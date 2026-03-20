Trang chủ Du lịch

Hàn Quốc tận dụng mọi cơ hội để phát triển du lịch văn hóa

Tường Bách

20/03/2026, 15:03

Với Gen Z, nhu cầu du lịch đã thay đổi theo hướng sâu sắc hơn: “sống” trong nền văn hóa mình yêu thích. Tại Hàn Quốc, sự chuyển dịch này đang góp phần tái định hình ngành du lịch và trở thành một mô hình có sức lan tỏa toàn cầu…

Nhu cầu đối với các sản phẩm mang tính “trải nghiệm văn hóa” đã tăng mạnh, vượt xa các tour tham quan truyền thống.

Những lớp học nhảy K-pop, trải nghiệm thu âm hay tham gia ghi hình các chương trình âm nhạc… đang trở thành lựa chọn phổ biến của du khách quốc tế khi đến Hàn Quốc. Ở các studio nổi tiếng, phần lớn học viên các lớp cơ bản là người nước ngoài, đến từ châu Âu, Mỹ hay Đông Nam Á. Họ không chỉ học vũ đạo mà còn tìm kiếm cảm giác kết nối thực sự với văn hóa thần tượng.

Theo các nền tảng du lịch quốc tế, nhu cầu đối với các sản phẩm mang tính “trải nghiệm văn hóa” đã tăng mạnh, vượt xa các tour tham quan truyền thống. Dữ liệu từ nền tảng du lịch Klook cho thấy lượng truy cập vào các sản phẩm trải nghiệm văn hóa dành cho khách quốc tế đã tăng hơn 30% trong năm 2025, đồng thời ghi nhận xu hướng dịch chuyển khỏi các điểm đến truyền thống như cung điện hay khu mua sắm sang các hoạt động tương tác.

Sự bùng nổ của du lịch “nhập vai” không chỉ dừng ở trải nghiệm mà còn tạo ra tác động kinh tế rõ rệt. Văn hóa lan tỏa sang các lĩnh vực như làm đẹp, thời trang và tiêu dùng, khi du khách sẵn sàng chi tiền để tái hiện hình ảnh thần tượng, từ phong cách trang điểm đến kiểu tóc. 

Các trung tâm trải nghiệm K-content tại Seoul thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, trở thành điểm đến mới thay thế cho các địa danh truyền thống. Chẳng hạn như khu phức hợp HiKR Ground, nơi đã đón hơn 2 triệu lượt khách chỉ trong thời gian ngắn sau khi mở cửa, với khu karaoke trải nghiệm là một trong những khu vực thu hút nhất.

Khu phức hợp HiKR Ground đã đón hơn 2 triệu lượt khách chỉ trong thời gian ngắn sau khi mở cửa.

Đặc biệt, các sự kiện âm nhạc quy mô lớn đóng vai trò như “đòn bẩy” mạnh mẽ cho du lịch. Sự trở lại của nhóm nhạc BTS sau khi các thành viên hoàn tất nghĩa vụ quân sự được kỳ vọng tạo cú hích lớn, với kế hoạch tổ chức 6 concert tại Hàn Quốc. Theo ước tính của cơ quan chức năng, mỗi buổi diễn có thể tạo ra tác động kinh tế lên tới khoảng 1.200 tỷ won (810 triệu USD).

Mới đây, Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) thông báo sẽ triển khai một loạt chiến dịch du lịch và các sự kiện quảng bá trước thềm concert miễn phí của BTS dự kiến diễn ra vào ngày 21/3 tại quảng trường Gwanghwamun, Seoul. Theo KTO, các hoạt động này nhằm khuyến khích người hâm mộ toàn cầu không chỉ tham dự concert mà còn khám phá du lịch, văn hóa và trải nghiệm các vùng miền của Hàn Quốc.

Cụ thể, các video quảng bá du lịch Hàn Quốc sẽ được trình chiếu trên các bảng điện tử ngoài trời cỡ lớn quanh khu vực quảng trường Gwanghwamun. Một biển quảng cáo màn hình LED chào đón fan quốc tế cũng sẽ được lắp đặt trên mặt ngoài của Tòa thị chính Seoul. Gần cửa ra số 6 của ga Gwanghwamun, KTO sẽ vận hành một gian hàng quảng bá cùng với Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, cung cấp thông tin về concert BTS đồng thời giới thiệu nội dung giải trí Hàn Quốc và các điểm du lịch.

Nhiều hoạt động tương tác cũng sẽ được tổ chức với các phần quà lưu niệm dành cho fan và du khách. HiKR Ground - trung tâm quảng bá du lịch tại quảng trường Gwanghwamun - cũng sẽ được biến thành không gian giải trí mang chủ đề màu tím, lấy cảm hứng từ màu fandom của BTS. Địa điểm này sẽ tổ chức nhiều sự kiện như giảm giá đồ uống, các cuộc thi nhảy và hát.

Concert miễn phí của BTS dự kiến diễn ra vào ngày 21/3 tại quảng trường Gwanghwamun, Seoul.

Trong ngày diễn ra concert, HiKR Ground sẽ kéo dài thời gian hoạt động đến nửa đêm và cung cấp miễn phí nhà vệ sinh, sạc điện thoại và wifi cho những người tham dự. KTO cũng sẽ triển khai quảng bá du lịch trực tuyến thông qua VisitKorea - nền tảng du lịch do chính phủ Hàn Quốc vận hành. Các địa điểm xuất hiện trong MV của BTS sẽ được giới thiệu, cùng với các điểm tham quan gần quảng trường Gwanghwamun.

Du khách quốc tế sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá cho các sản phẩm du lịch và hoạt động thông qua NOL World - nền tảng đặt vé và du lịch bằng tiếng Anh do NOL Universe vận hành. KTO cho biết, họ cũng sẽ hỗ trợ các influencer quốc tế sản xuất nội dung về concert. Những nhà sáng tạo được chọn sẽ nhận phiếu giảm giá du lịch để khám phá văn hóa, ẩm thực và các điểm tham quan.

Sự kiện được kỳ vọng trở thành cú hích lớn cho du lịch và hình ảnh quốc gia. Do đó, phát biểu tại cuộc họp nội các tổ chức ở Sejong ngày 17/3, Tổng thống Lee Jae Myung đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác an toàn khi sự kiện đang thu hút sự chú ý toàn cầu. Ông Lee Jae Myung cho đây là sự kiện quan trọng, giúp thế giới một lần nữa công nhận giá trị của Kpop, văn hóa và vị thế của Hàn Quốc.

Sự kiện được kỳ vọng trở thành cú hích lớn cho du lịch và hình ảnh Hàn Quốc.

Trước thềm concert, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm liên quan đến BTS tăng đột biến trong tháng 3. Trên nền tảng mua bán đồ cũ Bunjang, các từ khóa như “BTS light stick”, “BTS concert” hay “BTS ticket” liên tục nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất, cho thấy cơn sốt không chỉ dừng ở vé mà còn lan sang hàng lưu niệm.

Đáng chú ý, chiếc light stick chính thức của BTS, thường được người hâm mộ gọi là “ARMY Bomb” ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội. Lượng tìm kiếm sản phẩm này tăng tới 438% so với tháng trước và 1.764% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi khối lượng giao dịch cũng tăng hơn 136%.

Song song với sự trở lại của BTS, làn sóng du lịch phim trường tại Hàn Quốc được dự báo sẽ bùng nổ, sau cú đúp giải thưởng của bộ phim hoạt hình " KPop Demon Hunters" tại Oscar 2026. Tờ SCMP ngày 16/3 nhấn mạnh bộ phim hoạt hình đã trở thành chất xúc tác du lịch mà không ai lường trước được.

Một tháng sau khi "KPop Demon Hunters" ra mắt trên Netflix, đã có 1,36 triệu lượt khách du lịch quốc tế ghé thăm Seoul trong tháng 7/2025. Mức tăng trưởng nhanh tới 23,1% so với năm trước được thúc đẩy bởi cơn sốt du lịch phim trường theo chân "KPop Demon Hunters". Xu hướng đó tiếp tục trong những tháng tiếp theo, góp phần giúp Hàn Quốc đạt kỷ lục thu hút 18,9 triệu lượt khách du lịch quốc tế năm 2025.

Du lịch phim trường tại Hàn Quốc được dự báo sẽ bùng nổ sau cú đúp giải thưởng của " KPop Demon Hunters" tại Oscar 2026. 

Tại Seoul, ngay vài tháng đầu sau khi "KPop Demon Hunters" ra mắt, số lượng tìm kiếm Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc trên Trip.com cũng tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, khi người hâm mộ đổ tới bảo tàng để mua các mặt hàng lưu niệm liên quan đến siêu phẩm hoạt hình này.

Mọi yếu tố văn hóa chính trong phim như: Hanbok (trang phục truyền thống), jimjilbang (phòng tắm hơi truyền thống), gimbap (cơm cuộn rong biển), samgyetang (canh gà sâm), vũ đạo K-pop, y học cổ truyền… đều trở thành các sản phẩm được khách du lịch “săn lùng”.

Trước đó, làn sóng quan tâm quốc tế sau khi Hàn Quốc đăng cai APEC 2025 cũng đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch của tỉnh Gyeongsang Bắc, với lượng du khách nước ngoài tăng vọt vào cuối năm ngoái. 

Trong số các điểm đến nổi bật, chùa Bulguksa (hay Phật Quốc tự) giữ vị trí điểm tham quan được tìm kiếm nhiều nhất. Bảo tàng quốc gia Gyeongju đã nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai, với triển lãm “Vương miện vàng Silla”. Lý do là bởi khi tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã trao tặng bản sao vương miện vàng Cheonmachong (Thiên Mã Tổng) của Vương triều Silla.

Nhiều quốc gia trả tiền cho cư dân tới sinh sống

14:38, 18/03/2026

Nhiều quốc gia trả tiền cho cư dân tới sinh sống

2026 - năm của du lịch đường sắt

14:59, 17/03/2026

2026 - năm của du lịch đường sắt

Quần đảo Hải Nam nỗ lực trở thành "thiên đường xa xỉ" mới của thế giới

16:24, 16/03/2026

Quần đảo Hải Nam nỗ lực trở thành

Từ khóa:

concert BTS du lịch du lịch Hàn Quốc KPop Demon Hunters trải nghiệm văn hóa Vneconomy

Đọc thêm

Đà Nẵng: Chiến lược ứng phó với áp lực chi phí vận chuyển và giá tour du lịch trong bối cảnh xung đột Trung Đông

Đà Nẵng: Chiến lược ứng phó với áp lực chi phí vận chuyển và giá tour du lịch trong bối cảnh xung đột Trung Đông

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh, ngành du lịch Đà Nẵng đang đối mặt với một thách thức lớn: Làm thế nào để giữ giá tour hợp lý mà không làm giảm sức hút của điểm đến...

Đà Nẵng chào đón 180 hành khách trên chuyến bay từ Philippines

Đà Nẵng chào đón 180 hành khách trên chuyến bay từ Philippines

Việc Hãng hàng không AirAsia chính thức khai thác đường bay Manila – Đà Nẵng, cùng với việc mở đường bay thẳng Bali – Đà Nẵng từ ngày 20/3/2026, có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới kết nối hàng không và tạo động lực phát triển du lịch thành phố...

Hàng loạt sự kiện hấp dẫn tại Festival du lịch Cửa Lò 2026

Hàng loạt sự kiện hấp dẫn tại Festival du lịch Cửa Lò 2026

Festival Du lịch Cửa Lò 2026 quy tụ hàng loạt sự kiện nổi bật như lễ khai mạc kết hợp pháo hoa tầm cao, các giải thể thao quy mô lớn, carnaval biển và lễ hội ẩm thực, hứa hẹn tạo sức hút mạnh mẽ cho du lịch địa phương...

“Săn” tour 30/4 sớm, du khách Việt chuộng các chặng bay gần

“Săn” tour 30/4 sớm, du khách Việt chuộng các chặng bay gần

Ghi nhận tại các đơn vị lữ hành lớn cho thấy kể từ sau khi xung đột bùng phát, nhiều du khách Việt Nam có kế hoạch du lịch tại các quốc gia cần phải quá cảnh tại Trung Đông đã chủ động chuyển hướng sang những hành trình an toàn và thủ tục đơn giản hơn…

Trekking đang trở thành lựa chọn phổ biến của du khách trẻ

Trekking đang trở thành lựa chọn phổ biến của du khách trẻ

Theo khảo sát được Forbes thực hiện về xu hướng lao động, 54% người trẻ cho biết sẵn sàng ưu tiên thời gian nghỉ ngơi và trải nghiệm thay vì chỉ tập trung vào việc tăng lương, cho thấy sự thay đổi trong cách họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống…

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

2

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

3

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

4

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Tiêu điểm

5

Huế đặt mục tiêu có 12.000 tên miền .vn vào năm 2030

Kinh tế số

