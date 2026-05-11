Được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

Người tham gia được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử cũng được dùng khi đi khám chữa bệnh thay thẻ giấy...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 366/QĐ-BHXH về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Quy trình mới quy định rõ trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội cơ sở, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thực hiện công tác thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, quy trình này tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, người tham gia được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) mức độ 2, ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số, hoặc Email.

Đối với hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử, hệ thống phần mềm thực hiện xác thực toàn bộ thông tin của đơn vị và người tham gia theo mã số định danh điện tử, bảo đảm khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu về cư trú.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác và phần mềm tự động tạo lập phát sinh, hệ thống sẽ tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu; tự động cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử, xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với trường hợp đăng ký nhận bản điện tử.

Quy trình cũng quy định thời gian hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hoặc trả lại hồ sơ không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ, dữ liệu chưa đầy đủ, chính xác.

Cũng theo quy trình mới, hệ thống phần mềm sẽ tự động xác định trạng thái đơn vị chậm đóng, trốn đóng căn cứ kết quả đóng của tháng trước liền kề; cập nhật trạng thái trên phần mềm quản lý. Đồng thời, hệ thống tự động gửi thông báo kết quả đóng và văn bản đôn đốc đối với đơn vị chậm đóng, trốn đóng theo quy định.

Người tham gia cũng được cung cấp thông tin trên ứng dụng VssID về kết quả đơn vị đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thời gian chậm đóng theo từng đơn vị.

Quy trình nêu rõ, trường hợp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế cho người lao động, thì đơn vị phải hoàn trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế do chậm đóng, trốn đóng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, Phòng Kiểm tra thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ban Kiểm tra thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

Quy trình cũng quy định việc cập nhật dữ liệu thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện trên hệ thống phần mềm liên thông toàn ngành. Nhiều nghiệp vụ được tự động hóa như: xác thực thông tin người tham gia; xác định trạng thái chậm đóng, trốn đóng; tổng hợp số liệu báo cáo; gửi thông báo kết quả đóng; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đánh giá, việc ban hành quy trình mới góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại; nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới.