Cách tìm kiếm bất động sản ngày càng đa dạng hơn

Cùng với sự phát triển của công nghệ, hành trình tìm kiếm bất động sản đang dần có thêm những phương thức mới, giúp người mua thuận tiện hơn trong việc thu thập thông tin và đưa ra quyết định. Xu hướng này cũng thúc đẩy doanh nghiệp điều chỉnh cách thức kết nối với khách hàng…

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Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam bước vào giai đoạn phục hồi với những thay đổi rõ nét về hành vi người mua và xu hướng tiếp cận khách hàng, Savills Place phối hợp cùng Google tổ chức chuỗi hội thảo “Driving Real Estate Success Through Data & AI Solutions” (Thúc đẩy thành công trong lĩnh vực bất động sản thông qua các giải pháp dữ liệu và AI) tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu công bố tại chuỗi hội thảo cho thấy 45% người mua nhà đã sử dụng AI trong quá trình tìm kiếm bất động sản. Trong đó, 82% cho biết AI giúp họ so sánh giá và tính toán tài chính nhanh hơn, trong khi 63% sẵn sàng đặt cọc một bất động sản chỉ dựa trên trải nghiệm trực tuyến. Những con số này thể hiện AI đang được hiện diện ở nhiều giai đoạn trong quá trình ra quyết định, từ tìm kiếm thông tin, đánh giá dự án đến lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Thực tế, sự phổ biến của AI không đơn thuần là một xu hướng công nghệ, mà phản ánh những thay đổi sâu sắc trong hành vi của người mua bất động sản. Sau giai đoạn điều chỉnh, người mua thận trọng và dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu trước khi xuống tiền. Trước đây quyết định có thể chịu tác động lớn từ kỳ vọng tăng giá hoặc vị trí dự án, nhưng nay khách hàng sẽ đồng thời cân nhắc nhiều yếu tố như: pháp lý, uy tín chủ đầu tư, tiến độ xây dựng, khả năng kết nối hạ tầng, chất lượng vận hành, tiềm năng gia tăng giá trị cũng như bài toán tài chính trong dài hạn.

Đặc biệt, khi khối lượng thông tin ngày càng lớn khiến quá trình tìm kiếm trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, AI trở thành công cụ hỗ trợ người mua tổng hợp dữ liệu, phân tích nhiều phương án và rút ngắn thời gian đánh giá. Không chỉ hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm, các nền tảng AI còn có thể đưa ra những khuyến nghị dựa trên nhu cầu, ngân sách và các tiêu chí cụ thể của từng khách hàng.

Xu hướng này cũng đang tác động đến cách doanh nghiệp bất động sản tiếp cận khách hàng. Việc ứng dụng AI đã lan rộng sang phân khúc bất động sản thương mại. Theo nghiên cứu, tại phân khúc văn phòng và công nghiệp, 90% đơn vị vận hành yêu cầu phân tích từ AI để hỗ trợ lựa chọn địa điểm.

Nếu trước đây doanh nghiệp tập trung tối ưu website để xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm truyền thống, thì trong môi trường AI, khả năng được các nền tảng như Gemini nhận diện và đưa vào câu trả lời đang dần trở thành một lợi thế cạnh tranh. Thay vì chỉ dựa trên một website hay một từ khóa, AI tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn để hỗ trợ doanh nghiệp. Những nguồn có tính xác thực cao, được cập nhật thường xuyên và được các tổ chức uy tín trích dẫn sẽ có nhiều khả năng xuất hiện trong các khuyến nghị của AI.

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam nhận định bất động sản là một tài sản có giá trị lớn, đòi hỏi người mua phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu và cân nhắc. AI không thay đổi bản chất của một tài sản, nhưng đang thay đổi cách khách hàng tiếp cận thông tin và hình thành quyết định. Vì vậy, doanh nghiệp bất động sản cần xây dựng hệ sinh thái nội dung minh bạch, đáng tin cậy, có giá trị, nhằm nâng cao kết nối và tạo dựng niềm tin với khách hàng.