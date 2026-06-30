G-Group gia nhập “đường đua” bán dẫn Việt Nam

Bán dẫn là hạ tầng cốt lõi của công nghệ AI, dữ liệu và hạ tầng số, đồng thời là yếu tố chiến lược đang tái định hình cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, mô hình hợp tác đa bên là phương thức thiết yếu để thúc đẩy R&D, đào tạo nhân lực và chuyển giao ứng dụng, đặt nền móng cho hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam hội nhập quốc tế.

Ông Trương Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cùng đại diện các đối tác và doanh nghiệp tại sự kiện ký kết. Ảnh: G-Group.

Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ G-Group, Viện nghiên cứu điện tử phân tử MERI (Liên bang Nga), Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh quốc gia (NST GROUP) đã thiết lập một cấu trúc liên kết toàn diện. Thỏa thuận được công bố tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 sáng ngày 29/6, tạo cơ sở để Việt Nam từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu, tự chủ và ứng dụng công nghệ bán dẫn trong nước.

BÁN DẪN: NỀN TẢNG CỦA KỶ NGUYÊN CÔNG NGHỆ MỚI VÀ ĐỘNG LỰC CHO KINH TẾ SỐ

Tại Việt Nam, bán dẫn được xác định là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh mục tiêu tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, việc phát triển năng lực nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng bán dẫn còn gắn liền với yêu cầu bảo đảm chủ quyền số, an toàn thông tin và làm chủ các công nghệ lõi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bức tranh đó, Hà Nội xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ đạo, đồng thời đặt mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 22% vào năm 2026.

Song song, việc thành phố được lựa chọn là nơi đặt Trung tâm Điều phối Multi-Project Wafer quốc gia cùng nhiều chương trình thúc đẩy AI, bán dẫn và nghiên cứu phát triển cho thấy công nghệ bán dẫn đang dần trở thành một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ cao mà Thủ đô theo đuổi. Việc phát triển bán dẫn không chỉ là câu chuyện của một ngành công nghiệp riêng lẻ mà còn gắn liền với mục tiêu xây dựng nền kinh tế số dựa trên đổi mới sáng tạo và công nghệ lõi.

KẾT NỐI NGUỒN LỰC CHO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BÁN DẪN

Trong bối cảnh đó, UBND Thành phố Hà Nội, G-Group, MERI, Đại học Bách khoa Hà Nội và NST đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam, với trọng tâm là công nghệ chip bảo mật, vi điện tử và các công nghệ liên quan.

Đại diện G-Group nhận MoU về bán dẫn tại Hội nghị Công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Ảnh: G-Group.

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược, UBND Thành phố Hà Nội đóng vai trò kết nối nguồn lực và thúc đẩy các chương trình hợp tác dài hạn; Đại học Bách khoa Hà Nội phụ trách nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; MERI hỗ trợ tư vấn, chuyển giao công nghệ và tri thức chuyên môn; G-Group huy động đội ngũ kỹ sư công nghệ chất lượng cao tham gia nghiên cứu, tiếp nhận công nghệ và phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam; NST đảm nhiệm phát triển sản phẩm và mở rộng các kịch bản ứng dụng trong thực tiễn.

Cụ thể hơn, các bên sẽ nghiên cứu khả năng phát triển chip bảo mật và các dòng chip chuyên dụng phục vụ những hệ thống có yêu cầu cao về xác thực, bảo vệ dữ liệu và an toàn thông tin; đồng thời khảo sát, đánh giá và xây dựng phương án chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực vi điện tử, nano điện tử, thiết kế chip và chế tạo chip bảo mật. Các hoạt động hợp tác cũng hướng tới việc xây dựng hạ tầng nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm, trung tâm R&D cũng như thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực như định danh số, thanh toán, viễn thông và các hệ thống số có yêu cầu bảo mật cao.

Đáng chú ý, việc cùng tham gia chương trình hợp tác với MERI - tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ bán dẫn, vi điện tử hàng đầu của Liên bang Nga cho thấy sự tin cậy và kỳ vọng dành cho năng lực công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời phản ánh quyết tâm của G-Group và NST trong việc từng bước tiếp cận, làm chủ và phát triển các công nghệ lõi có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế số.

Ông Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch HĐQT G-Group, chia sẻ: “Giá trị lớn nhất của chương trình hợp tác không chỉ nằm ở các dự án cụ thể, mà ở việc kết nối được những mắt xích quan trọng nhất của hệ sinh thái bán dẫn. Khi nguồn lực từ cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp công nghệ Việt, Đại học hàng đầu và đối tác quốc tế uy tín được cộng hưởng, chúng ta sẽ có cơ hội tạo ra những năng lực công nghệ mang tính nền tảng và bền vững cho tương lai."

Ông Alexander Kravtsov, Tổng giám đốc, đại diện phía MERI, cho biết: "Nga và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác lâu dài. Thỏa thuận giữa MERI và các đối tác Việt Nam đặt nền tảng vững chắc cho những dự án hợp tác cùng có lợi trong tương lai. Việc ký kết được thực hiện trong khuôn khổ Diễn đàn Xúc tiến đầu tư năm 2026, nơi giới thiệu tầm nhìn phát triển 100 năm của Thủ đô Hà Nội. Tầm nhìn dài hạn này mở ra nhiều cơ hội để phát triển các công nghệ mới và ứng dụng chúng phục vụ sự phát triển của cả hai quốc gia."

Khi AI và dữ liệu tiếp tục phát triển với tốc độ chưa từng có, hoạt động nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng bán dẫn sẽ ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong hành trình đó, việc xây dựng các nền tảng hợp tác dài hạn ngay từ hôm nay được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để Hà Nội không chỉ là trung tâm sử dụng công nghệ, mà còn từng bước tham gia sâu hơn vào quá trình nghiên cứu, phát triển và tạo ra các giá trị công nghệ mới.