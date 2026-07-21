Phê duyệt giá đất phần ngầm dự án Khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa, ước thu hơn 777 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa chính thức ban hành Quyết định số 2096/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất phần ngầm không có công trình xây dựng trên mặt đất đối với Dự án số 1 thuộc Khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa, tọa lạc tại địa bàn phường Hạc Thành...

Dự án khu đô thị số 1 trung tâm phường Hạc Thành (ảnh: Chủ đầu tư)

Dự án quy mô lớn này do Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần làm chủ đầu tư. Theo đó, tổng diện tích đất phần ngầm được nhà nước cho thuê lần này là 64.953,8 mét vuông nằm hoàn toàn dưới các lô đất ký hiệu CT-01, CT-02, HH-01 và HH-02. Mục đích sử dụng của toàn bộ diện tích không gian ngầm này được quy hoạch đồng bộ nhằm làm khu vực đỗ xe và bố trí hệ thống hạ tầng, không gian kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho các công trình xây dựng phía trên. Phương thức cho thuê đất được áp dụng là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, với thời hạn thuê kéo dài đến ngày 17/01/2068, tương ứng với thời gian thuê còn lại của chủ đầu tư tính đến thời điểm hiện tại là 43,9 năm.

​Mức giá đất cụ thể được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt cho từng lô đất thương mại dịch vụ phần ngầm dao động từ 11,5 triệu đồng đến hơn 12,5 triệu đồng trên mỗi mét vuông. Cụ thể, lô CT-01 với diện tích 14.972 mét vuông có đơn giá phê duyệt là 11.589.656 đồng một mét vuông. Lô CT-02 có diện tích lớn nhất là 24.333 mét vuông và cũng sở hữu mức đơn giá phần ngầm cao nhất, đạt 12.558.377 đồng một mét vuông. Đối với hai lô đất còn lại, lô HH-01 có diện tích 13.738,2 mét vuông được duyệt đơn giá là 11.662.717 đồng một mét vuông, và lô HH-02 với diện tích 11.910,6 mét vuông có đơn giá là 11.613.537 đồng một mét vuông.

Dựa trên phương án đơn giá và diện tích tương ứng này, tổng số tiền thuê đất phần ngầm ước tính chủ đầu tư phải nộp một lần vào ngân sách Nhà nước đạt khoảng 777.652.289.657 đồng.

​Để quyết định đi vào thực thi nghiêm túc và đúng pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và đơn vị liên quan.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để luân chuyển thông tin địa chính, thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai.

Cơ quan Thuế tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tính toán chuẩn xác, ra thông báo nộp tiền thuê đất cũng như các khoản nộp bổ sung nếu có gửi tới Tập đoàn Vingroup, đảm bảo nguồn thu ngân sách không bị thất thoát.

Về phía chủ đầu tư, Tập đoàn Vingroup có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp tiền thuê đất ngầm đúng thời hạn quy định, đồng thời doanh nghiệp phải tiếp tục huy động tối đa nguồn lực để tập trung hoàn thiện dự án theo đúng quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.