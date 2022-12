Được hỗ trợ thanh khoản, lãi suất liên ngân hàng hạ độ cao

Ghi nhận trên giao dịch nghiệp vụ thị trường mở tuần trước (từ 12-16/12), Ngân hàng Nhà nước chào thầu 28.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 6% và 12.000 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày với phương thức đấu thầu lãi suất. Theo đó, có 32.132 tỷ đồng trúng thầu ở cả hai kỳ hạn, trong khi có 45.660 tỷ đồng đáo hạn.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không chào thầu tín phiếu, nhưng có gần 40.000 tỷ đồng đáo hạn.

Tuần trước, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 26.471 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố tăng mạnh lên 69.737 tỷ đồng và không còn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lưu hành trên thị trường.

Với việc liên tục nhận được sự hỗ trợ, thanh khoản hệ thống bớt căng thẳng. Biểu hiện rõ nhất ở chỗ, lãi suất VND giảm qua tất cả các phiên đối với các kỳ hạn ngắn.

Cụ thể, chốt ngày 16/12 và so với thời điểm cuối tuần trước, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đếm 4,49% (giảm 0,99 điểm phần trăm); 1 tuần 5,86% (giảm 0,64 điểm phần trăm); 2 tuần 6,54% (giảm 0,42 điểm phần trăm); 1 tháng 7,79% (giảm 0,15 điểm phần trăm).

Lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn ngắn đang giữ xu hướng giảm. Nguồn: Wichart

Theo giới phân tích, diễn biến bơm ròng của Ngân hàng Nhà nước chắc chắn sẽ gây áp lực lên thị trường ngoại tệ. Lãi suất liên ngân hàng USD tăng mạnh ở các kỳ hạn và đang dừng ở mức: qua đêm 4,21% (tăng 0,31 điểm phần trăm); 1 tuần 4,33% (tăng 0,25 điểm phần trăm); 2 tuần 4,43% (tăng 0,21 điểm phần trăm) và 1 tháng 4,6% (tăng 0,16 điểm phần trăm).

Tương tự, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng cũng chốt tuần tại 23.600 VND, tương đương tăng 50 VND so với cuối tuần trước.

Đáng chú ý, mặc dù tỷ giá nhích tăng trở lại nhưng Ngân hàng Nhà nước lại có động thái mới. Đó là việc tiếp tục giảm giá bán USD từ mức 24.830 VND xuống 24.780 VND, đồng thời niêm yết lại giá mua USD sau 3 tháng gián đoạn.

Theo đánh giá ban đầu của giới phân tích thị trường, các hành động của nhà điều hành tiền tệ cho thấy, cơ quan này tin tưởng vào chuỗi ổn định của tỷ giá USD/VND với các nguồn ngoại tệ mới đang liên tiếp được bổ sung .

Mặt khác, một số chuyên gia nhìn nhận, tỷ giá ở vùng hiện tại đã là "phù hợp" và Ngân hàng Nhà nước không muốn tỷ giá tiếp tục giảm thêm nên chặn "sàn" tại mức này, cũng là mức ổn định được duy trì bình quân trong vòng 5 năm qua.

Hơn thế, trước đó thanh khoản hệ thống ngân hàng đã căng thẳng và đẩy lãi suất thị trường 1 lên khá cao. Muốn giải quyết vấn đề này, bên cạnh bơm tiền hỗ trợ trên thị trường mở thì việc chào mua ngoại tệ cũng là cách để giải bài toán thanh khoản.

Trong báo cáo vĩ mô mới đây của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, thị trường ngoại tệ tại Việt Nam đang có diễn biến khá thuận lợi trong thời gian gần đây. Tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại từ đầu năm tới 15/12 tăng 710 VND, đạt 23.630 - 23.650VND/USD, tương ứng VND giảm giá khoảng 3,09% kể từ đầu năm so với đồng USD. Theo đó, mức giảm giá VND so với USD là tương đối thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực.