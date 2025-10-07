Tàu biển Adora Mediterranea ghé thăm Đà Nẵng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Ngô Anh Văn
07/10/2025, 10:19
Ngày 6/10, tàu biển Adora Mediterranea do Công ty TNHH Du lịch Khang Huy Holiday Việt Nam khai thác đã đưa 2.500 khách từ thị trường Trung Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng...
Sau khi tàu Adora Mediterranea cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, một số du khách đã mua tour đi tham quan các khu điểm, trải nghiệm dịch vụ trong thành phố. Những du khách còn lại lựa chọn tham quan tự do, sẽ được xe trung chuyển đưa đến các điểm tham quan như Công viên vườn tượng Apec, Bảo tàng điêu khắc Chăm, chợ Hàn, nhà thờ Chính tòa (còn gọi là nhà thờ Con Gà); các điểm dọc theo tuyến đường chính Bạch Đằng, Trần Phú…
Để bảo đảm an toàn cho du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời cử lực lượng chức năng triển khai các nhiệm vụ về bảo đảm môi trường du lịch, an ninh an toàn, chống đeo bám chèo kéo khách du lịch; đặc biệt tập trung tại vị trí có xe trung chuyển đón, trả khách.
Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Trung Quốc là một trong những thị trường khách tiềm năng của thành phố. Trong tháng 10/2025, ngoài tàu biển Adora Mediterranea, thành phố Đà Nẵng dự kiến đón thêm 2 chuyến tàu biển lớn đưa khách đến tham quan du lịch thành phố. Đó là tàu Star Voyager do Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist chi nhánh Đà Nẵng khai thác và tàu biển Riviera do Công ty TNHH Du lịch Tân Hồng khai thác.
Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025. Trong đó lĩnh vực du lịch nổi lên như một điểm sáng đầy ấn tượng, khẳng định vai trò động lực quan trọng cho nền kinh tế…
Trong suốt 10 ngày, Singapore như một sân khấu mở khổng lồ, với âm nhạc, ánh sáng, ẩm thực và nghệ thuật. Đường đua "nghẹt thở" của Singapore Grand Prix đã ghi nhận sự gia tăng số lượng du khách quốc tế đến châu Á…
Từ ngày 03 – 06/10/2025, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex phối hợp cùng Công ty Inventum Global và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức đoàn Famtrip gồm 30 công ty tổ chức đám cưới hàng đầu Ấn Độ đến khảo sát tại thành phố.
Tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), hương vị nem chua, chả tôm, bánh gai Tứ Trụ hòa quyện cùng giai điệu dân ca, dân vũ khiến Liên hoan Văn hoá Ẩm thực xứ Thanh 2025 mở màn đầy sôi động....
