Thứ Sáu, 07/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand

H Hà Lê

Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến 14/8/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8/2026. Ảnh: VGP.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8/2026. Ảnh: VGP.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam với hai nước phát triển mạnh mẽ. Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 3/2024.

Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 2/2025 và ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ giai đoạn 2025-2030.

Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 14 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 6,8 tỷ USD, nhập khẩu đạt 7,2 tỷ USD. Hai nước đã mở cửa thị trường cho nhiều mặt hàng nông sản, tạo thêm dư địa thúc đẩy thương mại.

Tính đến ngày 31/5/2026, Australia có 734 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 1,9 tỷ USD. Việt Nam có 101 dự án đầu tư tại Australia, tổng vốn 554,7 triệu USD. Australia cũng là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam, với tổng hỗ trợ hơn 3 tỷ AUD.

Năm 2025, gần 550.000 lượt khách Australia đến Việt Nam, tăng 12%; khoảng 200.000 lượt khách Việt Nam đến Australia. Hiện hai nước có 56 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần. Cộng đồng người Việt tại Australia có khoảng 375.000 người.

Đối với New Zealand, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 của nước này. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 1,5 tỷ USD, tăng 15,8%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại đạt 844,4 triệu USD, tăng 14,6%; trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 399,6 triệu USD, nhập khẩu đạt 444,8 triệu USD.

Tính đến ngày 30/6/2026, New Zealand có 61 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 191 triệu USD; Việt Nam có 13 dự án đầu tư tại New Zealand, tổng vốn 44,5 triệu USD. New Zealand duy trì nguồn ODA ổn định cho Việt Nam, tập trung vào nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu và giáo dục.

Cộng đồng người Việt tại New Zealand có khoảng 14.000 người. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Australia và New Zealand.

Đọc bài theo từ khoá

Đối tác chiến lược Việt Nam Australia VnEconomy Đối tác chiến lược Việt Nam New Zealand VnEconomy quan hệ thương mại Việt Nam Australia VnEconomy quan hệ thương mại Việt Nam New Zealand VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Việt Nam và Australia còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới

Việt Nam và Australia còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới

Bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy rằng quan hệ thương mại Việt Nam - Australia đang tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới các chuỗi cung ứng bền vững và dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện...

Sửa đổi 3 luật ngân hàng: Nâng cao an toàn hệ thống, tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Sửa đổi 3 luật ngân hàng: Nâng cao an toàn hệ thống, tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng cao và hội nhập sâu rộng, Quốc hội đang xem xét sửa đổi đồng bộ ba luật quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao an toàn hệ thống. Các đại biểu đề xuất làm rõ các quy định về quản lý ngoại hối, bảo mật dữ liệu và phòng, chống rửa tiền để nâng cao hiệu quả thực thi…

Đề xuất điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Đề xuất điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 6/8, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng...

VnEconomy Xem thêm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm Kinh tế mùa Hè 2026 với chủ đề “Từ quyết sách đến tăng trưởng - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm 2026”

VnEconomy Để quyết sách tạo ra tăng trưởng: Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương phát triển trong giai đoạn mới

Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

AI Điểm tin

VnE TV
Xuất khẩu sầu riêng thời gian qua ghi nhận sự sụt giảm. Ảnh: Hạnh Vân

VnEconomy Ba giải pháp chiến lược nhằm cán mốc xuất khẩu 74 tỷ USD

Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy