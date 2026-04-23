FedEx hợp tác với Viettel Post, thúc đẩy logistics xuyên biên giới

Khánh Vy

23/04/2026, 14:58

Thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược với Viettel Post, Tập đoàn bưu chính hàng đầu Hoa Kỳ - FedEx kỳ vọng mở rộng mạng lưới vận hành tại Việt Nam, qua đó tối ưu hóa năng lực kết nối toàn cầu và tạo đột phá cho chuỗi cung ứng xuyên biên giới…

Lễ công bố thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược tại Việt Nam giữa FedEx và Viettel Post.
Lễ công bố thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược tại Việt Nam giữa FedEx và Viettel Post.

Chiều ngày 22/4/2026, Tập đoàn Federal Express (FedEx) và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) chính thức công bố thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược tại Việt Nam. Thỏa thuận đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc đồng bộ hóa khâu giao nhận nội địa và khơi thông dòng chảy logistics quốc tế giữa hai bên.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nhấn mạnh logistics hiện đóng vai trò “huyết mạch” quyết định trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Vì vậy, để đột phá cho ngành logistics, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 với việc đặt ra những mục tiêu cụ thể về hiện đại hóa hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số và xanh hoá ngành logistics.

“Sự hợp tác giữa FedEx và Viettel Post không chỉ bổ sung năng lực mà còn tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa mạng lưới quốc tế và hệ thống nội địa, góp phần nâng cao khả năng kết nối hàng hóa hóa của Việt Nam với thị trường toàn cầu,” Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Masamichi Ujiie, Chủ tịch FedEx khu vực Bắc và Nam Thái Bình Dương, cho biết Việt Nam tiếp tục là thị trường chiến lược quan trọng trong chiến lược tăng trưởng khu vực của FedEx. Thông qua việc hợp tác với Viettel Post lần này, FedEx khẳng định cam kết dài hạn tại Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ nhanh hơn, linh hoạt hơn và kết nối toàn cầu tốt hơn cho khách hàng.

Theo thỏa thuận hợp tác, từ ngày 26/4/2026, Viettel Post sẽ đảm nhiệm vai trò đối tác vận hành mạng lưới toàn quốc của FedEx tại Việt Nam, hỗ trợ triển khai mô hình vận hành nâng cao nhằm cải thiện hiệu quả mạng lưới; bao gồm: quy trình giao nhận hàng từ đầu đến cuối, vận hành kho bãi, cùng hoạt động điều phối thông quan nhằm tạo điều kiện cho dòng chảy logistics xuyên biên giới trở nên hiệu quả, đồng bộ và tin cậy hơn.

Trong khi đó, FedEx sẽ tận dụng mạng lưới phủ sóng rộng khắp quốc gia, đội xe và cơ sở hạ tầng nội địa vững chắc của Viettel Post để có thể phục vụ tốt hơn các khách hàng tại thị trường giao thương và thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Việc tích hợp mạng lưới vận hành logistics toàn cầu của FedEx cùng hạ tầng logistics nội địa của Viettel Post tạo nên một chuỗi cung ứng đầu -cuối liền mạch hơn. Điều này góp phần tăng cường trải nghiệm khách hàng với sự linh hoạt cao, thời gian vận chuyển tối ưu hóa và phạm vi phủ sóng dịch vụ được mở rộng.

Nhờ rút ngắn thời gian giao hàng và kéo dài thời gian nhận hàng, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có vị thế thuận lợi hơn để tiếp cận thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh thương mại xuyên biên giới đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo ông Phùng Văn Cường, Tổng Giám đốc Viettel Post, hợp tác lần này này dự kiến sẽ giúp Viettel Post xử lý gần 2 triệu lô hàng hóa với tổng khối lượng trên 26.000 tấn mỗi năm, kết nối hàng hóa từ Việt Nam tới hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trước mắt, hai bên sẽ kết nối thị trường Trung Quốc - Việt Nam - ASEAN, sau đó sẽ mở rộng sang các nước thị trường tiềm năng khác, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Úc, và đặc biệt là Hoa Kỳ và châu Âu.

“Việc hợp tác với FedEx sẽ giúp Viettel Post có năng lực tiếp cận thị trường toàn cầu nhanh chóng thông qua việc đáp ứng các tiêu chuẩn logistics xanh và thông minh trên thế giới”, ông Cường nhấn mạnh.

TP. Hồ Chí Minh và Hà Lan thúc đẩy hợp tác logistics xanh và sân bay thông minh

23:47, 13/11/2025

TP. Hồ Chí Minh và Hà Lan thúc đẩy hợp tác logistics xanh và sân bay thông minh

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh - EFTA hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh

TP. Hồ Chí Minh - EFTA hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh

TP. Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Đoàn Ủy ban Nghị viện các nước Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) nhằm tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo...

Tăng cường giao lưu văn hóa và kết nối kinh tế giữa Lyon (Pháp) và TP. Hồ Chí Minh

Tăng cường giao lưu văn hóa và kết nối kinh tế giữa Lyon (Pháp) và TP. Hồ Chí Minh

Triển lãm được diễn ra nhân dịp kỉ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, đồng thời tăng cường giao lưu văn hoá và kết nối kinh tế giữa hai thành phố Lyon – TP. Hồ Chí Minh...

Cần Thơ: Tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu và mặt bằng, tăng tốc thi công cầu Đại Ngãi

Cần Thơ: Tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu và mặt bằng, tăng tốc thi công cầu Đại Ngãi

Dự án cầu Đại Ngãi trên tuyến quốc lộ 60 đang bước vào giai đoạn thi công tăng tốc với khối lượng lớn. Mặc dù vậy, những “điểm nghẽn” về nguồn vật liệu thi công cùng một số vướng mắc trong công tác mặt bằng, tiếp tục là thách thức đòi hỏi thành phố Cần Thơ và các địa phương liên quan phải chủ động tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ.

Khoa học - công nghệ: Nền tảng cho tự chủ năng lượng

Khoa học - công nghệ: Nền tảng cho tự chủ năng lượng

Áp lực năng lượng toàn cầu chưa hạ nhiệt khiến “vùng đệm chính sách” tiếp tục được nới rộng, với việc Quốc hội áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng từ ngày 16/4 đến hết 30/6/2026. Tuy nhiên, giải pháp ngắn hạn này không thay đổi bài toán cốt lõi: tự chủ năng lượng dài hạn phải dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Đến năm 2030, nước nào sẽ giàu nhất châu Âu?

Đến năm 2030, nước nào sẽ giàu nhất châu Âu?

Dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy đến năm 2030, tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người tính theo đồng euro của các nước châu ÂU sẽ tăng đáng kể...

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Loạt cổ phiếu trụ ngân hàng đột ngột hút dòng tiền

Chứng khoán

2

UDIC tiếp tục khẳng định vị thế Top 10 công ty bất động sản 2026

Bất động sản

3

Huế: Đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ khi tỷ lệ lấp đầy tăng vượt 80%

Hạ tầng

4

SHB xác lập kỷ lục cổ đông tham dự, khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân Việt Nam

Tài chính

5

TP. Hồ Chí Minh - EFTA hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh

Đầu tư

