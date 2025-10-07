Dừng hoạt động một số tuyến tàu du lịch từ Hà Nội do mưa lớn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Ngày 7/10, đoàn tàu du lịch 2 tầng The Hanoi Train thông báo hủy 2 chuyến tàu Hà Nội - Từ Sơn (Bắc Ninh) do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp tuyến tàu du lịch này phải dừng hoạt động do mưa lớn, ngập sâu…
Đoàn tàu du lịch 2 tầng The Hanoi Train chính thức vận hành thương mại từ ngày 6/9. Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa phục vụ check-in, được thiết kế theo hình ảnh 5 cửa ô Thăng Long xưa. Mỗi toa có 40 - 60 chỗ ngồi, nội thất sang trọng, cửa kính mở rộng tối đa để du khách ngắm cảnh dọc hành trình.
Tuyến khai thác mang tên "Thăng Long - Kinh Bắc: Ngàn năm còn vọng", xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) với 2 chuyến mỗi ngày: sáng 8h - 11h30 và chiều 13h30 -17h.
Đại diện đơn vị cho biết toàn bộ hành khách đã mua vé sẽ được hoàn tiền 100% hoặc đổi sang chuyến khác miễn phí trong vòng 30 ngày kể từ ngày 7/10. "Tình huống thời tiết hiện nay là khẩn cấp và bất khả kháng, rất mong hành khách thông cảm và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những hành trình sắp tới", thông báo của đơn vị nêu.
Cùng ngày, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo ngừng chạy tàu khách liên vận quốc tế MR1/MR2 (Gia Lâm - Nam Ninh, Trung Quốc) trong 2 ngày 7 - 8/10. Hành khách được hoàn trả vé không mất phí tại nhà ga trong 30 ngày.
Do ảnh hưởng của bão Matmo (bão số 11) gây mưa lớn sáng 7/10, sân bay Nội Bài ghi nhận tình trạng ngập cục bộ tại một số khu vực phụ trợ. Để bảo đảm an toàn bay, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tạm giới hạn tiếp thu tối đa 10 chuyến/giờ đến khoảng 11h trưa cùng ngày.
Bamboo Airways thông báo, một số chuyến bay có thể bị chậm do máy bay phải xếp hàng chờ điều kiện cất - hạ cánh an toàn. Hãng khuyến cáo hành khách kiểm tra thông tin thời tiết, giao thông và có mặt tại sân bay sớm ít nhất 2 tiếng trước chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến quốc tế để đảm bảo làm thủ tục đúng giờ.
Bão Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) từ 7h ngày 6/10. Đến 3h ngày 7/10, hoàn lưu bão kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa lớn cho miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tính đến sáng nay, Hà Nội, Thái Nguyên và Tuyên Quang có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30 - 80 mm, có nơi trên 150 mm.
Tại Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết tới 10h sáng nay, Hà Nội còn 122 vị trí ngập nước, trong đó 29 vị trí không thể lưu thông và 93 vị trí vẫn có thể lưu thông.
9 tháng năm 2025, thành phố Hải Phòng đón gần 11,9 triệu lượt khách du lịch, đạt trên 82% kế hoạch năm và tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch của địa phương ước đạt trên 12.350 tỷ đồng…
Theo Sở Du lịch An Giang, sau 9 tháng năm 2025, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc đã đạt trên 1,2 triệu lượt, vượt 2,1% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc sau 9 tháng đạt khoảng 31.100 tỉ đồng, vượt 32,5% kế hoạch năm…
Ngày 6/10, tàu biển Adora Mediterranea do Công ty TNHH Du lịch Khang Huy Holiday Việt Nam khai thác đã đưa 2.500 khách từ thị trường Trung Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng...
Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025. Trong đó lĩnh vực du lịch nổi lên như một điểm sáng đầy ấn tượng, khẳng định vai trò động lực quan trọng cho nền kinh tế…
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: