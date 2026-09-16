“Nhân sự số” AI càng thông minh, quyền càng phải rõ
VVân Nguyễn
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Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành “nhân sự số”, có khả năng truy cập và thực hiện tác vụ trong hệ thống doanh nghiệp. Trong khi một nhân viên có thể gắn với khoảng 80 định danh số khác nhau, sự xuất hiện của AI Agent càng đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn về quản lý quyền truy cập và bảo mật...
AI đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm
sang triển khai thực tế tại doanh nghiệp, kéo theo yêu cầu lớn hơn về dữ liệu,
hệ thống và cơ chế quản trị. Đây cũng là một trong những vấn đề được đặt ra
trong báo cáo Redefining Treasury in Asia Pacific 2026: Voices of Treasury của
HSBC, thực hiện trên cơ sở trao đổi với 680 chuyên gia quản lý nguồn vốn, ngân
quỹ và tài chính tại 11 thị trường trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
AI TĂNG TỐC HIỆN DIỆN TRONG DOANH NGHIỆP
Theo báo cáo của HSBC, 72% người tham gia
khảo sát kỳ vọng AI sẽ rất hữu ích hoặc cực kỳ hữu ích trong vòng ba năm tới,
trong khi 23% khác cho rằng AI sẽ khá hữu ích. Tuy nhiên, gần 2/3 số người được
hỏi cho biết bộ phận quản lý nguồn vốn và ngân quỹ hiện vẫn đi sau các bộ phận
khác về mức độ ứng dụng AI.
Trong số những yếu tố cản trở quá trình mở
rộng ứng dụng, 70% người tham gia khảo sát cho rằng việc tích hợp với các hệ
thống hiện có là rào cản then chốt, cao hơn yếu tố chuyên môn, chi phí và chất
lượng dữ liệu.
Ông Manoj Dugar, Giám đốc Khối Giải pháp
Thanh toán Toàn cầu khu vực châu Á tại HSBC, cho rằng câu chuyện AI đã chuyển
từ giai đoạn tìm hiểu sang triển khai. Trong đó, dữ liệu, quản trị và cơ chế
kiểm soát là những nền tảng cần thiết để AI có thể vượt khỏi phạm vi thí điểm
và mở rộng quy mô.
Báo cáo Redefining Treasury in Asia
Pacific 2026 của HSBC tổng hợp phân tích định tính và định lượng từ ý kiến của 680
chuyên gia quản lý nguồn vốn, ngân quỹ và tài chính đã tham gia các sự kiện của
HSBC tại 11 thị trường châu Á - Thái Bình Dương gồm: Australia, Trung Quốc đại
lục, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái
Lan và Việt Nam.
Góc độ khác, ông Phạm Huân, Giám đốc kỹ thuật khu vực
tại Việt Nam, ManageEngine, cho biết ngành thương mại nói chung và thương
mại điện tử nói riêng đang phát triển nhanh, kéo theo nhu cầu tối ưu hóa hoạt
động và nâng cao hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.
“Đây cũng là lý do hơn 80% doanh nghiệp
tại Việt Nam đã tìm đến AI như một công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, phần lớn người lao động Việt Nam đang sử dụng AI dưới nhiều hình thức khác nhau trong
công việc hằng ngày, trong đó có các hoạt động liên quan đến mua sắm và thương
mại điện tử”, ông Huân nói.
Tuy nhiên, ông Huân cho rằng khi doanh nghiệp đẩy nhanh quá
trình tích hợp AI vào vận hành, một số thách thức về an toàn và bảo mật cũng
xuất hiện.
Thứ nhất là rủi ro trong việc chia sẻ dữ
liệu với AI. Trong quá trình sử dụng các công cụ như ChatGPT hay Google Gemini,
nhân viên có thể đưa vào hệ thống những thông tin nhạy cảm, dữ liệu cá nhân
hoặc dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp. Nếu không có cơ chế kiểm soát phù hợp,
những dữ liệu này có nguy cơ bị lộ hoặc sử dụng ngoài phạm vi kiểm soát của
doanh nghiệp.
Thứ hai là vấn đề phân quyền và kiểm soát
quyền truy cập của AI. Doanh nghiệp cần xác định rõ AI đang được cấp những
quyền gì, phạm vi truy cập đến đâu và được phép thực hiện những tác vụ nào
trong hệ thống.
Thứ ba là rủi ro từ sự phụ thuộc vào kết
quả do AI tạo ra. Doanh nghiệp có thể sử dụng trực tiếp kết quả đầu ra của AI
mà không thực hiện đầy đủ bước kiểm chứng.
“Chẳng hạn, AI có thể đề xuất các
phương án kinh doanh nhưng nếu thiếu sự kiểm tra của con người để đánh giá tính
chính xác và phù hợp với thực tế doanh nghiệp, kết quả có thể xảy ra hiện tượng
“ảo giác AI”, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận hành”, ông Huân cho biết.
