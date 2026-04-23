FedEx hợp tác với Viettel Post, thúc đẩy logistics xuyên biên giới

Thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược với Viettel Post, Tập đoàn bưu chính hàng đầu Hoa Kỳ - FedEx kỳ vọng mở rộng mạng lưới vận hành tại Việt Nam, qua đó tối ưu hóa năng lực kết nối toàn cầu và tạo đột phá cho chuỗi cung ứng xuyên biên giới…

Chiều ngày 22/4/2026, Tập đoàn Federal Express (FedEx) và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) chính thức công bố thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược tại Việt Nam. Thỏa thuận đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc đồng bộ hóa khâu giao nhận nội địa và khơi thông dòng chảy logistics quốc tế giữa hai bên.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nhấn mạnh logistics hiện đóng vai trò “huyết mạch” quyết định trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Vì vậy, để đột phá cho ngành logistics, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 với việc đặt ra những mục tiêu cụ thể về hiện đại hóa hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số và xanh hoá ngành logistics.

“Sự hợp tác giữa FedEx và Viettel Post không chỉ bổ sung năng lực mà còn tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa mạng lưới quốc tế và hệ thống nội địa, góp phần nâng cao khả năng kết nối hàng hóa hóa của Việt Nam với thị trường toàn cầu,” Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Masamichi Ujiie, Chủ tịch FedEx khu vực Bắc và Nam Thái Bình Dương, cho biết Việt Nam tiếp tục là thị trường chiến lược quan trọng trong chiến lược tăng trưởng khu vực của FedEx. Thông qua việc hợp tác với Viettel Post lần này, FedEx khẳng định cam kết dài hạn tại Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ nhanh hơn, linh hoạt hơn và kết nối toàn cầu tốt hơn cho khách hàng.

Theo thỏa thuận hợp tác, từ ngày 26/4/2026, Viettel Post sẽ đảm nhiệm vai trò đối tác vận hành mạng lưới toàn quốc của FedEx tại Việt Nam, hỗ trợ triển khai mô hình vận hành nâng cao nhằm cải thiện hiệu quả mạng lưới; bao gồm: quy trình giao nhận hàng từ đầu đến cuối, vận hành kho bãi, cùng hoạt động điều phối thông quan nhằm tạo điều kiện cho dòng chảy logistics xuyên biên giới trở nên hiệu quả, đồng bộ và tin cậy hơn.

Trong khi đó, FedEx sẽ tận dụng mạng lưới phủ sóng rộng khắp quốc gia, đội xe và cơ sở hạ tầng nội địa vững chắc của Viettel Post để có thể phục vụ tốt hơn các khách hàng tại thị trường giao thương và thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Việc tích hợp mạng lưới vận hành logistics toàn cầu của FedEx cùng hạ tầng logistics nội địa của Viettel Post tạo nên một chuỗi cung ứng đầu -cuối liền mạch hơn. Điều này góp phần tăng cường trải nghiệm khách hàng với sự linh hoạt cao, thời gian vận chuyển tối ưu hóa và phạm vi phủ sóng dịch vụ được mở rộng.

Nhờ rút ngắn thời gian giao hàng và kéo dài thời gian nhận hàng, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có vị thế thuận lợi hơn để tiếp cận thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh thương mại xuyên biên giới đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo ông Phùng Văn Cường, Tổng Giám đốc Viettel Post, hợp tác lần này này dự kiến sẽ giúp Viettel Post xử lý gần 2 triệu lô hàng hóa với tổng khối lượng trên 26.000 tấn mỗi năm, kết nối hàng hóa từ Việt Nam tới hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trước mắt, hai bên sẽ kết nối thị trường Trung Quốc - Việt Nam - ASEAN, sau đó sẽ mở rộng sang các nước thị trường tiềm năng khác, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Úc, và đặc biệt là Hoa Kỳ và châu Âu.

“Việc hợp tác với FedEx sẽ giúp Viettel Post có năng lực tiếp cận thị trường toàn cầu nhanh chóng thông qua việc đáp ứng các tiêu chuẩn logistics xanh và thông minh trên thế giới”, ông Cường nhấn mạnh.