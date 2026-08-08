Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia.

Trao đổi với báo chí trước chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt. Lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia trên cương vị mới; đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với Australia, một đối tác quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Qua đó, thể hiện quyết tâm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Nền tảng cho chuyến thăm là hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia, với khuôn khổ quan hệ liên tục được nâng cấp từ Đối tác Toàn diện lên Đối tác Chiến lược và nay là Đối tác Chiến lược Toàn diện. Mỗi lần nâng cấp đều phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao hơn và lợi ích giữa hai nước ngày càng gắn kết chặt chẽ.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại. Đây cũng là những lĩnh vực Australia có thế mạnh nổi trội, từ nghiên cứu cơ bản và công nghệ chiến lược đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nền hành chính, công vụ ưu tú.

Do đó, chương trình chuyến thăm gắn hoạt động đối ngoại cấp cao với thúc đẩy hợp tác cụ thể về kinh tế, công nghệ, giáo dục và nguồn nhân lực. Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, mục tiêu đặt ra không dừng ở mở rộng quan hệ mà còn hướng tới tạo ra những xung lực phát triển mới cho đất nước.

Đánh giá về quan hệ song phương thời gian qua, Thứ trưởng cho rằng Việt Nam - Australia đang ở giai đoạn phát triển năng động nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Dấu ấn trước hết là tin cậy chính trị. Hai nước duy trì thường xuyên các hoạt động tiếp xúc cấp cao và nhiều cơ chế hợp tác song phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, APEC và Liên hợp quốc.

Hợp tác kinh tế tiếp tục là một nền tảng quan trọng khi kim ngạch thương mại hai chiều hiện ở mức hơn 14 tỷ USD. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao và cùng là thành viên các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, RCEP và AANZFTA. Đây là cơ sở để hai bên tiếp tục mở rộng thương mại, đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và phát triển các ngành công nghiệp tương lai.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng đang nổi lên như một trụ cột tăng trưởng mới trong quan hệ hai nước. Chương trình Aus4Innovation và Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Nam - Australia đang mở đường cho hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu số và khoáng sản thiết yếu.

Giáo dục và giao lưu nhân dân tiếp tục tạo nền tảng bền vững cho quan hệ song phương. Đại học RMIT là trường đại học nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam; hiện có hơn 35.000 sinh viên Việt Nam học tập tại Australia. Cộng đồng hơn 350.000 người Việt tại Australia cùng các mạng lưới trí thức, doanh nhân như VASEA là cầu nối bền chặt giữa hai dân tộc.

Australia cũng là đối tác cung cấp ODA quan trọng cho Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Hai bên đồng thời mở rộng hợp tác đào tạo cán bộ thông qua Trung tâm Việt - Úc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hợp tác quốc phòng - an ninh là một điểm sáng khác. Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, Australia là nước duy nhất hỗ trợ Việt Nam vận chuyển bệnh viện dã chiến, đồng thời hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và quân y, qua đó góp phần nâng cao năng lực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam.

Về kỳ vọng đối với chuyến thăm, Thứ trưởng cho biết trọng tâm là chuyển những tiềm năng hợp tác thành hợp tác cụ thể. Lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi định hướng chiến lược về hợp tác công nghệ, chuyển đổi năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao.

Một trong những điểm nhấn của chuyến thăm là Diễn đàn TechConnect, thúc đẩy liên kết “Ba nhà” giữa Chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước, hướng tới một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chung. Nhiều văn kiện hợp tác quan trọng dự kiến được ký kết ở cấp Chính phủ cũng như giữa các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo bước đột phá về chất, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược thực sự trở thành trụ cột tăng trưởng mới trong quan hệ Việt Nam - Australia bên cạnh thương mại, đầu tư và giáo dục, qua đó nâng cao sức chống chịu của hai nền kinh tế.

Trên nền tảng hơn nửa thế kỷ tin cậy và khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Thứ trưởng tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo thêm xung lực làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Australia, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.