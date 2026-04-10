Sửa đổi quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

Quy trình vừa được sửa đổi, bổ sung nhấn mạnh việc giải quyết
hưởng chế độ bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm thất nghiệp phải dựa trên sổ bảo hiểm xã hội thể hiện quá trình đóng, đồng bộ với cơ sở dữ liệu thu
quản lý tập trung thống nhất toàn quốc.
Khi hồ sơ, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ sở dữ liệu quốc
gia, cơ sở dữ liệu
chuyên ngành (hộ tịch điện tử, giám định y khoa…), thì không yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp
lại hồ sơ.
Bộ phận Tiếp nhận - Trả kết quả
và Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội
phải khai thác, kiểm tra dữ liệu điện tử trước khi giải quyết. Trường hợp không
khai thác được mới yêu cầu bổ sung, đồng thời hướng dẫn cá nhân, tổ chức liên hệ
cơ quan có thẩm quyền cập nhật dữ liệu.
Việc lập danh sách chi trả các chế
độ bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm thất nghiệp cần
tuân thủ đúng quy định của pháp luật, của Quyết định này và các văn bản hướng dẫn
liên quan của Bảo hiểm xã hội
Việt Nam. Việc chi trả phải đảm bảo đúng người - đúng thời gian - đúng số tiền trong danh sách chi trả.
Đối với người lao động thuộc đơn
vị sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, việc giải quyết
chế độ bảo hiểm xã hội
thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 158/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Trường hợp chưa có dữ liệu thu
trên hệ thống, hoặc dữ liệu thu trên hệ thống và thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội không thống
nhất, hoặc quá trình đóng bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chưa được xác nhận đầy đủ trên sổ bảo hiểm xã hội; hoặc trường
hợp đề nghị điều chỉnh, hủy, chấm dứt hưởng, hưởng tiếp, nhưng dữ liệu thu chưa được điều chỉnh, thì chuyển lại Phòng/Bộ phận Quản lý Thu (theo mẫu), hoặc phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi thu để điều chỉnh,
xác nhận lại dữ liệu.
Sau khi giải quyết các chế độ như
hưu trí, tử tuất, bảo hiểm xã
hội một lần, trợ cấp hằng tháng hoặc lập danh sách chi trả bảo hiểm thất nghiệp, hệ thống
sẽ tự động khóa quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tương ứng.
Đối với trường hợp thu, giải quyết, chi
trả không đúng quy trình nghiệp vụ dẫn tới hưởng không đúng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; không đúng người, đơn vị,
cơ sở đào tạo nghề nghiệp
thụ hưởng, hoặc cao hơn
mức quy định do lỗi của cơ quan Bảo hiểm xã hội, thì số tiền chi trả sai phải được thu hồi đầy đủ.
Nguyên tắc là sai
sót ở khâu nghiệp vụ nào thì bộ phận, và cá nhân thực hiện nghiệp vụ ở khâu đó có trách nhiệm đôn đốc
người hưởng, đơn vị, cơ sở đào tạo nghề nghiệp nộp lại số tiền phải thu hồi.
Trường hợp không thu hồi được
số tiền đã chi trả, thì
bộ phận, cá nhân có liên quan để xảy ra sai sót có trách nhiệm bồi hoàn đầy đủ
số tiền không thu hồi được theo quy định của pháp luật.
Trường hợp xét duyệt chế độ bảo hiểm xã hội ít hơn mức
quy định, dẫn đến chi không đúng thì phải điều chỉnh
lại để chi trả bổ sung
cho người hưởng.
Danh mục hồ sơ hưởng chế độ ốm
đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động - bệnh nghề
nghiệp, hưu trí, tử tuất, trợ cấp hằng tháng, bảo hiểm xã hội một lần… cũng được quy định chi tiết. Trong đó, rất nhiều giấy tờ (giấy chứng tử, giấy
khai sinh, biên bản giám định y khoa, giấy ra viện…) được thay thế bằng dữ liệu
liên thông, chia sẻ.