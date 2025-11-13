Rung lắc nhẹ, dòng tiền bắt đáy tăng trở lại

Một đợt chốt lời nhẹ trong sáng nay có lúc ép VN-Index đỏ nhưng độ rộng vẫn thể hiện sự phân hóa tích cực ở cổ phiếu. Các mã trụ không mạnh nhưng đủ ổn định để giữ điểm số, trong khi dòng tiền bắt đáy sôi động đẩy thanh khoản lên mức cao nhất 7 phiên.

Thị trường mở cửa tăng nhẹ theo quán tính phục hồi hôm qua, nhưng đợt bán mới xuất hiện đã nhanh chóng kiềm chế, thậm chí ép VN-Index giảm xuống đáy lúc 10h40, giảm 0,35% so với tham chiếu. Độ rộng tại đáy ghi nhận 122 mã tăng/157 mã giảm. Đến cuối phiên chỉ số đã phục hồi tăng 0,16% (+2,63 điểm) với 157 mã tăng/139 mã giảm.

Có thể thấy biên độ dao động sáng nay rất hẹp, cả ở chỉ số lẫn cổ phiếu. Đây là yếu tố tích cực vì sau phiên phục hồi mạnh hôm qua, một khối lượng cổ phiếu nhất định bắt đáy đã có lời tốt và có thể tạo áp lực. Tuy nhiên các giao dịch ngắn hạn đã không gây nhiều xáo trộn và độ rộng cân bằng phản ánh khả năng hấp thụ lượng cung ngắn hạn này.

Điểm số thay đổi nhỏ cũng một phần là nhờ sự ổn định ở nhóm trụ. VIC tăng 0,76%, VCB tăng 0,67%, TCB tăng 0,43%, GAS tăng 1,45% đều không phải là các trụ khỏe, nhưng đủ bù đắp cho mức giảm nhẹ ở các trụ khác như VHM giảm 0,64%, BID giảm 0,26%, CTG giảm 0,71%, HPG giảm 0,93%, MBB giảm 0,21%, FPT giảm 0,99%.

Nhóm cổ phiếu tầm trung trong rổ VN30 lại mạnh hơn, chỉ có điều sức kéo về điểm số là hạn chế. DGC chẳng hạn, tăng kịch trần 6,95% cũng chỉ đem về khoảng 0,6 điểm, xấp xỉ mức ảnh hưởng của VHM. Trong khi đó VIC tăng nhẹ cũng giúp có được 1,4 điểm. Các mã khác trong rổ tăng tốt là VNM tăng 2,01%, GVR tăng 1,6%, PLX tăng 1,62%. Ở phía giảm, các blue-chips yếu nhất giảm trên 1% cũng chỉ có STB và VRE, ảnh hưởng vốn hóa hạn chế. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,12% với 13 mã tăng/16 mã giảm cũng chủ yếu do trọng số cao của STB và FPT.

Phần còn lại của thị trường là tích cực khi nhìn vào độ rộng, số lượng mã xanh áp đảo. Đáng chú ý nhất là diễn biến đổi màu giá trên diện rộng. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tiến triển tích cực hơn. Toàn sàn HoSE có 80 cổ phiếu tăng vượt 1% thì VN30 đóng góp 4 mã. Một số mã midcap hút tiền khá tốt là PVD tăng 6,13% khớp 581,7 tỷ đồng; HAH tăng 4,94% với 326,8 tỷ; CII tăng 1,23% với 250,9 tỷ; VSC tăng 3,71% với 211,4 tỷ; KDH tăng 2,64% với 136,8 tỷ; POW tăng 3,16% với 127,3 tỷ; DPM tăng 2,54% với 102,6 tỷ… Nhóm thanh khoản thấp hơn thậm chí còn có lợi thế vượt trội: CSV kịch trần, VGC, PVT, HID, SZC, VTB, SIP, PAC, CTI đều tăng trên 3% giá trị.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Ở phía giảm giá, ngoài STB xuất hiện lực bán khá mạnh đẩy thanh khoản lên 453 tỷ đồng và giá giảm 3,36%, không nhiều cổ phiếu bị xả lớn. VIX giảm 1,77% với 405,6 tỷ; GEX giảm 1,88% với 161,4 tỷ; VND giảm 1,01% với 83,1 tỷ; VCG giảm 1,04% với 48,6 tỷ; VPI giảm 1,85% với 45,5 tỷ đồng là các cổ phiếu đáng chú ý nhất.

Nhìn từ góc độ phân bổ vốn, 14,4% tổng giá trị khớp lệnh của sàn HoSE tập trung trong 52 mã giảm quá 1% và 40,6% tập trung ở 80 mã tăng trên 1%. Như vậy xu hướng giao dịch nâng giá vẫn mạnh hơn đáng kể. Ngoài ra thanh khoản sàn này sáng nay cũng tăng tốt 35,3% so với sáng hôm qua. Sự cân bằng tích cực này có thể sẽ được thử thách thêm trong phiên chiều, khi lượng hàng bắt đáy về nhiều thêm.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tăng đáng kể quy mô bán ra với 2.023 tỷ đồng trên sàn HoSE, tăng 69% so với sáng hôm qua. Vị thế ròng là -1.032 tỷ đồng, cao nhất 4 phiên sáng trở lại đây. Đây cũng là phiên sáng bán ròng vượt ngàn tỷ thứ 2 trong 13 phiên gần nhất. Các cổ phiếu bị xả lớn là STB -226,2 tỷ, VCI -131 tỷ, VIX -100,2 tỷ, SSI -63,4 tỷ, HPG -60,7 tỷ, VPB -60,2 tỷ. Phía mua ròng có VNM +122,9 tỷ, PVD +77,3 tỷ, TCB +67,1 tỷ, KDH +43,3 tỷ.