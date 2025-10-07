Thứ Ba, 07/10/2025

Trang chủ Du lịch

Dừng hoạt động một số tuyến tàu du lịch từ Hà Nội do mưa lớn

Tường Bách

07/10/2025, 14:00

Ngày 7/10, đoàn tàu du lịch 2 tầng The Hanoi Train thông báo hủy 2 chuyến tàu Hà Nội - Từ Sơn (Bắc Ninh) do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp tuyến tàu du lịch này phải dừng hoạt động do mưa lớn, ngập sâu…

Đơn vị khai thác thông báo hủy chuyến tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô" ngày 7/10.
Đơn vị khai thác thông báo hủy chuyến tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô" ngày 7/10.

Đoàn tàu du lịch 2 tầng The Hanoi Train chính thức vận hành thương mại từ ngày 6/9. Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa phục vụ check-in, được thiết kế theo hình ảnh 5 cửa ô Thăng Long xưa. Mỗi toa có 40 - 60 chỗ ngồi, nội thất sang trọng, cửa kính mở rộng tối đa để du khách ngắm cảnh dọc hành trình.

Tuyến khai thác mang tên "Thăng Long - Kinh Bắc: Ngàn năm còn vọng", xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) với 2 chuyến mỗi ngày: sáng 8h - 11h30 và chiều 13h30 -17h.

Đại diện đơn vị cho biết toàn bộ hành khách đã mua vé sẽ được hoàn tiền 100% hoặc đổi sang chuyến khác miễn phí trong vòng 30 ngày kể từ ngày 7/10. "Tình huống thời tiết hiện nay là khẩn cấp và bất khả kháng, rất mong hành khách thông cảm và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những hành trình sắp tới", thông báo của đơn vị nêu.

Hai chuyến tàu du lịch The Hanoi Train ngày 6/10 cũng bị hủy bởi lý do tương tự.
Hai chuyến tàu du lịch The Hanoi Train ngày 6/10 cũng bị hủy bởi lý do tương tự.

Cùng ngày, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo ngừng chạy tàu khách liên vận quốc tế MR1/MR2 (Gia Lâm - Nam Ninh, Trung Quốc) trong 2 ngày 7 - 8/10. Hành khách được hoàn trả vé không mất phí tại nhà ga trong 30 ngày.

Do ảnh hưởng của bão Matmo (bão số 11) gây mưa lớn sáng 7/10, sân bay Nội Bài ghi nhận tình trạng ngập cục bộ tại một số khu vực phụ trợ. Để bảo đảm an toàn bay, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tạm giới hạn tiếp thu tối đa 10 chuyến/giờ đến khoảng 11h trưa cùng ngày.

Bamboo Airways thông báo, một số chuyến bay có thể bị chậm do máy bay phải xếp hàng chờ điều kiện cất - hạ cánh an toàn. Hãng khuyến cáo hành khách kiểm tra thông tin thời tiết, giao thông và có mặt tại sân bay sớm ít nhất 2 tiếng trước chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến quốc tế để đảm bảo làm thủ tục đúng giờ.

Tàu khách liên vận Gia Lâm - Nam Ninh cũng ngừng chạy trong 2 ngày 7 - 8/10.
Tàu khách liên vận Gia Lâm - Nam Ninh cũng ngừng chạy trong 2 ngày 7 - 8/10.

Bão Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) từ 7h ngày 6/10. Đến 3h ngày 7/10, hoàn lưu bão kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa lớn cho miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tính đến sáng nay, Hà Nội, Thái Nguyên và Tuyên Quang có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30 - 80 mm, có nơi trên 150 mm.

Tại Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết tới 10h sáng nay, Hà Nội còn 122 vị trí ngập nước, trong đó 29 vị trí không thể lưu thông và 93 vị trí vẫn có thể lưu thông.

Tàu biển Adora Mediterranea ghé thăm Đà Nẵng

10:19, 07/10/2025

Tàu biển Adora Mediterranea ghé thăm Đà Nẵng

Bản sắc và tinh hoa hội tụ trong lễ hội ẩm thực xứ Thanh

14:51, 03/10/2025

Bản sắc và tinh hoa hội tụ trong lễ hội ẩm thực xứ Thanh

Thanh Hóa mở rộng liên kết du lịch với thị trường Thái Lan

15:57, 02/10/2025

Thanh Hóa mở rộng liên kết du lịch với thị trường Thái Lan

Dư địa rộng mở của du lịch Hải Phòng

Dư địa rộng mở của du lịch Hải Phòng

9 tháng năm 2025, thành phố Hải Phòng đón gần 11,9 triệu lượt khách du lịch, đạt trên 82% kế hoạch năm và tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch của địa phương ước đạt trên 12.350 tỷ đồng…

Khách quốc tế nhộn nhịp, Phú Quốc sẵn sàng đón APEC

Khách quốc tế nhộn nhịp, Phú Quốc sẵn sàng đón APEC

Theo Sở Du lịch An Giang, sau 9 tháng năm 2025, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc đã đạt trên 1,2 triệu lượt, vượt 2,1% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc sau 9 tháng đạt khoảng 31.100 tỉ đồng, vượt 32,5% kế hoạch năm…

Tàu biển Adora Mediterranea ghé thăm Đà Nẵng

Tàu biển Adora Mediterranea ghé thăm Đà Nẵng

Ngày 6/10, tàu biển Adora Mediterranea do Công ty TNHH Du lịch Khang Huy Holiday Việt Nam khai thác đã đưa 2.500 khách từ thị trường Trung Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng...

Du lịch Việt Nam chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng

Du lịch Việt Nam chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025. Trong đó lĩnh vực du lịch nổi lên như một điểm sáng đầy ấn tượng, khẳng định vai trò động lực quan trọng cho nền kinh tế…

Singapore Grand Prix 2025 thúc đẩy du lịch châu Á

Singapore Grand Prix 2025 thúc đẩy du lịch châu Á

Trong suốt 10 ngày, Singapore như một sân khấu mở khổng lồ, với âm nhạc, ánh sáng, ẩm thực và nghệ thuật. Đường đua "nghẹt thở" của Singapore Grand Prix đã ghi nhận sự gia tăng số lượng du khách quốc tế đến châu Á…

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Thế giới

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

1

Lực cầu suy yếu, VN-Index “đánh rơi” mốc 1700 điểm

Chứng khoán

2

Quảng Ninh triệt phá đường dây buôn lậu qua biên giới

Doanh nghiệp

3

Thiên tai, mưa bão tại Việt Nam diễn biến phức tạp, bất thường và có xu hướng cực đoan hơn

Kinh tế xanh

4

Hà Nội đề xuất cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và khai thác bến, bãi đỗ xe ôtô

Bất động sản

5

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

VnEconomy