Khi dòng tiền tìm kiếm giá trị thực, bất động sản sở hữu nhiều lớp giá trị lên ngôi

Khi những cơn sốt ngắn hạn dần lắng xuống, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ hơn. Dòng tiền không rời khỏi thị trường, nhưng đang dịch chuyển từ những tài sản được định giá chủ yếu bằng kỳ vọng sang các sản phẩm có giá trị thực, khả năng khai thác và lợi thế khác biệt đủ để duy trì giá trị trong dài hạn.

Anh Nguyen Oceanfront Horizon sở hữu địa thế tựa núi, hướng vịnh tại khu vực Nam Trần Phú, Nha Trang. Ảnh dự án.

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ mà bài toán đầu tư không còn đơn thuần là mua hôm nay và kỳ vọng tăng giá trong thời gian ngắn. Chi phí vốn gia tăng, áp lực dòng tiền cùng sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các dự án khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với những cơ hội chỉ dựa trên kỳ vọng.

Thay vì chạy theo các thông tin quy hoạch còn ở giai đoạn dự kiến hoặc những đợt "sốt" mang tính thời điểm, dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại với các yếu tố có thể kiểm chứng như vị trí, pháp lý, chất lượng sản phẩm, nhu cầu sử dụng và khả năng khai thác thực tế.

Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch từ tư duy "đầu tư theo kỳ vọng" sang "sở hữu tài sản có giá trị thực". Tiềm năng tăng giá trong tương lai vẫn là yếu tố hấp dẫn, song để trở thành tài sản được nắm giữ lâu dài, bất động sản cần có nền tảng giá trị đủ bền vững ngay cả khi thị trường không còn được dẫn dắt bởi các cơn sốt.

Trong bối cảnh đó, những tài sản có khả năng tạo ra nhiều lớp giá trị đang thu hút sự quan tâm. Bên cạnh vai trò tích sản dài hạn, các sản phẩm nằm tại khu vực có nhu cầu sử dụng thực còn có khả năng tạo dòng tiền trong quá trình khai thác.

Tuy nhiên, để tạo ra dòng tiền bền vững, bản thân thị trường nơi tài sản hiện diện phải có nhu cầu thực. Đây cũng là lý do dòng vốn dài hạn đang hướng đến những đô thị đã hình thành hệ sinh thái kinh tế, du lịch và dịch vụ hoàn chỉnh, thay vì đặt cược vào những khu vực vẫn phụ thuộc chủ yếu vào kỳ vọng tăng trưởng.

GIÁ TRỊ THỰC ĐẾN TỪ VỊ TRÍ, SẢN PHẨM VÀ KHẢ NĂNG KHAI THÁC

Trong bối cảnh nhà đầu tư ưu tiên các tài sản có nền tảng giá trị rõ ràng, Anh Nguyen OceanFront Horizon được phát triển theo định hướng kết hợp giữa giá trị sở hữu lâu dài và khả năng khai thác trong một thị trường du lịch đã định hình.

Dự án tọa lạc tại khu vực phía Nam đường Trần Phú, sở hữu địa thế tựa lưng vào núi Cảnh Long và hướng tầm nhìn ra vịnh Nha Trang. Sự kết hợp giữa địa hình tự nhiên và vị trí tại trung tâm đô thị biển đã phát triển tạo nên lợi thế có tính khan hiếm, khó tái tạo thông qua việc bổ sung nguồn cung mới.

Nếu vị trí là nền tảng của giá trị dài hạn thì cách phát triển sản phẩm lại quyết định sức cạnh tranh trên thị trường. Theo đó, Anh Nguyen OceanFront Horizon được định vị theo mô hình Art Apartments, đưa nghệ thuật, kiến trúc và thiên nhiên trở thành những yếu tố cấu thành trải nghiệm sống.

Hệ tiện ích được phát triển theo định hướng đưa thiên nhiên, kiến trúc và nghệ thuật trở thành một phần của trải nghiệm sống. Ảnh dự án.

Dự án được phát triển với quy mô giới hạn 10 tầng cùng hệ thống tiện ích như hồ bơi Sky Galaxy Pool dài 102 m, thác nước tràn Infinity Cascade và rừng sinh thái thẳng đứng Vertical Forest. Thay vì chỉ cung cấp căn hộ lưu trú, dự án hướng tới việc kiến tạo một sản phẩm có bản sắc riêng, gia tăng trải nghiệm cho người sử dụng và tạo sự khác biệt trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

NỀN TẢNG DU LỊCH TẠO LỰC ĐỠ CHO GIÁ TRỊ TÀI SẢN

Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm chỉ là một phần của bài toán. Để một bất động sản có thể khai thác hiệu quả, tài sản cần được đặt trong một thị trường có nhu cầu thực và duy trì sức hút lâu dài. Đây cũng là nền tảng giúp Nha Trang trở thành yếu tố quan trọng trong câu chuyện giá trị của Anh Nguyen OceanFront Horizon.

Theo số liệu của tỉnh Khánh Hòa, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đón khoảng 11,9 triệu lượt khách, tăng 41,6% so với cùng kỳ; riêng khách quốc tế đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 66,1%. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 42.502,7 tỷ đồng, tăng 24,9%, trong khi công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 60%.

Các số liệu trên cho thấy Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung không còn là thị trường chờ đợi sự hình thành của dòng khách mà đã sở hữu hệ sinh thái du lịch, lưu trú và dịch vụ vận hành ổn định.

Đối với bất động sản nghỉ dưỡng, dòng khách hiện hữu là nền tảng quan trọng tạo nên nhu cầu sử dụng thực tế. Tuy nhiên, trong một thị trường đã phát triển, lợi thế cạnh tranh không còn chỉ nằm ở yếu tố "gần biển" hay "tọa lạc tại Nha Trang". Dòng vốn dài hạn có xu hướng tìm đến những tài sản sở hữu vị trí khan hiếm, địa thế khó thay thế cùng sản phẩm đủ khác biệt để duy trì sức hấp dẫn theo thời gian.

Nha Trang sở hữu hệ sinh thái du lịch, lưu trú và dịch vụ đã hình thành, tạo nền tảng cho nhu cầu khai thác bất động sản. Ảnh dự án.

Ở góc độ này, Anh Nguyen OceanFront Horizon hội tụ nhiều yếu tố tạo nên giá trị dài hạn, từ địa thế tự nhiên khan hiếm, vị trí trong một đô thị du lịch đã hình thành dòng khách ổn định, hình thức sở hữu lâu dài đến mô hình Art Apartments mang dấu ấn riêng.

Đối với nhà đầu tư, tài sản vừa có thể đóng vai trò tích sản tại một vị trí khan hiếm của thành phố biển, vừa mở ra khả năng khai thác trong bối cảnh nhu cầu lưu trú ngày càng dịch chuyển từ việc tìm kiếm một nơi để ở sang những không gian mang lại trải nghiệm khác biệt.

Trong chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản, khi dòng tiền ngày càng ưu tiên giá trị thực thay vì kỳ vọng ngắn hạn, những tài sản sở hữu nhiều lớp giá trị được kỳ vọng sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ nét hơn. Với Anh Nguyen OceanFront Horizon, lợi thế đó đến từ sự kết hợp giữa vị trí khan hiếm, nền tảng du lịch hiện hữu, giá trị tích sản dài hạn và mô hình Art Apartments hướng tới trải nghiệm khác biệt.