Hàn Quốc tận dụng mọi cơ hội để phát triển du lịch văn hóa

Với Gen Z, nhu cầu du lịch đã thay đổi theo hướng sâu sắc hơn: “sống” trong nền văn hóa mình yêu thích. Tại Hàn Quốc, sự chuyển dịch này đang góp phần tái định hình ngành du lịch và trở thành một mô hình có sức lan tỏa toàn cầu…

Những lớp học nhảy K-pop, trải nghiệm thu âm hay tham gia ghi hình các chương trình âm nhạc… đang trở thành lựa chọn phổ biến của du khách quốc tế khi đến Hàn Quốc. Ở các studio nổi tiếng, phần lớn học viên các lớp cơ bản là người nước ngoài, đến từ châu Âu, Mỹ hay Đông Nam Á. Họ không chỉ học vũ đạo mà còn tìm kiếm cảm giác kết nối thực sự với văn hóa thần tượng.

Theo các nền tảng du lịch quốc tế, nhu cầu đối với các sản phẩm mang tính “trải nghiệm văn hóa” đã tăng mạnh, vượt xa các tour tham quan truyền thống. Dữ liệu từ nền tảng du lịch Klook cho thấy lượng truy cập vào các sản phẩm trải nghiệm văn hóa dành cho khách quốc tế đã tăng hơn 30% trong năm 2025, đồng thời ghi nhận xu hướng dịch chuyển khỏi các điểm đến truyền thống như cung điện hay khu mua sắm sang các hoạt động tương tác.

Sự bùng nổ của du lịch “nhập vai” không chỉ dừng ở trải nghiệm mà còn tạo ra tác động kinh tế rõ rệt. Văn hóa lan tỏa sang các lĩnh vực như làm đẹp, thời trang và tiêu dùng, khi du khách sẵn sàng chi tiền để tái hiện hình ảnh thần tượng, từ phong cách trang điểm đến kiểu tóc.

Các trung tâm trải nghiệm K-content tại Seoul thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, trở thành điểm đến mới thay thế cho các địa danh truyền thống. Chẳng hạn như khu phức hợp HiKR Ground, nơi đã đón hơn 2 triệu lượt khách chỉ trong thời gian ngắn sau khi mở cửa, với khu karaoke trải nghiệm là một trong những khu vực thu hút nhất.

Đặc biệt, các sự kiện âm nhạc quy mô lớn đóng vai trò như “đòn bẩy” mạnh mẽ cho du lịch. Sự trở lại của nhóm nhạc BTS sau khi các thành viên hoàn tất nghĩa vụ quân sự được kỳ vọng tạo cú hích lớn, với kế hoạch tổ chức 6 concert tại Hàn Quốc. Theo ước tính của cơ quan chức năng, mỗi buổi diễn có thể tạo ra tác động kinh tế lên tới khoảng 1.200 tỷ won (810 triệu USD).

Mới đây, Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) thông báo sẽ triển khai một loạt chiến dịch du lịch và các sự kiện quảng bá trước thềm concert miễn phí của BTS dự kiến diễn ra vào ngày 21/3 tại quảng trường Gwanghwamun, Seoul. Theo KTO, các hoạt động này nhằm khuyến khích người hâm mộ toàn cầu không chỉ tham dự concert mà còn khám phá du lịch, văn hóa và trải nghiệm các vùng miền của Hàn Quốc.

Cụ thể, các video quảng bá du lịch Hàn Quốc sẽ được trình chiếu trên các bảng điện tử ngoài trời cỡ lớn quanh khu vực quảng trường Gwanghwamun. Một biển quảng cáo màn hình LED chào đón fan quốc tế cũng sẽ được lắp đặt trên mặt ngoài của Tòa thị chính Seoul. Gần cửa ra số 6 của ga Gwanghwamun, KTO sẽ vận hành một gian hàng quảng bá cùng với Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, cung cấp thông tin về concert BTS đồng thời giới thiệu nội dung giải trí Hàn Quốc và các điểm du lịch.

