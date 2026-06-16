Flamingo Maison 108 xác lập dấu ấn với chứng nhận EDGE Advanced
Tuấn Sơn
16/06/2026, 16:03
Khi các tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành thước đo mới của bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc tiếp tục ghi dấu ấn khi chính thức đón nhận chứng nhận EDGE Advanced từ IFC.
Nối dài bộ sưu tập danh hiệu quốc tế cho Flamingo Holdings, dự án cho thấy xu hướng phát triển mới của thị trường, nơi giá trị nghỉ dưỡng được kiến tạo trên nền tảng kiến trúc xanh, hiệu quả vận hành và sự hài hòa với thiên nhiên.
MỘT CHUẨN MỰC QUỐC TẾ CHO NHỮNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG
Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc vừa chính thức đón nhận chứng nhận Công trình Xanh EDGE Advanced từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc đã được vinh danh đạt chứng nhận Công trình Xanh EDGE (cấp độ Advanced), được đánh giá và chứng nhận độc lập bởi SGS tại Diễn đàn Phát triển Bền vững Ngành Xây dựng Việt Nam diễn ra vào cuối năm 2025.
EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) là hệ thống chứng nhận công trình xanh quốc tế - sáng kiến của IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) - nhằm thúc đẩy các giải pháp xây dựng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước và giảm phát thải carbon trong vật liệu xây dựng. Hiện nay, EDGE được áp dụng tại gần 130 quốc gia trên thế giới và được xem là một trong những hệ thống đánh giá công trình xanh uy tín nhất toàn cầu.
Để đạt cấp độ EDGE Advanced, công trình phải chứng minh khả năng tiết kiệm tối thiểu 40% năng lượng so với công trình thông thường.
Tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, các chỉ số đạt được vượt xa yêu cầu của chứng nhận với mức tiết kiệm tới 59% năng lượng, 31% lượng nước tiêu thụ và giảm 22% carbon hàm chứa trong vật liệu xây dựng.
Những con số “ấn tượng” đưa dự án vào nhóm công trình “sẵn sàng không phát thải carbon” theo các tiêu chuẩn phát triển bền vững quốc tế. Và đằng sau đó là câu chuyện lớn hơn về tư duy thiết kế, quy hoạch và phát triển bền vững được hình thành ngay từ những nét phác thảo đầu tiên.
EDGE KHÔNG PHẢI ĐÍCH ĐẾN, MÀ LÀ KẾT QUẢ CỦA MỘT TRIẾT LÝ KIẾN TẠO
Với Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, EDGE là kết quả tự nhiên của một triết lý phát triển xuyên suốt: tạo ra những không gian sống hài hòa với hệ sinh thái bản địa, giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường và nâng cao chất lượng sống cho con người.
Đại diện Flamingo Holdings chia sẻ: "Chứng nhận EDGE Advanced không phải là đích đến mà là sự ghi nhận cho định hướng phát triển mà chúng tôi kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua. Ngay từ khi bắt đầu triển khai Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, mục tiêu không chỉ là kiến tạo một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp, mà còn tạo ra một công trình có khả năng vận hành hiệu quả, tôn trọng hệ sinh thái tự nhiên và mang lại giá trị lâu dài cho chủ sở hữu cũng như địa phương."
Dự án được phát triển trên diện tích hơn 61ha, nằm trong quần thể sinh thái Hồ Núi Cốc với hệ cảnh quan đặc biệt hiếm có. Bao quanh dự án là hơn 2.500ha mặt nước, hàng nghìn hecta rừng tự nhiên cùng hệ sinh thái đa dạng với hàng trăm loài động thực vật bản địa.
Thay vì áp đặt kiến trúc lên thiên nhiên, đội ngũ thiết kế lựa chọn phương án thuận theo địa hình tự nhiên. Toàn bộ 108 dinh thự được bố trí men theo các sườn đồi, bám sát đường đồng mức, hạn chế tối đa việc san lấp mặt bằng và can thiệp vào địa hình nguyên trạng. Cách tiếp cận này không chỉ giúp bảo tồn cảnh quan tự nhiên mà còn tạo nên những hướng nhìn rộng mở ra mặt hồ, các đảo tự nhiên và những cánh rừng xanh bao quanh dự án.
Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc đạt được các tiêu chí khắt khe của EDGE Advanced.
WALLESS RESORT – KHI KIẾN TRÚC KHÔNG CÒN LÀ RANH GIỚI
Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc được phát triển theo triết lý Walless Resort - mô hình nghỉ dưỡng không tường tiên phong tại Việt Nam. Tại đây, ranh giới giữa bên trong và bên ngoài dinh thự được làm mờ thông qua hệ cửa kính kích thước lớn, các không gian mở liên hoàn và những khoảng chuyển tiếp mềm mại giữa kiến trúc với cảnh quan.
Mang đến cảm giác kết nối sâu sắc với thiên nhiên, giải pháp thiết kế này đồng thời khai thác hiệu quả nguồn sáng và thông gió tự nhiên, giảm phụ thuộc vào các hệ thống cơ điện trong quá trình vận hành. Đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng giúp dự án đạt các chỉ số tiết kiệm năng lượng vượt trội theo tiêu chuẩn EDGE Advanced.
Tiếp nối trường phái kiến trúc Flower & Forest In The Sky đã trở thành dấu ấn của Flamingo, dự án đưa cây xanh hiện diện trên các tầng mái, ban công và mặt đứng công trình, góp phần điều tiết vi khí hậu, giảm bức xạ nhiệt, cải thiện chất lượng không khí và đưa thiên nhiên hiện hữu trong từng trải nghiệm nghỉ dưỡng.
TIẾP NỐI HÀNH TRÌNH TIÊN PHONG CỦA FLAMINGO HOLDINGS
Cùng với Flamingo Đại Lải, Flamingo Cát Bà, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc tiếp tục nối dài “bộ sưu tập” những công trình xanh được vinh danh toàn cầu với thương hiệu Flamingo.
Chứng nhận EDGE Advanced chính là minh chứng thuyết phục cho sự đầu tư bài bản và tầm nhìn dài hạn của Flamingo Holdings trong hành trình kiến tạo Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với một công trình đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về môi trường và hiệu quả vận hành, mà còn khẳng định cam kết của chủ đầu tư trong việc theo đuổi các giá trị phát triển bền vững, góp phần tạo dựng sức hấp dẫn lâu dài cho điểm đến Hồ Núi Cốc trong tương lai.
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