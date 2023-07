FPT IS thúc đẩy triển khai giải pháp tự động hóa akaBot thông qua lễ kí kết hợp tác chiến lược tại thị trường Đài Loan

Đây được coi là bước đi chiến lược của FPT trong nỗ lực đem giải pháp công nghệ phần mềm Make In Việt Nam vươn tầm thế giới, đặc biệt ở các thị trường tiềm năng như Châu Á - Thái Bình Dương. Đồng thời, sự hợp tác giữa akaBot và đối tác phân phối giải pháp độc quyền Zero One Technology cũng hướng tới việc định hình lại thị trường tự động hóa bằng robot ảo (RPA) đang tồn tại nhiều bất cập ở Đài Loan.

Theo báo cáo của Gartner năm 2022, Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực tiềm năng sẽ thấy được sự tăng trưởng mạnh ở mức 17.5% trong lĩnh vực tự động hóa RPA. Tuy nhiên, đối với một số nước như Đài Loan, thị trường RPA vẫn đối mặt với một số rào cản như: các doanh nghiệp có chỉ số ROI chưa cao, phí duy trì tự động hóa tăng dần ở một số đơn vị lớn như UiPath, AA, hoặc các vấn đề liên quan đến tối ưu quy mô tự động hóa.

Ông Trần Đăng Hòa - Chủ tịch của FPT Information System chia sẻ: “Với vị thế là tập đoàn công nghệ đã phát triển ở hơn 22 quốc gia, FPT đánh giá rất cao mức độ tiềm năng của thị trường Đài Loan. Bằng việc hợp tác với Zero One, chúng tôi mong muốn akaBot không chỉ là một hãng công nghệ toàn cầu mà còn có thể đồng hành cùng chiến lược chuyển đổi số của các doanh nghiệp tại thị trường địa phương một cách tốt nhất. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một trong ba đơn vị cung cấp giải pháp tự động hóa hàng đầu ở Đài Loan, đồng thời luôn được khách hàng ghi nhớ tới như một giải pháp toàn diện, tối ưu chi phí và đạt ROI cao nhất”.

FPT công bố chính thức hợp tác với Zero One Technology - Đơn vị phân phối và triển khai giải pháp công nghệ tiêu biểu của Đài Loan. Zero One đã được ghi nhận bởi nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như: Microsoft, Dell, VivoTek,... trong việc triển khai giải pháp công nghệ tại thị trường địa phương. Thông qua sự hợp tác với Zero One, FPT đặt tham vọng tái cơ cấu thị phần dịch vụ của thị trường RPA Đài Loan thông qua giải pháp siêu tự động hóa akaBot.

Trong lễ kí kết, ông Paul Yang - Giám đốc Trung tâm Giải pháp của Zero One cũng có những chia sẻ về sự hợp tác hai bên: “FPT là một những tập đoàn công nghệ lớn từ Việt Nam và chúng tôi rất vinh dự khi trở thành đối tác chiến lược trong việc phân phối, triển khai và mở rộng quy mô của giải pháp akaBot trong dự án lần này. Tôi hi vọng cả hai bên sẽ phối hợp thật chặt chẽ đề cùng phát triển lĩnh vực tự động hóa ở Đài Loan”.

Ngoài hoạt động kí kết, ông Bùi Đình Giáp - Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành FPT akaBot trao giấy chứng nhận cho các kĩ sư và nhóm dự án của Zero One khi bước đầu hoàn thành các phần kiến thức chuyên môn trong triển khai tự động hóa bằng robot RPA.

Ông Bùi Đình Giáp - CEO & Founder akaBot trao chứng nhận cho nhóm dự án RPA của Zero One.

akaBot là nền tảng ứng dụng công nghệ tự động hóa bằng robot ảo (RPA) được phát triển bởi FPT từ năm 2018. Sau hơn 5 năm phát triển, akaBot đã có hơn 3,500 khách hàng doanh nghiệp tại 20 quốc gia toàn cầu, được ghi nhận bởi nhiều nền tảng đánh giá uy tín như: Top 20 nền tảng RPA toàn cầu của Gartner, Danh hiệu RPA Leader trong 5 mùa báo cáo liên tiếp của G2, Giải thưởng “Tự động hóa xuất sắc nhất” do The Asian Banker lựa chọn…. Với tầm nhìn trở thành Top 3 đối tác tự động hóa thông minh (Intelligent Automation) ở Châu Á, FPT akaBot có những nỗ lực mở rộng thị trường thông qua hợp tác chiến lược với nhiều đối tác công nghệ tại các thị trường như: Mỹ, Châu Âu, Trung Á, Nhật Bản,... và mới nhất là thị trường Đài Loan.