Đường sắt tăng nhiều tàu khách, giảm giá vé dịp lễ Quốc khánh 2/9

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã mở bán vé các đoàn tàu sau Hè đến hết năm 2024, gồm dịp lễ Quốc khánh 2/9 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Cụ thể, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, mở bán vé các tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8.

Khu vực phía Bắc, tuyến Hà Nội - Đà Nẵng mở bán vé tàu SE19/SE20; tuyến Hà Nội - Vinh tàu NA1/NA2; tuyến Hà Nội-Lào Cai tàu SP3/SP4; tuyến Hà Nội - Hải Phòng mở bán vé các tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8.

Khu vực phía Nam, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng mở bán vé tàu SE21/SE22; tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang tàu SNT1/SNT2; tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Phan Thiết tàu SPT1/SPT2.

Với các đoàn tàu này, ngành đường sắt vẫn áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng.

Ngoài ra, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 29/8 đến hết ngày 3/9), khi mua vé khứ hồi sẽ được giảm 5% giá vé lượt về cho cá nhân và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên.

Bên cạnh đó, các khoảng thời gian khác từ 19/8 đến hết năm 2024, trừ dịp lễ 2/9, đường sắt áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm đến 15% giá vé.

Theo đó, đối với tàu khách Thống nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, khi mua vé có cự ly vận chuyển trên 900 km, hành khách mua trước ngày đi tàu từ 10 ngày trở lên được giảm từ 5 - 15% giá vé, trừ loại chỗ giường nằm khoang 4 tàu SE3.

Đối với tàu SE21/SE22 (Sài Gòn - Đà Nẵng) vé có cự ly vận chuyển trên 600 km; tàu SNT1/ SNT2 (Sài Gòn - Nha Trang) vé có cự ly vận chuyển trên 300 km; tàu SPT1/SPT2 chặng Sài Gòn - Phan Thiết, khi hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 10 ngày trở lên được giảm từ 5 - 15% giá vé, trừ loại chỗ giường nằm khoang 4 tàu SNT1/SNT2, SPT1/SPT2.

Với hành khách mua vé tập thể, có số lượng khách từ 11 người trở lên được giảm giá từ 4 - 12% giá vé. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về.

Ngoài các đoàn tàu chạy thường xuyên, để phục vụ hành khách trong dịp lễ 2/9 hoặc khi lượng hành khách tăng, đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Hà Nội đi Thanh Hóa, Vinh, Quảng Bình và ngược lại; Hà Nội đi Hải Phòng và ngược lại; từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Hà Nội và ngược lại.

Cùng với đó, với các tập thể mua vé số lượng lớn, mua nguyên đoàn tàu, ngành đường sắt sẽ lập tàu riêng với thời gian đi, đến theo yêu cầu của khách hàng và giá cả thỏa thuận

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phấn đấu năm 2024 doanh thu đạt 6.258 tỷ đồng, bằng 100,18% so với cùng kỳ; trong đó tăng sản lượng vận tải khoảng 7,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 5 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Lộ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025, VNR phấn đấu mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 39.544 tỷ đồng; doanh thu Công ty Mẹ đạt 26.190 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân năm sau so năm trước giai đoạn 2024 - 2025 phấn đấu đạt 4,7%/năm. Lợi nhuận trước thuế của VNR giai đoạn 2023 - 2025 là lãi 327 tỷ đồng.