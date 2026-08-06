Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam với hai nước phát triển mạnh mẽ. Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 3/2024.
Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 2/2025 và ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ giai đoạn 2025-2030.
Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 14 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 6,8 tỷ USD, nhập khẩu đạt 7,2 tỷ USD. Hai nước đã mở cửa thị trường cho nhiều mặt hàng nông sản, tạo thêm dư địa thúc đẩy thương mại.
Tính đến ngày 31/5/2026, Australia có 734 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 1,9 tỷ USD. Việt Nam có 101 dự án đầu tư tại Australia, tổng vốn 554,7 triệu USD. Australia cũng là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam, với tổng hỗ trợ hơn 3 tỷ AUD.
Năm 2025, gần 550.000 lượt khách Australia đến Việt Nam, tăng 12%; khoảng 200.000 lượt khách Việt Nam đến Australia. Hiện hai nước có 56 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần. Cộng đồng người Việt tại Australia có khoảng 375.000 người.
Đối với New Zealand, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 của nước này. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 1,5 tỷ USD, tăng 15,8%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại đạt 844,4 triệu USD, tăng 14,6%; trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 399,6 triệu USD, nhập khẩu đạt 444,8 triệu USD.
Tính đến ngày 30/6/2026, New Zealand có 61 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 191 triệu USD; Việt Nam có 13 dự án đầu tư tại New Zealand, tổng vốn 44,5 triệu USD. New Zealand duy trì nguồn ODA ổn định cho Việt Nam, tập trung vào nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu và giáo dục.
Cộng đồng người Việt tại New Zealand có khoảng 14.000 người. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Australia và New Zealand.
Bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy rằng quan hệ thương mại Việt Nam - Australia đang tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới các chuỗi cung ứng bền vững và dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện...
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