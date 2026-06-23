Gần 100% căn dự án nhà ở xã hội Nam Long 2 hoàn tất đặt cọc

Không khí tại sự kiện bốc thăm quyền mua Nhà ở xã hội Nam Long 2 trở nên sôi động ngay từ những lượt lựa chọn đầu tiên. Phía dưới khu vực tổ chức, nhiều khách hàng chăm chú theo dõi kết quả, nắm chặt tay người thân trong những phút chờ đợi.
Khi bốc thăm được quyền lựa chọn đúng căn hộ mong muốn, có khách hàng đã bật reo, ôm chầm lấy người thân rồi nhanh chóng gọi điện báo tin vui cho gia đình. Những nụ cười, ánh mắt xúc động và tràng vỗ tay liên tục vang lên, cho thấy phía sau mỗi kết quả bốc thăm là một hành trình tích lũy, chuẩn bị hồ sơ và mong đợi cơ hội sở hữu tổ ấm của riêng mình.
Theo số liệu từ Ban tổ chức, sự kiện đã thu hút hơn 1.000 người tham dự. Trong tổng số 443 căn thuộc đợt bốc thăm, 428 căn đã hoàn tất đặt cọc, tương đương 97%. Kết quả này phản ánh nhu cầu an cư thực còn rất lớn tại Cần Thơ, đồng thời cho thấy mức độ quan tâm của khách hàng đối với một dự án nhà ở xã hội được phát triển trong khu đô thị đã có hạ tầng, tiện ích và cộng đồng cư dân đang từng bước hình thành.
Khu đô thị tích hợp Nam Long II Central Lake quy mô 43,8ha tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Mật độ xây dựng tại đây khoảng 36%, với hơn 60% quỹ đất cho mảng xanh và các tiện ích cộng đồng. Điểm nhấn cảnh quan là công viên hồ trung tâm rộng gần 3,36ha, kết hợp mặt nước, cây xanh, đường dạo bộ và không gian sinh hoạt ngoài trời, góp phần tạo môi trường sống thoáng đãng, gần gũi với đặc trưng sông nước của vùng Tây Nam Bộ.
Cư dân tại Nhà ở xã hội Nam Long 2 được tiếp cận hệ sinh thái hơn 30 tiện ích được quy hoạch trong toàn khu đô thị: công viên hồ trung tâm, quảng trường, đường dạo bộ ven hồ, hồ bơi người lớn và trẻ em, sân chơi trẻ em, khu thể thao, câu lạc bộ cộng đồng cùng các không gian dành cho hoạt động văn hóa, giải trí và gắn kết cư dân.
Bên cạnh các tiện ích vui chơi và vận động, Nam Long II Central Lake còn bố trí 1,15ha đất giáo dục, 1.700m2 đất y tế, 9.800m2 đất thương mại – dịch vụ và 5.700m2 dành cho câu lạc bộ thể dục thể thao. Trường học, trạm y tế, khu thương mại – dịch vụ và các công trình cộng đồng được quy hoạch để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu từ học tập, chăm sóc sức khỏe đến mua sắm, sinh hoạt hàng ngày.
Nhà ở xã hội của Nam Long được phát triển dưới thương hiệu EHomeS, hướng đến việc cung cấp những căn hộ phù hợp khả năng tài chính, tập trung tối ưu công năng sử dụng, chất lượng không gian sống và khả năng kết nối cư dân. Qua nhiều năm phát triển, EHomeS đã dần trở thành dấu nhận diện của Nam Long trong phân khúc nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội.
Tại Cần Thơ, Giai đoạn 3 của dự án EhomeS Nam Long II (thuộc Khu đô thị Nam Long II Central Lake) vừa tổ chức Lễ bốc thăm quyền chọn mua cho hơn 600 khách hàng đủ điều kiện với tổng số căn hộ 443 căn. Sau buổi lễ, đã có 428 căn hộ tìm được chủ nhân.
Tiến độ xây dựng của những khu căn hộ đã đưa vào sử dụng cùng cộng đồng cư dân hiện hữu là cơ sở tạo dựng niềm tin cho khách hàng. Với nhiều gia đình mua nhà lần đầu, sự hiện hữu của công trình và môi trường sống thực tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đó là những yếu tố giúp họ hình dung rõ hơn về cuộc sống sau khi nhận nhà.
Trong bối cảnh thị trường nhà ở Cần Thơ có thêm nhiều lựa chọn về nguồn cung nhà ở, người mua cũng cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định. Giá bán phù hợp vẫn là yếu tố quan trọng, nhưng chưa đủ. Với các gia đình mua để ở lâu dài, môi trường sống, tiến độ xây dựng, hệ tiện ích hiện hữu và khả năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho cả nhà ngày càng được đặt lên hàng đầu.
Việc 97% số căn thuộc đợt bốc thăm hoàn tất đặt cọc cho thấy sức hút của Nhà ở xã hội Nam Long 2 được hình thành từ nhiều yếu tố: nhu cầu an cư thực, uy tín của thương hiệu EHomeS, tiến độ triển khai, hệ sinh thái tiện ích và lợi thế nằm trong một khu đô thị tích hợp đã từng bước định hình.
Đối với nhiều người, quyền mua một căn hộ không chỉ là một giao dịch, mà còn là cơ hội khép lại những tháng ngày sống chưa ổn định và bắt đầu một kế hoạch lâu dài hơn cho gia đình.
Khi một căn hộ phù hợp khả năng tài chính được đặt trong môi trường sống có quy hoạch, tiện ích và cộng đồng, đó còn là nền tảng để mỗi gia đình xây dựng cuộc sống ổn định, nuôi dưỡng tương lai và gắn bó lâu dài với thành phố.
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