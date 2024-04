Đường 3.900 tỷ đồng nối cảng Cái Mép sẽ hoàn thành trong tháng 6/2024

Dự án Đường 991B được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1540/QĐ-TTg ngày 03/8/2016. Dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh đã được Bộ Giao thông vận tải thẩm định, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định 2969/QĐ-UBND ngày 28/10/2016.

Dự án có tổng chiều dài 9,7 km được khởi công vào cuối tháng 5/2018 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2024, do Ban quản lý Dự án Giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải làm chủ đầu tư. Tuyến đường bộ này có điểm đầu giao với đường Hội Bài - Tóc Tiên và điểm cuối giao với đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án gồm 2 gói thầu số 36 và 37. Trong đó, gói thầu 36 thi công đoạn từ Km 4+787,24 đến Km 9+726,86, bao gồm cầu Mỏ Nhát và cầu Rạch Ông có tổng giá trị 1.988,575 tỷ đồng, giá trị trúng thầu là 1.727,248 tỷ đồng, thi công trong 5 năm và đến nay đã đạt trên 82% tổng khối lượng công trình.

Gói thầu 37 thi công từ Km 0+000 đến Km 4+787,24, bao gồm cầu vượt quốc lộ 51, nút giao quốc lộ 51 và cầu Rạch Tre, có giá trị 934,841 tỷ đồng (giá trúng thầu là 747,937 tỷ đồng) với thời gian thi công là 4 năm, đến nay đạt được 47,5% khối lượng công trình.

Dự án đường 991B là trục vận tải quan trọng đối với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải bên cạnh tuyến Phước Hòa - Cái Mép. Dự án nhằm xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ tuyến đường giao thông 991B từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép để vận chuyển hàng hóa cho cụm cảng biển cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị Vải, trung tâm dịch vụ logistics. Dự án cũng nhằm tạo thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa, di chuyển cho các khu công nghiệp hai bên, khu công nghiệp Long Sơn đến quốc lộ 51 và kết nối tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang thi công; phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và của cả nước.

Lúc đầu, dự án được thực hiện trong giai đoạn năm 2016 – 2021 và dự kiến hoàn thành sau 5 năm kể từ ngày khởi công. Tuy nhiên, phải đến sau 2 năm kể từ ngày được phê duyệt, dự án mới được khởi công và đến nay đã gần 6 năm dự án vẫn chưa “về đích”. Ngoài nguyên nhân do tác động của đại dịch Covid-19 khiến dự án phải ngưng trệ, Ban quản lý Dự án Giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải cho biết còn do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm, vướng mắc trong công tác di dời hạ tầng kỹ thuật,… đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Mặt khác, cả hai gói thầu 36 và 37 đều gặp khó khăn trong quá trình triển khai do địa bàn có địa hình, địa chất phức tạp, ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển thiết bị, vật tư; việc thi công phần cầu còn phải phụ thuộc vào thủy triều lên xuống.

Làm việc với chủ đầu tư và các nhà thầu, đơn vị thi công mới đây, lãnh đạo lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu các đơn vị thi công tăng tốc, đẩy nhanh toàn bộ các công việc và phải hoàn thành vào ngày 30/6/2024.

Theo Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản đủ tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc trung ương, cơ cấu đô thị đa trung tâm, kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức; duy trì vững chắc vị trí trong nhóm 10 địa phương có quy mô GRDP và tổng thu ngân sách nhà nước cao nhất cả nước.

Tầm nhìn đến năm 2050, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, trung tâm dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Á. Đồng thời tỉnh giáp biển này còn là trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế, một trong những trung tâm công nghiệp lớn của vùng Đông Nam Bộ, có hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn thiện, hiện đại, môi trường sống an toàn, trong lành, chất lượng cao.