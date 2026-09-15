Giá vàng rơi xuống mức thấp nhất 1 tháng vì mối lo Fed tăng lãi suất

Đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ nhảy qua một ngưỡng chủ chốt cũng là những yếu tố bất lợi đối với giá vàng...

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (14/9), xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8, khi đà leo thang của giá dầu và các số liệu lạm phát nóng hơn dự báo của Mỹ gần đây tiếp tục củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ nhảy qua một ngưỡng chủ chốt cũng là những yếu tố bất lợi đối với giá vàng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.300,2 USD/oz, giảm 49,5 USD/oz so với chốt tuần trước, tương đương giảm 1,1% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 63,38 USD/oz, giảm 1,24 USD/oz, tương đương giảm 1,9%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 1,3%, đóng cửa ở mức 4.351,8 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 4.253 USD/oz, thấp nhất kể từ hôm 7/8.

Ngoài dư âm từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá bán buôn (PPI) cho thấy sự dai dẳng của lạm phát mà Bộ Lao động Mỹ công bố vào tuần trước, nguồn áp lực giảm chính đối với giá vàng trong phiên đầu tuần là xu hướng tăng của giá dầu trên ngưỡng 100 USD/thùng.

Trong phiên, có lúc giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London và giá dầu thô WTI giao sau tại New York cùng tăng khoảng 5% do mối lo về sự đứt đoạn nguồn cung năng lượng gia tăng sau những đợt tấn mới nhằm vào hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia và tàu bè ở Trung Đông.

Cùng với đó, nỗ lực ngoại giao của các nước Vùng Vịnh nhằm làm dịu căng thẳng dường như lại thất bại, khi một cuộc họp đã được lên lịch giữa Iran với các cường quốc khác trong khu vực bị hoãn lại.

Sau đó, giá dầu thu hẹp mức tăng nhờ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Iran muốn đạt một thỏa thuận với Washington. Lúc đóng cửa, giá hai loại dầu cùng ghi nhận mức tăng khoảng 1%.

Tình trạng lạm phát không có tiến triển đáng kể và giá dầu tăng cao - đồng nghĩa áp lực lạm phát lớn hơn - dẫn tới kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, không có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng khoảng 93% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ bắt đầu vào ngày hôm nay (15/9) và kết thúc vào ngày mai (16/9). Khi kết thúc tuần vừa rồi, xác suất này còn ở mức dưới 90%.

“Giá dầu đã tăng mạnh trong phiên ngày hôm nay, thúc đẩy kỳ vọng lạm phát, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương lớn phải thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Điều đó gây bất lợi cho giá kim loại quý”, nhà phân tích Jim Wyckoff của công ty American Gold Exchange nhận định với hãng tin Reuters.

Một cuộc khảo sát vừa được thực hiện của Reuters cho thấy đa số chuyên gia kinh tế dự báo Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp này và sẽ có thêm ít nhất một đợt tăng nữa trong thời gian tới hết quý 1/2027. Kết quả khảo sát này đảo ngược dự báo Fed không nâng lãi suất mà các nhà kinh tế đưa ra trong đợt khảo sát trước đó, được tiến hành trước khi Mỹ công bố các báo cáo lạm phát mới nhất vào tuần trước.

Ngoài ra, thị trường cũng đang dự báo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp kết thúc vào ngày thứ Sáu tuần này.

Phản ánh kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì xu hướng tăng, gây thêm sức ép mất giá lên vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, đóng cửa ở mức 4,987%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này vượt ngưỡng tâm lý 5%, đạt 5,014%, cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt 4,658%, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2024 vào tuần trước. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 5,353%.

Áp lực đè nặng lên thị trường kim loại quý phiên này còn đến từ đồng USD tăng giá. Chỉ số Dollar Index tăng 0,35%, đóng cửa ở mức 99,47 điểm, cao nhất trong 2 tuần.

Trong lúc chờ cuộc họp Fed, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Hai, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.047,4 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (15/9), giá vàng và giá bạc tiếp tục xu thế giảm.

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 0,25% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.289 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc giao ngay giảm 0,2%, còn 63,25 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 135,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.770 đồng (mua vào) và 26.180 đồng (bán ra), tăng 70 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.