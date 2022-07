FPT IS sở hữu chứng chỉ cao cấp toàn cầu ISO 30107-3 về FaceID

Chỉ với hai tháng chuẩn bị “thần tốc”, đội ngũ chuyên gia của FPT IS đã xuất sắc đạt được chứng chỉ quan trọng ISO 30107-3 về chống giả mạo sinh trắc khuôn mặt - trở thành một trong số rất ít công ty tại khu vực Đông Nam Á sở hữu chứng chỉ này.

NỖ LỰC NÂNG CẤP TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT EKYC

Tổ chức cấp chứng chỉ hàng đầu thế giới Tayllorcox đã chính thức công nhận FPT IS đạt tiêu chuẩn ISO 30107-3 về chống giả mạo sinh trắc khuôn mặt (FaceID Presentation Attack Detection). Đây là một trong những chứng chỉ uy tín hàng đầu về chống giả mạo xác thực sinh trắc học mới được ban hành vào năm 2017. Hiện nay, chưa có quá nhiều các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên thế giới được công nhận đáp ứng tiêu chuẩn này. Tại khu vực Đông Nam Á, FPT IS và công ty Advance.AI của Singapore là hai đơn vị đạt được ghi nhận này.

Công nghệ FaceID đã và đang được ứng dụng trong thực tiễn trên thế giới và tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự lo ngại về tính tin cậy và khả năng giả mạo trong phương thức nhận diện này còn là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp chần chừ trong việc ứng dụng. Chính vì vậy, chứng chỉ ISO 30107-3 là một bước tiến quan trọng, chính thức công nhận các giải pháp của FPT IS đạt tiêu chuẩn công nghệ FaceID quốc tế. Đây là tiền đề vững chắc cho việc phát triển, đưa các giải pháp eKYC ứng dụng công nghệ FaceID của FPT IS đến gần hơn với nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

FPT đạt chứng chỉ ISO 30107-3 về chống giả mạo sinh trắc khuôn mặt.

FPT IS hiện đã đưa công nghệ eKYC ứng dụng FaceID trong nhiều giải pháp như: Giải pháp chữ ký số FPT.eSign: Cấp chứng thư số từ xa cho khách hàng; Phần mềm hợp đồng điện tử - FPT.eContract: Xác thực FaceID người ký trước khi thực hiện ký kết hợp đồng điện tử; Giải pháp chuyển đổi số trong quản trị nhân sự - FPT.iHRP: Tích hợp chấm công bằng khuôn mặt; Kiểm soát an ninh bằng khuôn mặt tại các địa điểm,…

Công nghệ FaceID cũng được sử dụng trong giải pháp Digital Onboarding của FPT IS. Giải pháp này là một nền tảng số hóa hoàn chỉnh đáp ứng toàn bộ chu trình Onboarding, có thể được sử dụng bởi cả đối tượng khách hàng lẫn nhân viên tác nghiệp, cán bộ quản lý trong ngành Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán… Giải pháp Digital Onboarding giúp tiết kiệm thời gian, chi phí bằng cách xử lý tự động hóa tối đa các nghiệp vụ quan trọng của ngành Tài chính, Ngân hàng như mở tài khoản thanh toán, đăng ký thẻ tín dụng, đăng ký/thẩm định khoản vay,… trên các kênh giao dịch trực tuyến cũng như tại quầy giao dịch.

"NGƯỜI ĐỒNG HÀNH" TIN CẬY TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NGÂN HÀNG

Ứng dụng eKYC trong ngành Ngân hàng, tài chính đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các hành lang pháp lý cũng như sự phát triển của các giải pháp từ các nhà cung cấp. Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 cho phép các ngân hàng được quyết định gặp mặt trực tiếp hoặc không gặp mặt trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ.

Thêm vào đó, Thông tư số 16/2020/TT-NHNN ngày 04/12/2020 sửa đổi hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trong đó bổ sung quy định, hướng dẫn về mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử. Nắm bắt được nhu cầu thị trường và nhận định tiềm năng vượt trội của các giải pháp eKYC đối với ngành Ngân hàng, FPT IS là công ty tiên phong trong việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp eKYC.

Với kinh nghiệm thực chiến nhiều năm, triển khai các giải pháp eKYC cho hơn 30 khách hàng lớn nhỏ trong và ngoài nước, đội ngũ FPT IS thấu hiểu việc nâng cấp tiêu chuẩn kỹ thuật là ưu tiên hàng đầu.

Ngành Ngân hàng đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn, đòi hỏi sự chuyển đổi theo hướng số hóa tự động, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, lấy khách hàng làm trung tâm, giúp các ngân hàng phát triển bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh. Theo ông Dương Dũng Triều - Chủ tịch FPT IS: “eKYC được xem là nền tảng cốt lõi và “cửa ngõ" để phát triển mô hình ngân hàng số nói riêng và số hóa ngành tài chính nói chung khi thực hiện nhận biết danh tính khách hàng bằng phương thức điện tử trong lần thiết lập mối quan hệ lần đầu với khách hàng.

Chứng chỉ ISO 30107-3 về chống giả mạo sinh trắc khuôn mặt có ý nghĩa rất quan trọng đối với các giải pháp eKYC ứng dụng công nghệ FaceID của FPT IS. ISO 30107-3 là sự ghi nhận, chứng minh năng lực chuyên môn của FPT IS trong triển khai các giải pháp eKYC cho khách hàng. Đồng thời, chứng chỉ này sẽ giúp chúng tôi thực hiện mong muốn trở thành “người đồng hành” chuyển đổi số của doanh nghiệp, tạo nền tảng đưa các sản phẩm Make in Vietnam ra thế giới”.

Tại Việt Nam, các giải pháp eKYC của FPT IS đã và đang hỗ trợ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức ngành Ngân hàng. Mới gia nhập vào thị trường Việt Nam, chỉ sau một tháng sử dụng giải pháp eKYC của FPT IS, Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank (KBank) từ Thái Lan đã đạt hơn 100.000 khách hàng mới. Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LVB) là ngân hàng Lào đầu tiên triển khai eKYC, sau ba tháng chuyển đổi, LVB đã thu về hơn 50.000 khách hàng sử dụng dịch vụ mới.

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt cũng thành công khi có thêm 100.000 tài khoản chứng khoán mở mới sau khi áp dụng các biện pháp eKYC...Với những nền tảng sẵn có cùng sự “cộng hưởng” từ chứng chỉ ISO 30107-3, các giải pháp eKYC nói riêng và các giải pháp về ngân hàng số nói chung của FPT IS hy vọng sẽ tiếp cận được với nhiều khách hàng, là đối tác đáng tin cậy trong quá trình số hóa ngành Ngân hàng.