Tàu biển Adora Mediterranea ghé thăm Đà Nẵng

Sau khi tàu Adora Mediterranea cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, một số du khách đã mua tour đi tham quan các khu điểm, trải nghiệm dịch vụ trong thành phố. Những du khách còn lại lựa chọn tham quan tự do, sẽ được xe trung chuyển đưa đến các điểm tham quan như Công viên vườn tượng Apec, Bảo tàng điêu khắc Chăm, chợ Hàn, nhà thờ Chính tòa (còn gọi là nhà thờ Con Gà); các điểm dọc theo tuyến đường chính Bạch Đằng, Trần Phú…

Để bảo đảm an toàn cho du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời cử lực lượng chức năng triển khai các nhiệm vụ về bảo đảm môi trường du lịch, an ninh an toàn, chống đeo bám chèo kéo khách du lịch; đặc biệt tập trung tại vị trí có xe trung chuyển đón, trả khách.

Một nhóm khách quốc tế được chào đón tại cảng biển Tiên Sa. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Trung Quốc là một trong những thị trường khách tiềm năng của thành phố. Trong tháng 10/2025, ngoài tàu biển Adora Mediterranea, thành phố Đà Nẵng dự kiến đón thêm 2 chuyến tàu biển lớn đưa khách đến tham quan du lịch thành phố. Đó là tàu Star Voyager do Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist chi nhánh Đà Nẵng khai thác và tàu biển Riviera do Công ty TNHH Du lịch Tân Hồng khai thác.