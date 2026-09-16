Tài trợ tới 3 tỷ đồng cho doanh nghiệp, tổ chức đổi mới công nghệ ứng dụng AI

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Mức tài trợ từ ngân sách nhà nước tối đa 3 tỷ đồng/nhiệm vụ, thời gian thực hiện không quá 12 tháng...

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.

NATIF sẽ tiếp nhận đề xuất từ doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân có nhu cầu ứng dụng AI để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đáng kể những sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình hiện có.

Chương trình dành cho doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân, có nhu cầu ứng dụng AI để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đáng kể những sản phẩm, dịch vụ, quy trình và mô hình hiện có.

Thay vì chỉ đánh giá ý tưởng công nghệ, NATIF đặt trọng tâm vào khả năng đưa AI vào giải quyết những bài toán cụ thể. Hồ sơ đề xuất phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương án triển khai, kết quả đầu ra, kế hoạch tài chính và cơ cấu nguồn vốn. Tính khả thi được xem xét trên cả phương pháp thực hiện, tiến độ, thời gian và tổng mức kinh phí.

Nhiệm vụ được lựa chọn phải có khả năng ứng dụng trực tiếp, tạo hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết vấn đề xã hội; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trong đó, dữ liệu là một yêu cầu quan trọng. Tổ chức đề xuất phải chỉ ra dữ liệu phục vụ giải pháp AI được lấy từ đâu, khả năng tiếp cận và quyền sử dụng dữ liệu, chất lượng dữ liệu cũng như kế hoạch chuẩn bị dữ liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và tiến độ triển khai.

Giải pháp AI cũng phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể về tính năng, chỉ tiêu kỹ thuật, dữ liệu, tiếng Việt, khả năng tích hợp, quy trình nghiệp vụ hoặc chi phí triển khai. Điều này đòi hỏi hồ sơ không chỉ mô tả công nghệ mà phải cho thấy giải pháp có thể vận hành trong môi trường thực tế và phù hợp với nhu cầu của đơn vị sử dụng.

Thời gian thực hiện mỗi nhiệm vụ không quá 12 tháng. Yêu cầu này hướng các đề xuất đến những giải pháp có mức độ sẵn sàng tương đối cao, có thể nhanh chóng hình thành sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình cụ thể, thay vì dừng lại ở nghiên cứu hoặc thử nghiệm kéo dài.

NATIF ưu tiên các nhiệm vụ ứng dụng AI trong sáu lĩnh vực gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp và chế biến nông sản; y tế và dược phẩm; logistics và chuỗi cung ứng; thương mại, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp; cơ quan hành chính nhà nước.

Các địa bàn ưu tiên gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Tây Ninh và những địa phương có nhu cầu tham gia.

Tổ chức đề xuất có hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết hợp pháp với viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa có giải pháp công nghệ AI cũng được ưu tiên xem xét. Đây là cơ sở để gắn nhu cầu ứng dụng của doanh nghiệp, tổ chức với năng lực nghiên cứu và cung cấp giải pháp của các đơn vị công nghệ.

Mức tài trợ từ ngân sách nhà nước tối đa 3 tỉ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Tổ chức chủ trì đồng thời phải có phương án và tài liệu chứng minh khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước.

Trường hợp số hồ sơ đáp ứng đầy đủ điều kiện vượt quá số lượng nhiệm vụ dự kiến tài trợ hoặc nguồn kinh phí được giao trong năm 2026, NATIF sẽ xét chọn theo thứ tự nộp hồ sơ hợp lệ trong phạm vi kinh phí được cấp.

Nhiệm vụ phải tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

Hồ sơ gồm: đơn đăng ký; thuyết minh nhiệm vụ; cam kết không tiếp nhận trùng nguồn ngân sách nhà nước cho cùng nội dung chi; cùng các tài liệu liên quan theo quy định. Tổ chức chủ trì phải có phương án và tài liệu chứng minh khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước.