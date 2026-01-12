Trải nghiệm di sản làm nên sức hút cho du lịch Việt

Khi nhu cầu trải nghiệm sâu sắc ngày càng gia tăng, du lịch cộng đồng đang nổi lên như một hướng đi giàu tiềm năng của du lịch Việt. Ở đó, những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trở thành những “kho báu” lấp lánh hấp dẫn du khách quốc tế...

Theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới, đạt khoảng 21%. Mức tăng này vượt xa tốc độ tăng trưởng bình quân toàn cầu (5%) cũng như khu vực châu Á – Thái Bình Dương (8%) trong cùng kỳ năm 2025.

Tại Lễ trao giải World Travel Awards (WTA) 2025 tổ chức ngày 6/12/2025, Việt Nam đã được vinh danh ở 16 hạng mục cấp thế giới. Đáng chú ý, đây là lần thứ 6 Việt Nam được trao danh hiệu “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới”, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với định hướng phát triển du lịch bền vững.

“CÚ HÍCH” CHO KINH TẾ NÔNG THÔN

Từ một thôn nghèo nơi địa đầu Tổ quốc, Lô Lô Chải (tỉnh Tuyên Quang) đã vươn mình trở thành làng du lịch tốt nhất thế giới. “Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”, hơn 100 hộ dân ở Lô Lô Chải đã đồng thuận cùng liên kết, cùng hưởng lợi và chia sẻ trách nhiệm. Mỗi hộ gia đình đều có vai trò cụ thể: hộ làm homestay, hộ nấu ăn, hộ biểu diễn văn nghệ dân gian, hộ làm hướng dẫn viên bản địa, hộ sản xuất sản phẩm thủ công và nông sản. Sự phân công linh hoạt này đã giúp hạn chế cạnh tranh không lành mạnh.

Tại Hà Nội những năm gần đây, du lịch trải nghiệm ở làng nghề cũng nổi lên như một hình thức hấp dẫn, mang đến cái nhìn chân thực về cuộc sống của người dân địa phương. Tại làng nghề giò chả Ước Lễ, anh Vũ Văn Linh, một người dân địa phương, cho hay: “Từ khi biết đến các nền tảng mạng xã hội, chúng tôi trước hết muốn lưu giữ cách làm giò chả giã tay. Sau đó, thông qua những clip này, nhiều du khách trong nước và quốc tế đã tìm đến và tạo thành xu hướng du lịch cộng đồng”.

Thực tế, nhờ khai thác trực tiếp các giá trị tự nhiên và văn hóa bản địa, du lịch cộng đồng là loại hình do chính người dân địa phương chủ động xây dựng, tổ chức quản lý và thụ hưởng lợi ích. Tại Việt Nam, mô hình này đang được xem là “cú hích” quan trọng cho nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa và làm sống lại nhiều kỹ thuật thủ công truyền thống.

CHIA SẺ VÀ LAN TỎA GIÁ TRỊ

Thế kỷ 21 chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ của kinh tế toàn cầu, nơi sáng tạo và trải nghiệm trở thành động lực phát triển mới. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sự trỗi dậy của các trung tâm sáng tạo như Seoul, Singapore, Tokyo, Busan, Chiang Mai, Bangkok… cho thấy sáng tạo không chỉ là lĩnh vực nghệ thuật, mà còn là chất xúc tác kết nối di sản, công nghệ, thiết kế, truyền thông, giáo dục, kinh tế số và du lịch trải nghiệm.

Các mô hình “hệ sinh thái văn hóa”, “điểm đến sáng tạo” này đang mở ra cách tiếp cận mới - phát triển dựa trên cộng đồng, bản sắc và khả năng kiến tạo giá trị từ tài sản văn hóa - nghệ thuật - tri thức bản địa. Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng, với nhiều mô hình tại Lào Cai, Lai Châu, Khánh Hòa, Ninh Bình… giúp mở rộng “bản đồ sáng tạo” theo nhiều hướng: di sản, thủ công, âm nhạc, phim ảnh, thiết kế, văn hóa biển…

