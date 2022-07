FLC thế chấp một loạt dự án nhà ở cho Ngân hàng Phương Đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) vừa thông qua nghị quyết một số vấn đề liên quan đến các nghĩa vụ nợ phát sinh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Cụ thể, Nghị quyết thông qua việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Tập đoàn FLC để đảm bảo nghĩa vụ tài chính của Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Một thành viên FLC Land phát sinh tại Ngân hàng OCB đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tin tài sản đảm bảo gồm: Quyền tài sản là quyền khai thác sử dụng quản lý dự án đầu tư, quyền hưởng nhận hoa lợi, lợi tức phát sinh, quyền nhận các khoản tiền có được phát sinh bao gồm cả tiền bồi thường/hỗ trợ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền do giải tỏa đền bù theo quy định pháp luật liên quan, bồi thường hỗ trợ từ bên thứ ba, quyền tài sản gắng liền với đất phát sinh từ 1.480 quyền sử dụng đất Dự án Đầu tư khu A, khu B và khu C - Khu biệt thự nhà ở thuộc khu phức hợp tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của Tập đoàn FLC và Công ty TNHH MTV FLC đối với OCB bao gồm toàn bộ các nghĩa vụ trả nợ nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn, các khoản phải trả, chi phí xử lý tài sản thế chấp và các khoản phí, chi phí khác.

FLC cho biết mục đích nhằm đổi chấp một phần và hoặc toàn bộ các tài sản thế chấp đang đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ và đề nghị OCB xuất trả tài sản cho FLC.

Nợ phát sinh của FLC với OCB.

Trước đó, OCB đã ký kết nhiều hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng tín dụng; mua bán trái phiếu với Tập đoàn FLC và FLC Land.

Ngân hàng OCB hiện là một trong những chủ nợ lớn nhất của FLC. OCB đang cho Tập đoàn FLC và các doanh nghiệp liên quan trong hệ sinh thái vay cả nghìn tỉ đồng. Do tính chất rủi ro sau sự kiện liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết bị bắt thì OCB đang thương thảo với FLC để thu hồi nợ sớm. Đại diện OCB cho biết, ngân hàng muốn thu hồi nợ của FLC khoảng 1.200 - 1.500 tỷ đồng và phía FLC cũng "hợp tác rất tốt với các ngân hàng" để trả nợ.

Trong khi đó, FLC Twin Towers là toà nhà 42 tầng tại “khu đất vàng” 265 Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là trụ sở chính của Tập đoàn FLC từ tháng 7/2019. Đầu tháng 5/2022, giới đầu tư bất ngờ khi FLC công bố thông tin đã gán nợ toà tháp này cho OCB từ năm 2020.