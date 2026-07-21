Phấn đấu hoàn thành việc xây dựng trường nội trú liên cấp các xã biên giới trước 30/8

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 50/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 (công trình khởi công năm 2025) trước ngày 30/8/2026…

Các địa phương quyết liệt triển khai việc xây dựng trường nội trú liên cấp. Ảnh: CTTĐT tỉnh Lạng Sơn

Công điện gửi tới Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Dân tộc và Tôn giáo; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

Công điện cho biết thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai xây dựng các trường, nhằm bảo đảm hoàn thành giai đoạn 1 (đã khởi công năm 2025) trước ngày 30/8/2026. Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình chậm và có nguy cơ chậm tiến độ, trong khi thời gian còn lại chỉ hơn 40 ngày để đạt mục tiêu đề ra.

Để bảo đảm hoàn thành xây dựng trường giai đoạn 1, khánh thành đồng loạt vào ngày 5/9/2026, và đưa vào vận hành, sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan, đồng thời đề nghị Bí thư tỉnh uỷ, thành ủy và yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố biên giới đất liền tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về việc triển khai xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc; tập trung chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ xây dựng; rà soát, giám sát việc thực hiện quy định về tiêu chí tuyển sinh của các trường…

Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo chỉ đạo từng Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo cơ quan chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn địa phương đẩy nhanh công tác kiểm định chất lượng, nghiệm thu công trình theo từng hạng mục đạt chuẩn kỹ thuật; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn kết cấu tuyệt đối trước thiên tai, lũ quét cho hệ thống trường học vùng cao;

Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phối hợp chặt chẽ, kịp thời bố trí đủ nguồn vốn cho địa phương xây dựng các trường khởi công năm 2026 theo quy định; hướng dẫn địa phương sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, bảo đảm hiệu quả…

Đối với địa phương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: huy động tối đa lực lượng, nguồn lực, bám sát công trường, quyết liệt chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”, thi công liên tục 24/24 giờ, bảo đảm an toàn lao động, công trình; rà soát toàn bộ dự án, công trình; ưu tiên, hỗ trợ, tập trung nguồn lực, điều chuyển nhân lực từ các dự án không cấp bách, ưu tiên cao nhất cho thi công xây dựng, bảo đảm hoàn thành các trường đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng theo quy định.

Đồng thời, kiểm tra tiến độ của từng công trình hàng ngày, hàng tuần; phân công rõ người, rõ việc, chịu trách nhiệm đối với từng hạng mục công trình; có phương án bù tiến độ theo ngày; chủ động các biện pháp xử lý ngay khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, nhân lực, máy móc, thiết kế, thủ tục, vốn đầu tư...; quyết tâm hoàn thành toàn bộ các trường đã khởi công giai đoạn 1 trước ngày 30/8/2026.

Tổ chức đánh giá đúng chất lượng công trình, nghiệm thu đầy đủ, đúng quy định đối với từng công trình trước khi đưa vào sử dụng; chỉ đưa vào sử dụng những hạng mục bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường.

Đảm bảo đồng bộ các điều kiện cần thiết và sẵn sàng vận hành các trường ngay từ đầu năm học mới 2026-2027; chú trọng hoàn thiện các công trình phụ trợ, như: nhà ăn, khu nội trú, điện, nước sạch…; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt toàn bộ quy trình đầu tư, đấu thầu và cấp phát kinh phí; tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí trong xây dựng công trình trường học; không để xảy ra tiêu cực, lách tiêu chí nội trú để trục lợi chính sách…