Nhiều hoạt động tương tác cũng sẽ được tổ chức với các phần quà lưu niệm dành cho fan và du khách. HiKR Ground - trung tâm quảng bá du lịch tại quảng trường Gwanghwamun - cũng sẽ được biến thành không gian giải trí mang chủ đề màu tím, lấy cảm hứng từ màu fandom của BTS. Địa điểm này sẽ tổ chức nhiều sự kiện như giảm giá đồ uống, các cuộc thi nhảy và hát.

Trong ngày diễn ra concert, HiKR Ground sẽ kéo dài thời gian hoạt động đến nửa đêm và cung cấp miễn phí nhà vệ sinh, sạc điện thoại và wifi cho những người tham dự. KTO cũng sẽ triển khai quảng bá du lịch trực tuyến thông qua VisitKorea - nền tảng du lịch do chính phủ Hàn Quốc vận hành. Các địa điểm xuất hiện trong MV của BTS sẽ được giới thiệu, cùng với các điểm tham quan gần quảng trường Gwanghwamun.

Du khách quốc tế sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá cho các sản phẩm du lịch và hoạt động thông qua NOL World - nền tảng đặt vé và du lịch bằng tiếng Anh do NOL Universe vận hành. KTO cho biết, họ cũng sẽ hỗ trợ các influencer quốc tế sản xuất nội dung về concert. Những nhà sáng tạo được chọn sẽ nhận phiếu giảm giá du lịch để khám phá văn hóa, ẩm thực và các điểm tham quan.

Sự kiện được kỳ vọng trở thành cú hích lớn cho du lịch và hình ảnh quốc gia. Do đó, phát biểu tại cuộc họp nội các tổ chức ở Sejong ngày 17/3, Tổng thống Lee Jae Myung đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác an toàn khi sự kiện đang thu hút sự chú ý toàn cầu. Ông Lee Jae Myung cho đây là sự kiện quan trọng, giúp thế giới một lần nữa công nhận giá trị của Kpop, văn hóa và vị thế của Hàn Quốc.

Trước thềm concert, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm liên quan đến BTS tăng đột biến trong tháng 3. Trên nền tảng mua bán đồ cũ Bunjang, các từ khóa như “BTS light stick”, “BTS concert” hay “BTS ticket” liên tục nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất, cho thấy cơn sốt không chỉ dừng ở vé mà còn lan sang hàng lưu niệm.

Đáng chú ý, chiếc light stick chính thức của BTS, thường được người hâm mộ gọi là “ARMY Bomb” ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội. Lượng tìm kiếm sản phẩm này tăng tới 438% so với tháng trước và 1.764% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi khối lượng giao dịch cũng tăng hơn 136%.

Song song với sự trở lại của BTS, làn sóng du lịch phim trường tại Hàn Quốc được dự báo sẽ bùng nổ, sau cú đúp giải thưởng của bộ phim hoạt hình " KPop Demon Hunters" tại Oscar 2026. Tờ SCMP ngày 16/3 nhấn mạnh bộ phim hoạt hình đã trở thành chất xúc tác du lịch mà không ai lường trước được.

Một tháng sau khi "KPop Demon Hunters" ra mắt trên Netflix, đã có 1,36 triệu lượt khách du lịch quốc tế ghé thăm Seoul trong tháng 7/2025. Mức tăng trưởng nhanh tới 23,1% so với năm trước được thúc đẩy bởi cơn sốt du lịch phim trường theo chân "KPop Demon Hunters". Xu hướng đó tiếp tục trong những tháng tiếp theo, góp phần giúp Hàn Quốc đạt kỷ lục thu hút 18,9 triệu lượt khách du lịch quốc tế năm 2025.

Tại Seoul, ngay vài tháng đầu sau khi "KPop Demon Hunters" ra mắt, số lượng tìm kiếm Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc trên Trip.com cũng tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, khi người hâm mộ đổ tới bảo tàng để mua các mặt hàng lưu niệm liên quan đến siêu phẩm hoạt hình này.

Mọi yếu tố văn hóa chính trong phim như: Hanbok (trang phục truyền thống), jimjilbang (phòng tắm hơi truyền thống), gimbap (cơm cuộn rong biển), samgyetang (canh gà sâm), vũ đạo K-pop, y học cổ truyền… đều trở thành các sản phẩm được khách du lịch “săn lùng”.