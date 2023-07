“Gã khổng lồ” bất động sản Evergrande lỗ 81 tỷ USD trong 2 năm

Sau một thời gian trì hoãn kéo dài, báo cáo tài chính của doanh nghiệp địa ốc nặng nợ nhất thế giới cuối cùng đã được công bố, như một nỗ lực nhằm nối lại việc giao dịch cổ phiếu và triển khai một trong những cuộc tái cơ cấu nợ lớn nhất từ trước đến nay ở Trung Quốc.

Hãng tin Bloomberg dẫn thông tin niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông ngày 17/7 cho biết Evergrande báo lỗ 105,9 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 14,8 tỷ USD, cho năm 2022, cộng thêm khoản lỗ 476 tỷ Nhân dân tệ trong năm 2021. Tổng lỗ trong hai năm của Evergrande tương đương khoảng 81 tỷ USD.

Kết quả này cho thấy Evergrande đã chật vật như thế nào trong cuộc khủng hoảng thị trường bất động sản gây rung chuyển nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong 2 năm qua, sau khi Chính phủ Trung Quốc siết chặt hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà, khiến doanh số bán nhà lao dốc chóng mặt. Báo cáo mới nhất đánh dấu chuỗi 2 năm thua lỗ liên tiếp đầu tiên của Evergrande kể từ khi trở thành doanh nghiệp đại chúng vào năm 2009.

Doanh thu của Evergrande giảm một nửa trong năm 2021, còn khoảng 250 tỷ Nhân dân tệ, và tiếp tục giảm trong năm 2022, còn 230 tỷ Nhân dân tệ - không đạt dự báo của giới phân tích. Dù mức thua lỗ của Evergrande trong năm ngoái đã giảm so với năm 2021, đây vẫn là một sự đảo ngược vận may từ khoản lãi khoảng 8 tỷ Nhân dân tệ đạt được vào năm 2020.

Cùng với sự xuất hiện của thua lỗ, mức nợ của Evergrande tăng chóng mặt. Tổng nghĩa vụ nợ của tập đoàn tăng lên mức 2,58 nghìn tỷ Nhân dân tệ vào cuối năm 2021, tương đương khoảng 360 tỷ USD. Con số này chỉ giảm nhẹ còn 2,44 nghìn tỷ Nhân dân tệ ở thời điểm tháng 12 năm ngoái.

Báo cáo tài chính mới nhất của Evergrande mang lại cho chủ nợ trái phiếu quốc tế của tập đoàn này những thông tin mới để nghiền ngẫm, giữa lúc họ xem xét kế hoạch tái cơ cấu nợ mà Evergrande đề xuất. Evergrande cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp với các chủ nợ vào ngày 24-25/7 tới. Hồi tháng 4, tập đoàn cho biết các nhà đầu tư nắm giữ 77% trái phiếu hạng A đã ủng hộ kế hoạch, trong khi chỉ 30% trái chủ nắm trái phiếu hạng C ủng hộ.

Công bố báo cáo tài chính có thể đưa Evergrande tiến thêm một bước tới việc nối lại giao dịch cổ phiếu. Các nhà phân tích của Bloomberg cũng cho rằng có khả năng kế hoạch tái cơ cấu nợ của Evergrande sẽ được phê chuẩn. Lượng tiền mặt của Evergrande ở thời điểm cuối năm ngoái chỉ còn 4,3 tỷ Nhân dân tệ, trong khi số nợ ngắn hạn là khoảng 587 tỷ Nhân dân tệ, đặt ra sự cấp bách phải có một kế hoạch tái cơ cấu nợ.

Báo cáo tài chính vừa được công bố mang lại một sự cập nhật được chờ đợi từ lâu về tình hình tài chính của Evergrande, doanh nghiệp địa ốc đã lâm vào cảnh vỡ nợ hồi năm ngoái và trở thành một biểu tượng trong cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc. Tháng 6 vừa qua, giá nhà mới ở Trung Quốc giảm lần đầu tiên trong năm nay, cho thấy thị trường đang thiếu sự quan tâm của bên mua.

Nhiều nhà phân tích cho rằng tình trạng suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc đồng nghĩa rằng cuộc khủng hoảng bất động sản ở nước này sẽ không sớm kết thúc, trừ phi Bắc Kinh triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ mạnh tay hơn.

Báo cáo ngày 17/7 từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho thấy nước này đạt tốc độ tăng trưởng 0,8% trong quý 2 so với quý 1, cao hơn mức dự báo tăng 0,5% mà giới phân tích đưa ra trước đó, nhưng tốc độ tăng so với cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 6,3%, thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 7,3% của các nhà phân tích. Những con số này khiến giới chuyên gia đi đến nhận định rằng sự bùng nổ hậu Covid-19 của kinh tế Trung Quốc đã kết thúc.