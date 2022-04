FPT IS lập cú đúp giải thưởng “Đối tác của năm” từ SAP

Mới đây, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) vinh dự được hãng công nghệ hàng đầu thế giới SAP trao 2 giải thưởng Partner of the Year 2021 (Đối tác của năm) và DRS Partner of the Year 2021 (Đối tác DRS của năm), khẳng định vị thế, năng lực và kinh nghiệm vượt trội hàng đầu trong triển khai các giải pháp SAP của FPT IS.

Thông tin được công bố tại sự kiện “SAP South East Asia Partner Success Summit” vừa qua, và FPT IS là đối tác được vinh danh ở thứ hạng cao nhất trong chương trình năm nay.

Đây được coi là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của FPT IS trong năm qua. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, trong năm 2021, FPT IS vẫn quyết tâm tiếp cận, tư vấn và triển khai bộ giải pháp SAP cho hàng loạt khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực như Tập đoàn Kim Tín, Bệnh viện đa khoa Medlatec, Ojitex Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), Aeon Việt Nam…, giúp các doanh nghiệp giải quyết các bài toán khó trong quản trị và kinh doanh. Trước đó, năng lực và uy tín của FPT IS trong việc triển khai hệ thống SAP ERP cũng được ghi nhận qua hàng trăm dự án lớn trong lịch sử.

Đặc biệt, trong năm 2021, FPT IS đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong thị trường Xây dựng-Bất động sản - một ngành đặc thù với các yêu cầu phức tạp bậc nhất. Qua quá trình đồng hành cùng hàng loạt “key-player” của ngành, FPT IS đã đúc kết phương pháp luận triển khai hệ thống quản trị cho ngành Xây dựng-Bất động sản với bộ giải pháp đặc thù được phát triển trên nền tảng của SAP. Đây là phương pháp luận có tính khả thi cao, giúp tối ưu triển khai cho khách hàng và được chứng minh bằng loạt hợp đồng với các “ông lớn” như Đất Xanh, Coteccons, An Gia, Filmore, Phát Đạt, TNR Holdings Vietnam…

Tập đoàn Đất Xanh lựa chọn FPT để triển khai dự án chuyển đổi số toàn diện với quy mô lớn nhất trong ngành Bất động sản.

Theo đó, hệ thống SAP ERP cho tổng thầu Coteccons được FPT IS triển khai trong thời gian ngắn kỷ lục (100 ngày), tạo ra một chuẩn mực mới trong triển khai ERP, và mang lại cho Coteccons một nền tảng quản trị chuẩn mực dựa trên dữ liệu chuyên sâu và quy trình tối ưu.

Hệ thống SAP ERP, bên cạnh bộ giải pháp “Made by FPT”, cũng được Tập đoàn Đất Xanh tin tưởng và lựa chọn triển khai trong dự án chuyển đổi số toàn diện với quy mô lớn nhất trong ngành Bất động sản.

Bên cạnh đó, qua dự án hợp tác cùng An Gia trong năm 2021, FPT IS trở thành đối tác đầu tiên triển khai giải pháp RISE của SAP tại thị trường Việt Nam. Hệ thống vừa chính thức vận hành tại 40 công ty thành viên của Tập đoàn An Gia sau 6 tháng nỗ lực của đội dự án 2 bên, mang lại cho An Gia một nền tảng quản trị tối ưu cùng những cơ hội đột phá trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hồng Việt - Tổng giám đốc SAP Việt Nam phát biểu tại lễ công bố: “Trong gần 20 năm hợp tác, FPT IS luôn tập trung nhiều nguồn lực vào tư vấn, triển khai bộ giải pháp của SAP. FPT IS là đối tác triển khai giải pháp “RISE with SAP” đầu tiên tại Việt Nam và đã triển khai thành công nhiều dự án với các công ty bất động sản trong năm 2021. Chúng tôi lựa chọn FPT IS để trao giải thưởng Partner of the Year 2021 bởi công ty đã tạo nên nhiều dự án thành công - chính là tham chiếu cho chất lượng của bộ giải pháp từ SAP. Chúng tôi cũng ghi nhận những nỗ lực của FPT IS khi triển khai đa dạng bộ giải pháp Cloud của SAP, giúp khách hàng thích ứng, phát triển bền vững trong thời kỳ COVID. FPT IS đã chủ động trong tiếp cận cơ hội tiềm năng, tư vấn và xây dựng các phương án giải quyết tốt bài toán của khách hàng”.

FPT IS là đối tác có doanh số DRS cao nhất năm 2021 tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng giám đốc FPT IS, khẳng định: “FPT IS tự hào là đối tác tin cậy trong các dự án triển khai ERP cho các khách hàng lớn thuộc nhiều lĩnh vực dựa trên bộ giải pháp tiên tiến của SAP. Chúng tôi cũng không ngại thử thách ở những thị trường mới với nhiều yêu cầu phức tạp, những thành công bước đầu với các doanh nghiệp Xây dựng-Bất động sản trong năm 2021 chính là minh chứng cho điều đó. Hai giải thưởng của SAP trong năm 2021 sẽ là động lực để FPT IS tiếp tục phát huy thế mạnh và triển khai thành công nhiều dự án trong thời gian tới, đem lại các giá trị tăng trưởng hiệu quả cho khách hàng”.

FPT IS hiện là đối tác Vàng (Gold Partner) của SAP tại Việt Nam. Hai bên đã triển khai hàng loạt dự án thành công, giúp các doanh nghiệp chuyển mình mạnh mẽ nhờ các hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, bắt kịp những xu hướng công nghệ mới nhất.

Trước 2 giải thưởng “Partner of the Year 2021” và “DRS Partner of the Year 2021”, FPT IS cũng vinh dự giành được nhiều giải thưởng danh giá từ SAP như: Partner of the Year 2019, DRS Partner 2019, SAP Partner Excellent 2019, Best Cloud Partner 2019, Best SAP S4Hana Partner 2019, General Business Partner 2019, Best S/4 HANA PE Sell Partner 2018, Best DRS Partner 2018, SAP Customer & Partner Awards 2014…