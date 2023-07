FPT IS hiến kế giúp ngành bảo hiểm tận dụng tiềm năng chuyển đổi số

DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VẬN HÀNH DỄ DÀNG NHỜ CÔNG NGHỆ

Với chủ đề “Chuyển đổi số ngành bảo hiểm trong chiến lược phát triển đến năm 2030“, Vietnam Insurance Summit 2023 đã thu hút hơn 600 đại biểu đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm cũng như các nhà hoạch định chính sách, các lãnh đạo đầu ngành, tập đoàn công nghệ. Tại sự kiện, bức tranh chuyển đổi số ngành bảo hiểm, những xu hướng và cơ hội phát triển mới, các chiến lược phù hợp giúp doanh nghiệp bắt kịp với chiến lược phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 là những trọng tâm được thảo luận.

Nhận định về xu hướng chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm, ông Lương Ngọc Khang - Giám đốc Trung tâm tư vấn chuyển đổi số & kinh doanh số, FPT IS - cho biết hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ trong việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa quy trình bằng robot (RPA), định danh khách hàng điện tử (eKYC)... trong mọi hoạt động của kinh doanh bảo hiểm.

“Điều này cho thấy ngành bảo hiểm còn rất nhiều dư địa chuyển đổi số. Từ việc bồi thường online, mua bảo hiểm trực tuyến, tới vận hành trung tâm giải đáp 24/7… hiện nay đều được thúc đẩy và vận hành nhanh chóng, thuận tiện nhờ sự tham gia của công nghệ. Trong bối cảnh đó, FPT IS đã và đang đầu tư phát triển loạt sản phẩm công nghệ hiện đại, đồng hành toàn diện cùng mọi bước đi của ngành bảo hiểm như nền tảng phân phối sản phẩm bảo hiểm InsurEZ, cộng hưởng cùng các giải pháp số mạnh mẽ như akaBot, FPT.IDCheck... Các giải pháp của chúng tôi có thể giải quyết việc phân phối sản phẩm bảo hiểm, bồi thường bảo hiểm, quản trị quy trình, quản trị nghiệp vụ bảo hiểm, xử lý dữ liệu, phân tích data…”, ông Khang chia sẻ.

Hướng tới mục tiêu gia tăng trải nghiệm khách hàng, FPT IS đã nghiên cứu và phát triển InsurEZ - Nền tảng phân phối sản phẩm bảo hiểm số. InsurEZ được xây dựng trên các API mở và nền tảng cloud, cho phép các đối tác dễ dàng tích hợp vào bất kỳ thiết bị hoặc nền tảng khác. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giúp các công ty bảo hiểm có thể đưa ra thị trường các sản phẩm bảo hiểm mới một cách nhanh chóng, cũng như quản trị hoạt động kinh doanh và rủi ro kịp thời.

Trong lĩnh vực y tế sức khỏe, FPT IS cùng các thành viên khác của Tập đoàn FPT đang xây dựng hệ sinh thái y tế sức khỏe bao gồm nhà thuốc, hệ thống quản lý bệnh viện, tele-clinic, bảo hiểm sức khỏe và nền tảng giải quyết bồi thường bảo hiểm sức khỏe tự động.

Thêm vào đó, Giải pháp chống giả mạo xác thực số - FPT.IDCheck là trợ thủ đắc lực giúp định danh xác thực khách hàng và các đại lý bảo hiểm mới. Giải pháp giúp xác minh thông tin người dùng nhanh chóng qua CCCD gắn chip với độ chính xác lên tới 100%. FPT.IDCheck được kết nối với dữ liệu dân cư của Bộ Công an và ứng dụng công nghệ AI chống giả mạo xác thực. FPT IS đã ký kết hợp tác cùng Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và CCCD (RAR) - Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an) để triển khai giải pháp FPT.IDCheck rộng rãi trên cả nước.

Hệ sinh thái giải pháp Made by FPT cho ngành bảo hiểm thu hút sự quan tâm lớn của doanh nghiệp.

TỰ ĐỘNG HÓA MỞ KHÓA TĂNG TRƯỞNG NGÀNH BẢO HIỂM

Trong hoạt động vận hành, chuyên gia FPT IS đề xuất các tổ chức, bảo hiểm ứng dụng giải pháp akaBot và FPT SPro. akaBot là giải pháp tự động hóa quy trình nghiệp vụ (RPA) toàn diện cho doanh nghiệp với các “trợ lý robot” có khả năng mô phỏng thao tác của con người, giúp thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại với số lượng lớn.

Trong lĩnh vực bảo hiểm, trợ lý ảo của akaBot giúp tiết kiệm tới 80% khối lượng công việc thủ công trong các bước yêu cầu thẩm định, đối soát thông tin, xét duyệt thủ tục bồi thường và xử lý chứng từ thanh toán. Các nghiệp vụ này được vận hành tự động hóa, kết hợp chặt chẽ giữa tác vụ của người và robot 24/7, đảm bảo độ chính xác tới 100%.

“Trong nghiệp vụ xử lý hồ sơ khám sức khỏe, akaBot có thể rút ngắn thời gian xử lý từ 30 phút xuống 7,5 phút/hồ sơ, đạt khối lượng hoàn thành tới 500 hồ sơ/ngày. Đối với việc duyệt và gửi hồ sơ bảo hiểm nội bộ, akaBot giúp tiết kiệm 66% thời gian xử lý hồ sơ, tương đương với 200 giờ làm việc/năm và có thể xử lý 2.000 hồ sơ/ngày”, ông Lương Ngọc Khang cho biết.

akaBot ghi nhận nhu cầu gia tăng của doanh nghiệp bảo hiểm trong tự động hóa quy trình tại sự kiện.

Thêm vào đó, FPT IS đã và đang cung cấp FPT SPro - Giải pháp số hoá quy trình và giao việc tự động. Giải pháp giúp doanh nghiệp kết nối mọi phòng ban và quản trị luồng công việc trên một nền tảng duy nhất, với nhiều ưu điểm vượt trội như tự động hoá đến 90% tác vụ, tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý. FPT SPro đang được triển khai tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI), giải bài toán theo dõi tiến độ xử lý công việc trong tương tác liên phòng ban, đánh giá hiệu quả công việc và số hóa quy trình phê duyệt văn bản mà PTI đang thực hiện thủ công.

Tại sự kiện, FPT Smart Cloud - thành viên Tập đoàn FPT - cũng trình diễn bộ giải pháp AI toàn diện cho ngành bảo hiểm. FPT.AI, FPT AI Enhance, Hội thoại AI, Virtual Insurance KYC… giúp tối ưu mạnh mẽ quy trình vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, minh bạch dữ liệu và thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp bảo hiểm.

