Tàu biển Adora Mediterranea ghé thăm Đà Nẵng

Ngô Anh Văn

07/10/2025, 10:19

Ngày 6/10, tàu biển Adora Mediterranea do Công ty TNHH Du lịch Khang Huy Holiday Việt Nam khai thác đã đưa 2.500 khách từ thị trường Trung Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng...

Tàu du lịch biển đưa hàng nghìn khách quốc tế cập cảng Tiên Sa.
Tàu du lịch biển đưa hàng nghìn khách quốc tế cập cảng Tiên Sa.

Sau khi tàu Adora Mediterranea cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, một số du khách đã mua tour đi tham quan các khu điểm, trải nghiệm dịch vụ trong thành phố. Những du khách còn lại lựa chọn tham quan tự do, sẽ được xe trung chuyển đưa đến các điểm tham quan như Công viên vườn tượng Apec, Bảo tàng điêu khắc Chăm, chợ Hàn, nhà thờ Chính tòa (còn gọi là nhà thờ Con Gà); các điểm dọc theo tuyến đường chính Bạch Đằng, Trần Phú…

Để bảo đảm an toàn cho du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời cử lực lượng chức năng triển khai các nhiệm vụ về bảo đảm môi trường du lịch, an ninh an toàn, chống đeo bám chèo kéo khách du lịch; đặc biệt tập trung tại vị trí có xe trung chuyển đón, trả khách.

Một nhóm khách quốc tế được chào đón tại cảng biển Tiên Sa. Ảnh Ngô Anh Văn
Một nhóm khách quốc tế được chào đón tại cảng biển Tiên Sa. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Trung Quốc là một trong những thị trường khách tiềm năng của thành phố. Trong tháng 10/2025, ngoài tàu biển Adora Mediterranea, thành phố Đà Nẵng dự kiến đón thêm 2 chuyến tàu biển lớn đưa khách đến tham quan du lịch thành phố. Đó là tàu Star Voyager do Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist chi nhánh Đà Nẵng khai thác và tàu biển Riviera do Công ty TNHH Du lịch Tân Hồng khai thác.

Đà Nẵng chào mừng đoàn Famtrip 30 công ty tổ chức đám cưới hàng đầu Ấn Độ

Bản sắc và tinh hoa hội tụ trong lễ hội ẩm thực xứ Thanh

Đà Nẵng du lịch

Du lịch Việt Nam chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng

Du lịch Việt Nam chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025. Trong đó lĩnh vực du lịch nổi lên như một điểm sáng đầy ấn tượng, khẳng định vai trò động lực quan trọng cho nền kinh tế…

Singapore Grand Prix 2025 thúc đẩy du lịch châu Á

Singapore Grand Prix 2025 thúc đẩy du lịch châu Á

Trong suốt 10 ngày, Singapore như một sân khấu mở khổng lồ, với âm nhạc, ánh sáng, ẩm thực và nghệ thuật. Đường đua "nghẹt thở" của Singapore Grand Prix đã ghi nhận sự gia tăng số lượng du khách quốc tế đến châu Á…

Đà Nẵng chào mừng đoàn Famtrip 30 công ty tổ chức đám cưới hàng đầu Ấn Độ

Đà Nẵng chào mừng đoàn Famtrip 30 công ty tổ chức đám cưới hàng đầu Ấn Độ

Từ ngày 03 – 06/10/2025, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex phối hợp cùng Công ty Inventum Global và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức đoàn Famtrip gồm 30 công ty tổ chức đám cưới hàng đầu Ấn Độ đến khảo sát tại thành phố.

Bản sắc và tinh hoa hội tụ trong lễ hội ẩm thực xứ Thanh

Bản sắc và tinh hoa hội tụ trong lễ hội ẩm thực xứ Thanh

Tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), hương vị nem chua, chả tôm, bánh gai Tứ Trụ hòa quyện cùng giai điệu dân ca, dân vũ khiến Liên hoan Văn hoá Ẩm thực xứ Thanh 2025 mở màn đầy sôi động....

Khai trương đường bay Thâm Quyến – Đà Nẵng

Khai trương đường bay Thâm Quyến – Đà Nẵng

Tối ngày 02/10, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chào đón chuyến bay mang số hiệu CZ8155 của Hãng hàng không China Southern Airlines, với hơn 170 hành khách từ Thâm Quyến (Trung Quốc)...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Du lịch Việt Nam chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng và bám sát yêu cầu thực tiễn

Xây dựng Quy chuẩn cho dầu thực vật: Ưu tiên sức khỏe người dân

Bộ Nội vụ bác đề xuất giảm mức tăng lương tối thiểu thấp hơn 7,2%

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu hơn 52 tỷ USD sau 9 tháng

