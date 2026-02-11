Ga quốc tế T2 sân bay Đà Nẵng định hướng phát triển bền vững theo tiêu chuẩn xanh ESG toàn cầu

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 11/02/2026
Ngô Anh Văn
11/02/2026, 11:04
Trong nỗ lực hướng tới hạ tầng xanh, Nhà ga T2, sân bay quốc tế Đà Nẵng đã hiện thực hóa mô hình sinh thái tuần hoàn thông qua hệ thống thu gom và xử lý nước khép kín...
Với chiến lược phát triển bền vững và nâng tầm dịch vụ, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác nhà Ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) đã đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải hiện đại ngay tại Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (Nhà ga T2), biến những quy trình kỹ thuật khô khan thành một biểu tượng sinh thái trực quan- hồ cá sinh thái tuần hoàn...
Cụ thể, toàn bộ nước thải từ các hoạt động tại nhà ga được dẫn qua mạng lưới đường ống kín đến hệ thống lọc siêu vi tiên tiến. Hệ thống được thiết kế và vận hành dựa trên công nghệ sinh học AO kết hợp màng lọc MBR tiên tiến, cho phép xử lý hiệu quả các chỉ tiêu ô nhiễm hữu cơ và vi sinh.
Việc sử dụng màng lọc sợi rỗng Mitsubishi (Nhật Bản) giúp nâng cao độ ổn định vận hành, kéo dài tuổi thọ hệ thống và đảm bảo chất lượng nước đầu ra ở mức cao, ổn định theo thời gian. Song song đó, toàn bộ mùi phát sinh trong quá trình xử lý nước thải được thu gom và xử lý khép kín, đảm bảo môi trường không khí xung quanh đáp ứng các yêu cầu theo quy định.
Theo quy trình kỹ thuật của Hồ cá sinh thái tuần hoàn, nguồn nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT có thể được xem xét tái sử dụng cho các mục đích phù hợp theo quy định như vệ sinh, tưới cây xanh, và đặc biệt tái sử dụng để nuôi dưỡng sự sống cho hồ cá cảnh quan rộng 50m2 ngay tại trung tâm nhà ga.
Việc các loài cá cảnh vốn rất nhạy cảm với chất lượng nước sinh trưởng khỏe mạnh chính là minh chứng thuyết phục nhất cho hiệu quả của hệ thống xử lý, khẳng định cam kết của AHT trong việc bảo vệ tài nguyên nước và giảm dấu chân carbon trong vận hành.
Với mục tiêu mang đến cho hành khách những trải nghiệm tốt nhất, Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng AHT không ngừng cải tiến không gian dịch vụ để mỗi chuyến đi đều trở thành một hành trình thư thái.
Bên trong nhà ga, ngôn ngữ thiết kế Biophilic (Kiến trúc vị nhân sinh) được áp dụng triệt để. Các mảng xanh, ánh sáng tự nhiên và hệ thống thông gió được tích hợp sâu vào không gian nội thất, giúp hành khách giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng trên mỗi hành trình.
Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng giám đốc Công ty AHT chia sẻ: “Việc ra mắt hồ cá với nguồn nước tái chế không chỉ đơn thuần là một hạng mục cảnh quan. Đó là lời cam kết của chúng tôi về trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG toàn cầu".
"Chúng tôi tin rằng, một nhà ga 5 sao không chỉ nằm ở cơ sở vật chất sang trọng mà còn ở sự thấu hiểu và chăm sóc sức khỏe tinh thần hành khách thông qua không gian sống xanh và bền vững”, ông Hậu nói.
Thông qua việc kết hợp giữa công nghệ hàng đầu và tư duy kiến trúc vị nhân sinh, Nhà ga quốc tế Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo những tiêu chuẩn mới cho ngành hàng không Việt Nam và khu vực.
