa - du lịch trở thành điểm hẹn trải nghiệm hấp dẫn, góp phần kích cầu du lịch và lan tỏa hình ảnh điểm đến năng động, giàu bản sắc…

Bước vào năm mới 2026, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh xác định đây là năm quan trọng để tăng tốc phát triển, bứt phá mạnh mẽ. Thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 330.000 tỉ đồng.

Một trong những định hướng xuyên suốt của ngành du lịch thành phố trong năm 2026 là tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030. Trọng tâm của đề án là đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh điểm đến và thương hiệu du lịch thành phố theo hướng hiện đại, sáng tạo, có chiều sâu.

Theo đó, đối với thị trường quốc tế, thành phố ưu tiên khai thác các thị trường có tốc độ tăng trưởng cao, kết nối hàng không thuận lợi, miễn thị thực... Đặc biệt, mở rộng tiếp cận các thị trường tiềm năng như: châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông. Song song đó, thành phố cũng chú trọng nâng cao chất lượng, quy mô và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Theo bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch TP. Hồ Chí Minh, các chương trình xúc tiến du lịch trong nước được nghiên cứu, đầu tư để nâng tầm và nâng chất các sự kiện định kì hiện có của du lịch thành phố với 11 sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch trong nước đặc sắc và mới lạ, được tổ chức xuyên suốt cả năm 2026.

Ngày 12/1, UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Với chủ đề "Tết Văn hóa - Nghĩa tình", thành phố sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động truyền thống đặc sắc như Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân và chợ hoa "trên bến, dưới thuyền".

Bên cạnh các hoạt động cấp thành phố, Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng cũng đã công bố chủ đề “Xuân gắn kết”. Đây hứa hẹn sẽ là điểm tham quan thu hút đông đảo cư dân khu vực phía Nam thành phố và khách du lịch tới check-in, thưởng lãm.

Trong quý 1/2026, sự kiện điểm nhấn là Lễ hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8/3. Năm nay, lễ hội được mở rộng tổ chức tại nhiều không gian văn hóa - du lịch trên địa bàn thành phố sau sáp nhập, nhằm lan tỏa giá trị văn hóa và mở rộng trải nghiệm cho du khách.

Sang quý 2/2026, thành phố tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện lớn gồm Ngày hội du lịch TP.Hồ Chí Minh năm 2026, Lễ hội sông nước TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 và Dấu ấn hè 2026. Trong đó, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 2 – 5/4, nhằm kích cầu du lịch nội địa mùa hè, tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, chương trình kích cầu và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Lễ hội Sông nước TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 cũng tổ chức trong tháng 4/2026, là chuỗi hoạt động du lịch - văn hóa - giải trí -nghệ thuật - ẩm thực - thể thao - mua sắm diễn ra trên khắp địa bàn thành phố và hệ thống sông ngòi, kênh rạch vươn ra biển lớn.

Cuối quý 2/2026, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần đầu tổ chức chương trình Dấu Ấn hè, với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại các khu vực ven biển và không gian công cộng tiêu biểu, tạo không khí sôi động trong mùa du lịch cao điểm...

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2026, bên cạnh công tác quảng bá, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, tái định vị hệ thống sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng, đặc thù và có chiều sâu. Các loại hình như: du lịch ban đêm, du lịch đường thủy, du lịch ẩm thực, du lịch y tế, du lịch MICE và các sản phẩm gắn với đặc trưng từng địa phương được ưu tiên phát triển, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2026 sẽ tạo bước đột phá khi huy động phường, xã cùng tham gia vào hệ sinh thái truyền thông số. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, cho biết bên cạnh việc duy trì hiện diện tại các thị trường truyền thống như châu Âu, Mỹ, hoạt động xúc tiến của TP. Hồ Chí Minh sẽ từng bước tập trung nhiều hơn vào các thị trường khu vực có khả năng phục hồi nhanh và tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh việc triển khai đồng bộ 36 chương trình xúc tiến trọng điểm trong và ngoài nước, điểm mới nổi bật trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2026 là cách tiếp cận theo hướng chuyển đổi số gắn với địa phương cơ sở và cộng đồng. Sở Du lịch không chỉ tập trung ở cấp thành phố mà còn chủ động mở rộng phối hợp với 168 phường, xã và đặc khu, qua đó lan tỏa hoạt động xúc tiến đến từng khu vực, từng không gian văn hóa, du lịch cụ thể.

Một hướng đi mới mang tính đột phá là việc hợp tác chiến lược với các nền tảng số lớn như ShopeeFood và TikTok Việt Nam. Với ShopeeFood, Sở Du lịch đóng vai trò điều phối nội dung, chuẩn hóa sản phẩm và kết nối địa phương, từng bước xây dựng ẩm thực TP. Hồ Chí Minh trở thành sản phẩm du lịch mũi nhọn, gắn với kinh tế đêm, OCOP, thị trường quốc tế và các sự kiện du lịch trọng điểm.

Các sản phẩm mới như Hộ chiếu Ẩm thực số, Ho Chi Minh City Food Map hay mô hình thí điểm “Phố Ẩm thực số” giúp kết nối trải nghiệm thực tế với nền tảng số, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh địa phương.

Song song đó, việc phối hợp với TikTok Việt Nam tập huấn kỹ năng truyền thông cho 168 phường, xã và đặc khu hướng đến xây dựng mỗi địa phương là một kênh truyền thông điểm đến. Mỗi tài khoản TikTok sẽ kể một câu chuyện riêng về văn hóa, ẩm thực, đời sống và bản sắc khu vực, tạo nên một bức tranh sinh động, chân thực về Thành phố từ chính cộng đồng.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Y Yên, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho rằng phát triển du lịch xanh trở thành hướng đi tất yếu trong kỷ nguyên tăng trưởng bền vững của TP. Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, trong năm Saigontourist tập trung xây dựng mô hình du lịch xanh với 3 lớp giá trị cốt lõi: xanh trong tư duy phát triển sản phẩm, xanh trong vận hành và xanh trong quản trị hệ sinh thái. Đây được xem là xu hướng phù hợp với yêu cầu của thị trường quốc tế và định hướng phát triển dài hạn của du lịch thành phố.