AI BỊ CHIẾM QUYỀN, DỮ LIỆU CÓ THỂ BỊ KHAI THÁC TRÊN
QUY MÔ LỚN
Từ một công cụ hỗ trợ xử lý công việc, AI
đang được tích hợp ngày càng sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. Nếu AI thông
thường chủ yếu cung cấp thông tin, phân tích dữ liệu hoặc đưa ra đề xuất, thì
AI Agent có khả năng chủ động thực hiện các tác vụ trên cơ sở những quyền hạn
và công cụ được doanh nghiệp cấp. Khi đó, AI không chỉ tạo ra kết quả mà còn có
thể truy cập, tương tác với các hệ thống nội bộ để thực hiện công việc.
Chính sự chuyển dịch từ AI hỗ trợ sang AI
có khả năng hành động này khiến vấn đề quản lý định danh và quyền truy cập trở
nên đáng chú ý. Theo ông Huân, khi được cấp nhiều quyền hạn, công cụ và đặc
quyền truy cập vào hệ thống, AI Agent nên được xem như một dạng “nhân sự số”
(Digital Employee). AI Agent có tài khoản riêng, cùng những quyền hạn nhất định
để thực hiện các tác vụ trong hệ thống doanh nghiệp.
Phân tích sâu hơn, ông Huân cho biết trong
lĩnh vực an ninh mạng, AI Agent thuộc nhóm “định danh phi con người” (Non-human
Identity).
Hiện hệ thống định danh trong doanh nghiệp có sự chênh lệch lớn giữa
định danh con người và định danh phi con người. Theo đó, tỷ lệ này ở mức 1/80, tức
một nhân viên có thể sở hữu tới khoảng 80 định danh số khác nhau, như tài khoản
đăng nhập máy tính, tài khoản Google và tài khoản trên các ứng dụng nội bộ. AI
Agent cũng được xem là một dạng định danh phi con người trong hệ thống này.
Do đó, AI Agent cần được quản lý theo
những quy chuẩn nghiêm ngặt tương tự định danh của nhân sự. Doanh nghiệp phải
nắm rõ AI Agent được cấp quyền gì, phạm vi truy cập đến đâu và tài khoản này
đang thực hiện những tác vụ nào.
Việc kiểm soát cũng cần được thực hiện
thường xuyên để phát hiện những quyền hạn vượt quá phạm vi cho phép và thu hồi
ngay các quyền không còn phù hợp hoặc không hợp lệ.
Đặc biệt, ông Huân nhấn mạnh nguyên tắc
“quyền tối thiểu”, theo đó chỉ cấp cho AI Agent mức quyền thấp nhất nhưng đủ để
hoàn thành nhiệm vụ, không cấp thêm những đặc quyền không cần thiết.
Lý giải nguyên nhân, ông Huân cho biết Khi
một AI Agent bị tấn công và chiếm quyền kiểm soát, mức độ ảnh hưởng đối với
doanh nghiệp có thể rất lớn.
AI Agent được thiết kế để kết nối và tích
hợp sâu với hệ thống doanh nghiệp thông qua các API, đồng thời có khả năng lấy
dữ liệu từ Data Warehouse hoặc Database. Tùy theo quyền hạn được cấp, AI Agent
có thể truy xuất các báo cáo tài chính, thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp,
danh sách khách hàng và nhiều loại dữ liệu khác để phục vụ công việc.
Nếu kẻ tấn công chiếm được AI Agent,
phương thức khai thác sẽ không còn phụ thuộc vào tốc độ thao tác thủ công như
đối với tài khoản của một nhân viên. Thông qua các công cụ tự động, kẻ tấn công
có thể thực hiện hàng nghìn lệnh API trong một giây. Khi đó, tốc độ đánh cắp dữ
liệu và trích xuất thông tin nhạy cảm có thể diễn ra rất nhanh.
Hệ lụy là dữ liệu của doanh nghiệp có thể
bị khai thác, trích xuất trên quy mô lớn trong thời gian rất ngắn. Đây là một
trong những điểm yếu đáng lưu ý của AI Agent nếu không được bảo mật đúng cách. “Chính tốc độ xử lý và khả năng tự động hóa vốn là ưu thế của
AI có thể trở thành công cụ giúp kẻ tấn công mở rộng quy mô và tốc độ xâm nhập,
khai thác hệ thống”, ông Huân nói.
Theo ông Huân, với những doanh nghiệp chưa
đủ nguồn lực triển khai đồng thời các giải pháp bảo mật, cần ưu tiên theo mức
độ rủi ro thực tế, tập trung vào 4 vấn đề:
Đánh giá rủi ro định danh: Xác định những rủi ro quan trọng,
đặc biệt với các tài khoản AI đang được cấp nhiều quyền truy cập, để có hướng xử
lý phù hợp.
Quản lý quyền, duy trì kiểm soát của con người: Chỉ cấp cho
AI những quyền cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Con người vẫn phải kiểm duyệt
trước khi AI đưa ra quyết định hoặc xử lý, chia sẻ thông tin nhạy cảm.
Làm sạch dữ liệu: Loại bỏ hoặc che các thông tin nhạy cảm, dữ
liệu cá nhân của khách hàng và dữ liệu tài chính trước khi đưa vào AI xử lý.
Quản lý thiết bị: Kiểm soát các thiết bị như máy tính xách
tay, điện thoại để hạn chế nguy cơ bị lợi dụng làm cửa ngõ tấn công. Doanh nghiệp
có thể sử dụng các giải pháp quản lý tập trung thiết bị để kiểm soát và giảm rủi
ro.
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