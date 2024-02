Gần 300 du khách Đài Loan mắc kẹt ở Phú Quốc: Trục trặc từ trước khi đến Việt Nam

Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang thông tin, các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc, công ty lữ hành tại Phú Quốc và hãng hàng không đã nỗ lực đảm bảo cho đoàn khách lưu trú, tham quan theo lịch trình và trở về Đài Loan an toàn. Trong khi đó, cơ quan quản lý du lịch Đài Loan cho biết, sau khi đàm phán, công ty We Love Tour của Đài Loan và Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Winner Việt Nam đã đi đến thỏa thuận đảm bảo tất cả khách du lịch bị ảnh hưởng có thể quay trở lại Đài Loan dù vẫn nợ tiền vé máy bay.

Có tổng cộng 4 chuyến bay thuê chuyến tính đến ngày 14/2 đưa 750 du khách Đài Loan đã đến đảo Phú Quốc vào ngày 9 và 10/2 trở về nhà. 750 khách trên do nhiều công ty khác nhau của Đài Loan tổ chức đến Phú Quốc nhân dịp Tết Nguyên đán, trong đó có 292 du khách của We Love Tour, những người bị “bỏ rơi” ở Phú Quốc.

Để đảm bảo quyền lợi của khách du lịch và tránh các thông tin sai lệch về vụ việc, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam, ngày 14/2, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có văn bản số 267 gửi Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đề nghị làm rõ thông tin liên quan đến du khách Đài Loan (Trung Quốc) đi du lịch tại Phú Quốc và có thông tin chính thức tới các cơ quan truyền thông, báo cáo về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp lữ hành và điểm đến du lịch trên địa bàn.

Trước đó, ngày 13/2, ông Derek Chou, Giám đốc Sở Du lịch Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM đã tới Phú Quốc gặp gỡ những du khách được hỗ trợ, đ ra sân bay Phú Quốc để tiễn gần 300 khách bị “mắc kẹt” về Đài Loan. Ông Derek Chou gửi lời cảm ơn đến Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Việt Nam Winner đã giúp đỡ những khách du lịch Đài Loan bị bỏ rơi tại Phú Quốc. “Cơ quan chức năng của chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này và có hình thức xử lý đối với Công ty We love tour để trả lại quyền lợi cho khách hàng cũng như Winner,” ông Chou nói.

Trong khi đó, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, vụ việc xảy ra ngay những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024 làm ảnh hưởng không nhỏ đối với nhóm khách này cũng như những du khách đang có kế hoạch đi du lịch tại Phú Quốc. Đồng thời đánh giá cao, địa phương và doanh nghiệp đã nhanh chóng hỗ trợ đoàn khách trải nghiệm trọn chương trình tour theo kế hoạch.

Công ty We Love Tour của Đài Loan và Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Winner Việt Nam đã đi đến thỏa thuận đảm bảo tất cả khách du lịch bị ảnh hưởng có thể quay trở lại Đài Loan dù vẫn nợ tiền vé máy bay. Ảnh: Focus Taiwan

“Chúng tôi lên án cách làm thiếu chuyên nghiệp của các đơn vị lữ hành phía Đài Loan trong vụ việc và sẽ có động thái quyết liệt, xử phạt vi phạm - nếu có - đối với các Công ty lữ hành Việt Nam. Sở Du lịch sẽ cùng với các cơ quan chức năng và TP Phú Quốc sẽ kiểm tra chi tiết về vụ việc, hợp đồng giữa Công ty We love tour (Đài Loan) và Công ty Winner và các đơn vị có liên quan, để có câu trả lời xác đáng nhất cho những vị khách du lịch và cơ quan báo chí truyền thông,” ông Thái cho hay.

292 du khách Đài Loan đã mua các gói tour với Công ty We Love Tour có trụ sở tại Đài Bắc, để đến Phú Quốc du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, trong quá trình phục vụ đoàn khách, công ty này đã yêu cầu du khách thanh toán bổ sung một khoản 720 USD/người để được tiếp tục cung cấp dịch vụ du lịch hoặc sẽ dừng phục vụ chuyến tham quan.

