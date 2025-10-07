Dừng hoạt động một số tuyến tàu du lịch từ Hà Nội do mưa lớn

Ngày 7/10, đoàn tàu du lịch 2 tầng The Hanoi Train thông báo hủy 2 chuyến tàu Hà Nội - Từ Sơn (Bắc Ninh) do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp tuyến tàu du lịch này phải dừng hoạt động do mưa lớn, ngập sâu…

Đoàn tàu du lịch 2 tầng The Hanoi Train chính thức vận hành thương mại từ ngày 6/9. Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa phục vụ check-in, được thiết kế theo hình ảnh 5 cửa ô Thăng Long xưa. Mỗi toa có 40 - 60 chỗ ngồi, nội thất sang trọng, cửa kính mở rộng tối đa để du khách ngắm cảnh dọc hành trình.

Tuyến khai thác mang tên "Thăng Long - Kinh Bắc: Ngàn năm còn vọng", xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) với 2 chuyến mỗi ngày: sáng 8h - 11h30 và chiều 13h30 -17h.

Đại diện đơn vị cho biết toàn bộ hành khách đã mua vé sẽ được hoàn tiền 100% hoặc đổi sang chuyến khác miễn phí trong vòng 30 ngày kể từ ngày 7/10. "Tình huống thời tiết hiện nay là khẩn cấp và bất khả kháng, rất mong hành khách thông cảm và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những hành trình sắp tới", thông báo của đơn vị nêu.

Hai chuyến tàu du lịch The Hanoi Train ngày 6/10 cũng bị hủy bởi lý do tương tự.

Cùng ngày, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo ngừng chạy tàu khách liên vận quốc tế MR1/MR2 (Gia Lâm - Nam Ninh, Trung Quốc) trong 2 ngày 7 - 8/10. Hành khách được hoàn trả vé không mất phí tại nhà ga trong 30 ngày.

Do ảnh hưởng của bão Matmo (bão số 11) gây mưa lớn sáng 7/10, sân bay Nội Bài ghi nhận tình trạng ngập cục bộ tại một số khu vực phụ trợ. Để bảo đảm an toàn bay, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tạm giới hạn tiếp thu tối đa 10 chuyến/giờ đến khoảng 11h trưa cùng ngày.

Bamboo Airways thông báo, một số chuyến bay có thể bị chậm do máy bay phải xếp hàng chờ điều kiện cất - hạ cánh an toàn. Hãng khuyến cáo hành khách kiểm tra thông tin thời tiết, giao thông và có mặt tại sân bay sớm ít nhất 2 tiếng trước chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến quốc tế để đảm bảo làm thủ tục đúng giờ.

Bão Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) từ 7h ngày 6/10. Đến 3h ngày 7/10, hoàn lưu bão kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa lớn cho miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tính đến sáng nay, Hà Nội, Thái Nguyên và Tuyên Quang có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30 - 80 mm, có nơi trên 150 mm.

Tại Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết tới 10h sáng nay, Hà Nội còn 122 vị trí ngập nước, trong đó 29 vị trí không thể lưu thông và 93 vị trí vẫn có thể lưu thông.