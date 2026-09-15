iOS 27: Bản nâng cấp toàn diện từ giao diện đến tính năng an toàn

Rạng sáng 15/9, Apple đã chính thức phát hành iOS 27, mang đến một loạt cải tiến đáng chú ý cho người dùng, không chỉ cải thiện hiệu suất tổng thể mà còn giới thiệu nhiều tính năng mới, từ giao diện Liquid Glass đến các công cụ bảo vệ trẻ em…

Rạng sáng 15/9, Apple đã chính thức phát hành iOS 27 - Ảnh: Apple.

Người dùng có thể dễ dàng cập nhật iOS 27 bằng cách truy cập vào Cài đặt, chọn mục Chung và bấm vào Cập nhật phần mềm. Tuy nhiên, do lượng truy cập lớn trong ngày đầu tiên phát hành, quá trình tải về có thể mất thêm thời gian để hiển thị trên toàn bộ các thiết bị tương thích.

Ngoài ra, hệ điều hành mới này hỗ trợ tất cả các dòng máy từng chạy phiên bản trước đó, từ iPhone 11 trở lên. Đối với iPad, phiên bản mới cũng có sẵn trên các dòng iPad Pro thế hệ thứ hai trở lên, iPad Air từ thế hệ thứ tư, dòng iPad mini từ thế hệ thứ sáu và các mẫu iPad A16.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của iOS 27 là giao diện Liquid Glass. Trải nghiệm thị giác trên toàn hệ thống trở nên mượt mà và dễ chịu hơn nhờ khả năng cải thiện độ đọc tổng thể. Apple đã bổ sung một thanh trượt mới trong phần Cài đặt, cho phép người dùng tự do cá nhân hóa giao diện từ mức siêu trong suốt đến hoàn toàn có màu sắc theo sở thích cá nhân. Điều này giúp giao diện vừa giữ được nét hiện đại vừa đảm bảo độ sắc nét khi nhìn lâu.

Đáng chú ý, hiệu suất tổng thể và các tính năng bổ trợ. Hiệu năng vận hành chung trên toàn hệ thống được tối ưu hóa để mang lại tốc độ phản hồi nhanh chóng hơn. Các trải nghiệm quen thuộc như khởi chạy ứng dụng, nạp hình ảnh mới vào thư viện hay truyền tải dữ liệu qua AirDrop đều diễn ra mượt mà và trơn tru.

Apple cho biết tốc độ mở ứng dụng nhanh hơn tới 30%, ảnh tải nhanh hơn tới 70% và tốc độ truyền tải qua AirDrop có thể nhanh hơn tới 80%. Tính năng tìm kiếm thông qua Spotlight, Ảnh hay Mail nay đã cung cấp các kết quả chuẩn xác và toàn diện hơn. Khả năng kết nối mạng cũng linh hoạt hơn với cơ chế chuyển đổi liền mạch giữa sóng Wi-Fi và mạng di động.

Đặc biệt, nâng cấp toàn diện cho các tiện ích đời sống. Ứng dụng Ảnh trên iOS 27 đón nhận thêm nhiều công cụ chỉnh sửa chuyên nghiệp kết hợp cùng album chia sẻ iCloud được nâng cấp mạnh mẽ. Người dùng tai nghe AirPods nay cũng có thêm tính năng tùy chỉnh bộ cân bằng âm thanh theo sở thích cá nhân.

Đối với người dùng quan tâm đến sức khỏe, ứng dụng Sức khỏe tích hợp thêm tính năng theo dõi giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh trong mục chu kỳ kinh nguyệt. Thêm vào đó, ứng dụng Đồng hồ nay cho phép thiết lập âm lượng hoàn toàn độc lập giữa tính năng Báo thức và Hẹn giờ.

Bên cạnh đó, tính năng an toàn cho trẻ em. iOS 27 mang đến nhiều tính năng trực quan giúp cha mẹ quản lý và bảo vệ trẻ em trên iPhone. Trong trợ lý thiết lập, phụ huynh có thể lựa chọn chính xác các ứng dụng hệ thống mà trẻ được phép sử dụng. Tính năng Hỏi Để Duyệt mới buộc trẻ phải xin phép cha mẹ qua tin nhắn trước khi truy cập các trang web mới trên Safari.

Tính năng liên lạc an toàn chủ động can thiệp và ngăn chặn trước khi trẻ nhìn thấy hình ảnh, video chứa nội dung khỏa thân, bạo lực. Phụ huynh cũng có thể thiết lập lịch trình và thời gian cho phép phù hợp với độ tuổi của trẻ theo các khung giờ khác nhau, đồng thời điều chỉnh quyền truy cập một cách nhanh chóng qua giao diện cài đặt.

Theo đánh giá của các chuyên gia công nghệ, iOS 27 không chỉ là một bản cập nhật phần mềm thông thường mà còn là một bước tiến lớn trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng iPhone.

Từ giao diện Liquid Glass mới mẻ đến các tính năng bảo vệ trẻ em, Apple đã chứng tỏ sự quan tâm đến mọi khía cạnh của người dùng. Với những cải tiến toàn diện này, iOS 27 hứa hẹn mang lại một trải nghiệm sử dụng mượt mà và an toàn hơn cho người dùng.