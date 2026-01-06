Unicap chuyển nhượng 15 triệu cổ phiếu VIB, thu về 268 tỷ đồng

Theo dữ liệu trên HOSE, ngày 26/12, thị trường ghi nhận 20,2 triệu cổ phiếu VIB được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị 361 tỷ đồng, tương đương 17,874 đồng/cổ phiếu. Ước tính theo giá trên, Unicap có thể thu về xấp xỉ 268 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Unicap (Việt Nam) báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã VIB-HOSE).

Cụ thể: CTCP Unicap đã chuyển nhượng thành công 15 triệu cổ phiếu VIB vào ngày 26/12/2025. Theo đó, Unicap giảm tỷ lệ sở hữu tại VIB từ 115,96 triệu cổ phiếu, chiếm 3,407% xuống còn 100,96 triệu cổ phiếu, chiếm 2.966% vốn tại VIB.

Về người có liên quan, bà Nguyễn Thùy Nga - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc; ông Trương Hồng Hải - chồng bà Nga - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty; ông Nguyễn Từ Trực - chồng bà Trần Thị Bình - thành viên HĐQT, cha ông Nguyễn Mạnh Thắng - thành viên HĐQT công ty; bà Trịnh Hương Lan, con dâu bà Bình - thành viên HĐQT, vợ ông Thắng - thành viên HĐQT công ty.

Qua đó, số lượng cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 232,7 triệu cổ phiếu, tương đương 6,838% vốn tại VIB.

Theo dữ liệu trên HOSE, ngày 26/12, thị trường ghi nhận 20,2 triệu cổ phiếu VIB được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị 361 tỷ đồng, tương đương 17.874 đồng/cổ phiếu. Ước tính theo giá trên, Unicap có thể thu về xấp xỉ 268 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian từ ngày 26/11-25/12/2025, bà Đỗ Xuân Hà - em gái của ông Đỗ Xuân Hoàng - thành viên HĐQT VIB - chỉ mua được 3 triệu cổ phiếu VIB trong tổng số 10 triệu cổ phiếu đăng ký, nâng tỷ lệ sở hữu 7,26 triệu cổ phiếu, chiếm 0,213% lên 10,26 triệu cổ phiếu, chiếm 0,301% vốn tại VIB. Nguyên nhân không hoàn tất giao dịch do điều kiện thị trường không phù hợp.

Trong khi đó, ông Đỗ Xuân Thụ - cha của ông Đỗ Xuân Hoàng - mới chỉ bán được hơn 8,39 triệu cổ phiếu trong tổng số 10 triệu cổ phiếu đăng ký bán, giảm tỷ lệ sở hữu tại VIB từ 42,48 triệu cổ phiếu, chiếm 1.248% xuống còn hơn 34 triệu cổ phiếu, chiếm 1.001% vốn tại VIB do điều kiện thị trường không phù hợp.

Còn cá nhân ông Đỗ Xuân Hoàng đang sở hữu 167,46 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 4,92% vốn tại VIB.

Nếu tính theo giá bình quân trong thời gian giao dịch là 18.066 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Đỗ Xuân Hà đã chi hơn 54 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên, còn ông Đỗ Xuân Thụ thu về gần 152 tỷ đồng.

Được biết, VIB đã công bố kết quả kinh doanh trong 9 tháng năm 2025 với tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) đạt 14,7 nghìn tỷ đồng (-3,7% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 7,0 nghìn tỷ đồng (+6,7% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành lần lượt 71% và 70% dự báo cả năm của VCSC. So với quý trước, TOI và lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 lần lượt giảm 2,1% và 21,8% do lỗ từ hoạt động ngoại hối và chi phí dự phòng tăng mạnh, lấn át mức cải thiện trong thu nhập phí thuần (NFI).

Nhìn chung, do kết quả kinh doanh trong 9 tháng của VIB thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng, VCSC ghi nhận rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Theo VCSC, tăng trưởng tín dụng 9 tháng năm 2025 đạt 15%, cao hơn nhẹ so với tăng trưởng toàn hệ thống là 13,4%. Mức tăng chủ yếu đến từ mảng cho vay khách hàng doanh nghiệp (+52,4% trong 9 tháng năm 2025), trong khi mảng cho vay bán lẻ vẫn yếu, chỉ tăng +4,8% trong 9 tháng năm 2025. Trong mảng khách hàng doanh nghiệp, cho vay phân khúc bán buôn & bán lẻ tăng 65,4% so với đầu năm (chiếm 10,5% tổng dư nợ cho vay của VIB trong quý 3/2025) và dịch vụ tài chính tăng mạnh 84,4% so với đầu năm (chiếm 8,8% tổng dư nợ cho vay của VIB).

Tăng trưởng tiền gửi khách hàng 9 tháng năm 2025 tăng 11,4%, trong khi tổng tăng trưởng huy động (bao gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá) đạt 11,9%, hầu như không đổi so với mức 6 tháng năm 2025. Một xu hướng đáng chú ý là phần lớn tiền gửi khách hàng của VIB trong 9 tháng năm 2025 đến từ các khách hàng doanh nghiệp (tăng trưởng +34% so với đầu năm, chiếm 35% tổng tiền gửi tại VIB). Tỷ lệ CASA quý 3/2025 giảm 1,4 điểm % QoQ xuống 15,4%.

NIM 9 tháng năm 2025 giảm 93 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước xuống 3,08% so với dự báo cả năm của VCSC là 3,13%. So với quý trước, NIM đi ngang ở mức 3,13%. Dù chi phí huy động tăng 14 điểm cơ bản trong quý 3/2025, ngân hàng đã chuyển phần chi phí tăng này sang khách hàng, qua đó duy trì NIM trong quý.

Thu nhập ngoài lãi (NOII) 9 tháng năm 2025 đạt 2,8 nghìn tỷ đồng (+15,7% so với cùng kỳ năm trước) nhờ thu nhập thu hồi nợ đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+69,7% so với cùng kỳ năm trước) và thu nhập phí thuần đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+14,4% so với cùng kỳ năm trước).

Chất lượng tài sản cải thiện nhẹ trong quý 3/2025 khi tỷ lệ nợ xấu giảm 24 điểm cơ bản QoQ và 53 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước xuống 3,32%. Tỷ lệ nợ nhóm 2 trên tổng dư nợ giảm 17 điểm cơ bản QoQ còn 2,74%. Bên cạnh đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng 2,2 điểm % QoQ lên 39% so với 31,0% trong quý 1/2025. Tuy nhiên, VCSC lưu ý tỷ lệ LLR này vẫn ở mức thấp so với các ngân hàng khác.