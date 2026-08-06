Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân

Sáng 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân - Ảnh: TTXVN

Tạp chí Kinh tế Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (năm 2021) đã xác định nhiệm vụ và phương hướng của công tác đối ngoại là: “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân”. Đây là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam.

Quá trình triển khai nhiệm vụ đối ngoại của ngoại giao Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử luôn có sự tham gia đầy đủ, sự phối hợp đồng bộ của cả ba trụ cột với những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; phá thế bao vây cấm vận, từng bước xây dựng cục diện quan hệ đối ngoại thuận lợi cho công cuộc tái thiết; huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ phát triển và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Đảng, của đất nước. Trong thời gian qua, công tác tham mưu chiến lược, định hướng xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại, các quyết sách về những vấn đề đối ngoại quan trọng ngày càng hiệu quả.

Công tác đối ngoại Đảng đã có những đột phá trong mở rộng và phát triển chiều sâu các mối quan hệ; khẳng định vai trò quan trọng, quyết định trong việc củng cố nền tảng chính trị, định hướng và chỉ đạo quan hệ về mặt Nhà nước với các nước. Các đảng, các nước hiểu đầy đủ hơn về vai trò lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng ta, tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Đảng ta đã thiết lập và thúc đẩy hiệu quả các cơ chế tiếp xúc, trao đổi đoàn, đối thoại chiến lược, đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, trao đổi lý luận với nhiều đảng. Hợp tác đa phương trên kênh Đảng cũng được thúc đẩy tích cực.

Công tác đối ngoại Nhân dân có những bước chuyển biến tích cực về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động. Mạng lưới đối tác ngày càng được mở rộng, sự tham gia vào các cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế chủ động hơn, thực chất hơn. Công tác thông tin đối ngoại, vận động dư luận, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố nền tảng xã hội và môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối ngoại Nhân dân đã hỗ trợ tích cực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Những kết quả nêu trên có được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, chặt chẽ, thường xuyên của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; sự điều hành chủ động, linh hoạt của Nhà nước; sự vào cuộc và sự triển khai tích cực của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là ngành Ngoại giao. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết cho công tác đối ngoại.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung và của ngành Ngoại giao nói riêng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục, đó là:

- Nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm, sự vào cuộc của các cấp ủy, lãnh đạo các cấp về công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân chưa thật sự toàn diện, đầy đủ, sâu sắc.

- Một số hoạt động đối ngoại vẫn nặng về giao lưu, hình thức, chưa thực chất, chưa phát huy hết tiềm năng và dư địa hiện có, chưa thiết lập được nhiều quan hệ đối tác mới phục vụ mục tiêu phát triển của đất nước.

- Công tác dự báo, nắm bắt tình hình các đảng, xu hướng chính trị, phong trào nhân dân chưa thật sự sâu sắc, kịp thời. Chất lượng tham mưu vẫn còn hạn chế, chưa theo kịp diễn biến tình hình. Sự phối hợp liên ngành giữa các kênh đối ngoại, giữa các lực lượng, giữa Trung ương và địa phương có nơi, có lúc còn chưa chặt chẽ, chưa chủ động và hiệu quả chưa cao. Đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân vẫn còn một số hạn chế, bất cập.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đã xác định: Công tác đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”. Các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã cụ thể hoá đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi chúng ta cần nhận thức sâu sắc hơn, quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, chủ động và sáng tạo hơn. Việc cấp thiết là tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại phiên khai mạc Ngoại giao lần thứ 33 vừa qua (ngày 1/8), Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm, đây là những nội dung quan điểm chỉ đạo rất quan trọng, sâu sắc. Tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và triển khai thực hiện quyết liệt các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo, tập trung vào các vấn đề chiến lược. Đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia. Đối ngoại không chỉ là nhiệm vụ của riêng của cơ quan đối ngoại, mà là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Tôi cơ bản tán thành với những định hướng, các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo và đặc biệt các ý kiến tham gia tại Hội nghị, xin lưu ý và nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức về công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân, các mục tiêu hướng tới là phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân phải chủ động hơn nữa trong củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần nhận diện và xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước; đồng thời chủ động đẩy mạnh kết nối, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên hiện nay như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhanh và bền vững, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, xây dựng Đảng và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Phải chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của quan hệ; lấy kết quả cụ thể làm thước đo hiệu quả công tác.

Thứ hai, Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân và tầm quan trọng của yêu cầu phối hợp, triển khai đồng bộ, nhịp nhàng ba trụ cột đối ngoại: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Mỗi trụ cột đều có vai trò, sứ mệnh riêng, hướng đến các đối tượng khác nhau, vận dụng nhiều hình thức, triển khai trên nhiều lĩnh vực, địa bàn nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại của đất nước. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân. Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân trong giai đoạn mới, và phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Thứ ba, Không ngừng nâng tầm công tác đối ngoại Đảng. Tập trung củng cố và làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, đảng có vai trò, vị thế tại các nước lớn, các nước ta đã thiết lập các khuôn khổ quan hệ, mở rộng không gian quan hệ Đảng, tạo sự đồng thuận chính trị trong chính trường các nước trong quan hệ với Việt Nam. Tiếp tục chú trọng đổi mới, triển khai linh hoạt, hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng, trọng tâm là cơ chế gặp gỡ cấp cao, đối thoại chiến lược, hội thảo lý luận, tham vấn chính trị, đào tạo cán bộ, ký kết thỏa thuận hợp tác, cơ chế “đường dây nóng”, đặc phái viên, các diễn đàn đa phương mà Đảng ta là thành viên. Tổ chức triển khai tốt và phát huy hơn nữa vai trò định hướng chiến lược của các hoạt động đối ngoại cấp cao của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, lãnh đạo các ban đảng, cơ quan của Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy.

Thứ tư, Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, chuyển mạnh tư duy: từ “giao lưu hữu nghị, vận động” sang “gắn kết lợi ích”, kiến tạo không gian hợp tác bền vững. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại Nhân dân. Chủ động, tích cực đóng góp, tham gia sâu hơn vào các mạng lưới, diễn đàn, cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế. Nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài, bảo đảm đúng quy định, thực chất. Phát huy vai trò của địa phương, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, gắn đối ngoại Nhân dân với hợp tác giữa các địa phương, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động đối ngoại Nhân dân. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố vị thế, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp hóa và chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Thứ năm, Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bộ Ngoại giao thật sự trong sạch, vững mạnh. Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kịp thời đào tạo, bồi dưỡng, hình thành đội ngũ chuyên gia ngoại giao có bản lĩnh chính trị vững vàng, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm kim chỉ nam cho mọi hành động; am hiểu về những địa bàn trọng yếu và lĩnh vực mới; có cơ chế thu hút, sử dụng nhân tài trong và ngoài ngành, cần làm tốt từ khâu tuyển chọn, đào tạo, đánh giá đến bố trí, sử dụng; lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo.

Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống vẻ vang của ngành Ngoại giao, với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng cống hiến, các lực lượng làm công tác đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước ngày càng phát triển, không ngừng củng cố và tăng cường vị thế, vai trò, uy tín trên trường quốc tế.