Trong khi đó, theo ông Hà Tuấn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Việt Nam Winner, công ty ông có ký kết hợp tác với Công ty We Love Tour (Đài Loan) về việc đón và đưa khách từ ngày 10 - 14/2. Trong Hợp đồng có điều khoản thanh toán hạn chót là ngày 31/01/2024, nhưng công ty này không thanh toán theo hợp đồng nên Winner hủy hợp đồng và đã có thông báo bằng văn bản chính thức cho We Love Tour.

Ngày 09/02/2024, đoàn khách Đài Loan vẫn đến hạ cánh sân bay Phú Quốc, trong tình trạng không có xe đưa đón, không có khách sạn lưu trú, không có hướng dẫn viên. Sau khi nhận thông tin, Công ty Winner tại Phú Quốc chấp nhận tạm ứng chi phí để điều 4 chuyến xe đón khách, thuê khách sạn cho du khách lưu trú và gia hạn thanh toán cho phía Công ty We Love Tour của Đài Loan đến ngày 11/02/2024.

Tuy nhiên, đến thời gian kể trên, Công ty Winner vẫn chưa nhận được khoản thanh toán, nên đã làm việc với Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở TP.HCM, Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan, chính quyền và Công an thành phố Phú Quốc nắm thông tin và đưa ra phương án hỗ trợ du khách.

Ngày 14/2, công ty Winner đã tạm ứng lần 2, với tổng chi phí hơn 3 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn khách du lịch 292 người lưu trú an toàn tại Phú Quốc và tham quan trải nghiệm chương trình tour, đồng thời tiếp tục gia hạn thanh toán cho Công ty We Love Tour của Đài Loan tới ngày 26/02/2024. Bên cạnh đó, theo thông tin từ Bamboo Airways, đến ngày 14/02/2024, dù chưa nhận được thanh toán từ phía Công ty We Love Tour tại Đài Loan, song hãng hàng không sẽ hỗ trợ đoàn du khách Đài Loan trở về an toàn theo đúng lịch trình.

Đoàn khách vẫn tiếp tục tham quan Phú Quốc theo lịch trình nhờ sự hỗ trợ từ phía doanh nghiệp Việt Nam.

Tại buổi đàm phán ngày 13/2 giữa Tổng giám đốc We Love Tour David Lin và Chủ tịch Bamboo Airway tại Đài Loan Chang Chih-chia với trung gian đại diện bởi Hiệp hội Đảm bảo chất lượng du lịch Đài Loan (TQAA), ông Lin cho biết công ty không thể rút tiền trả cho Bamboo do đang trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, theo Focus Taiwan. Đại diện We Love Tour khẳng định công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về những lùm xùm xảy ra ở Phú Quốc và sẽ bồi thường đầy đủ cho khách hàng.

Trả lời báo chí Đài Loan, nhiều du khách tham gia vào chương trình tour đã bức xúc về trải nghiệm của họ. Du khách tên Chang cho biết trục trặc đã bắt đầu ngay cả trước khi đến Việt Nam, vì lịch trình chuyến bay khởi hành của họ liên tục thay đổi. Còn du khách họ Yang tiết lộ nhóm của họ thậm chí không có trưởng đoàn du lịch Đài Loan đi cùng đến Việt Nam vào ngày khởi hành. Một số người có ý định sẽ kiện We Love Tour sau sự vụ bị bỏ rơi.

Qua đây có thể thấy ngành du lịch tỉnh Kiên Giang, chính quyền thành phố Phú Quốc, doanh nghiệp du lịch tại Phú Quốc và các bên liên quan đã có những động thái nhanh chóng hỗ trợ đoàn khách trải nghiệm trọn vẹn đảo ngọc Phú Quốc, thể hiện sự mến khách của người Kiên Giang nói riêng và Việt Nam nói chung. Trên trang cá nhân của bà Huang Chengxi, một trong những hành khách Đài Loan bị “bỏ rơi” tại Phú Quốc cũng dành lời cảm ơn tới Công ty Winner đã hỗ trợ: "Chúng tôi hiện đã an toàn và tiếp tục hành trình. Cảm ơn ông chủ công ty du lịch Winner đã làm trưởng nhóm, giúp chúng tôi không bị mắc kẹt trong khách sạn".