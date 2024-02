Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 37%

Cập nhật thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và các hãng hàng không cho thấy, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng trong 07 ngày nghỉ Tết từ ngày 08-14/02/2024 (29 Tết đến mùng 05 Tết Âm lịch) ước đạt 777 chuyến. Theo đó, bình quân có 111 chuyến bay đến Đà Nẵng mỗi ngày, trong đó có 58 chuyến bay nội địa và 53 chuyến bay quốc tế.

Đáng chú ý, chỉ trong một tuần dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đã có 3 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa (2 chuyến tàu Zhao Shang Yi Dun vào ngày 07/02/2024 và 14/02/2024, 1 chuyến tàu Dream Cruise vào ngày 09/02/2024, đều có lưu trú 01 đêm tại cảng) với tổng 3.400 khách đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng – Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm...

Bên cạnh đó, số lượng người dân và du khách tham gia trải nghiệm du ngoạn Sông Hàn Tết năm nay cũng khá cao, ước đạt 21.680 lượt (tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2023).

Những du khách quốc tế đầu tiên xông đất Đà Nẵng qua đường hàng không sân bay Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết trong dịp này, khách du lịch chủ yếu là khách lẻ, chiếm khoảng 60-70%, tập trung đông vào các ngày Mùng 2 đến Mùng 5 Tết, khách chủ yếu lưu trú ở các khách sạn 4-5 sao và tương đương dọc ven biển. Lượng khách đi du lịch theo tour trong dịp Tết Âm lịch năm nay tăng hơn dịp Tết Dương lịch do thời gian nghỉ dài ngày. Khách chủ yếu đi du lịch theo nhóm nhỏ (gia đình, bạn bè, cặp đôi). Lượng khách nội địa chủ yếu là du khách từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung lân cận như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi... Khách quốc tế chủ yếu là khách Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Singapore...), Mỹ, Úc...

Theo ghi nhận của VnEconomy, một số khu điểm du lịch đón lượng khách lớn trong dịp này như: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, cụ thể đã được thể hiện tại báo cáo của Sở Du lịch Đà Nẵng cho thấy 07 ngày Tết tại đây đã đón hơn 82.000 lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ 2023; Công viên Châu Á đón gần 35.000 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ 2023; Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn đón gần 40.000 lượt khách, tăng 31% so với cùng kỳ 2023; bán đảo Sơn Trà đón hơn 70.000 lượt khách, tăng 57% so với cùng kỳ 2023; Công viên nước Mikazuki đón gần 11.000 lượt khách, tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2023; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón gần 8.000 lượt khách, tăng 44% so với cùng kỳ 2023…

Khách du lịch tham quan những ngày Tết tại Công viên Châu Á. Ảnh: Ngô Anh Văn

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn tại các địa điểm công cộng để phục vụ người dân và du khách như: Chương trình nghệ thuật hàng đêm từ mồng 2 đến mồng 5 Tết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group); Chương trình nghệ thuật “Chào Xuân 2024” vào mồng 2 Tết của Hội Sự kiện thành phố; Chương trình nghệ thuật tổng hợp “Mừng Đảng đón Xuân” vào mồng 3 và mồng 5 Tết của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh; Chương trình nghệ thuật “Đà Nẵng vào Xuân” vào mồng 4 Tết của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố; lắp đặt mô hình check-in tại khu vực Cầu Rồng; tổ chức trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết; tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa; tổ chức phun lửa, phun nước tại Cầu Rồng (từ ngày 09 - 13/02/2024), thực hiện quay nhịp thông thuyền cầu Sông Hàn; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng...;

Các sở, ngành, quận, huyện cũng tổ chức nhiều sự kiện, chương trình để làm phong phú thêm các sản phẩm của thành phố trong dịp Tết Nguyên đán 2024 như Chợ hoa Tết, Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024, Chương trình “Xuân yêu thương” năm 2024 (BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch, Sở Du lịch tổ chức);

Hội chợ Xuân 2024 thành phố Đà Nẵng (Sở Công Thương tổ chức); quận Thanh Khê tổ chức Hội Hoa Xuân 2024 và Lễ hội Cầu ngư năm 2024; Lễ hội Văn hóa ẩm thực Tết Quảng Đà và lễ khánh thành công trình Nhà Trưng bày Quận Sơn Trà do UBND quận Sơn Trà tổ chức…

Bên cạnh đó, tại các khu, điểm du lịch cũng tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách dịp này như: Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Phiên chợ ngày Tết năm 2024 với các gian hàng và các hoạt động trải nghiệm vui chơi, khám phá Tết cổ truyền (ngày 27, 28/01/2024); Bảo tàng Mỹ Thuật tổ chức triển lãm “Duyên Xuân” (từ ngày 26/01-29/02/2024) với các hoạt động trải nghiệm trang trí góc học tập, in tranh dân gian Đông Hồ, tặng quà mừng năm mới cho 5 vị khách đầu tiên tham quan bảo tàng trong dịp Tết; Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tổ chức Lễ hội mùa xuân với chủ đề “Hội ngộ muôn sắc hoa” (từ 20/01 đến 31/3/2024), tổ chức show diễn chính mang chủ đề “Bản giao hưởng mùa xuân”…...

Tại các cơ sở lưu trú du lịch, đa số các đơn vị đều triển khai trang trí Tết, nhiều khách sạn 4-5 sao và tương đương có bố trí các khu vực riêng để khách chụp hình. Nhiều khách sạn tổ chức các hoạt động, chương trình ẩm thực ưu đãi và đặc sắc để phục vụ khách trong dịp lễ này.